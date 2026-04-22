США пошли на захват судна — раскрылась настоящая цель: дело не в Иране

В программе "Точка зрения" военный эксперт, политолог, профессор, директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберёзкин объясняет, что стоит за захватом иранского судна и обострением конфликта. Он анализирует цели США, ситуацию вокруг Ормузского пролива и даёт прогноз развития противостояния.

Захват иранского судна: сигнал или случайность

— Американцы недавно захватили иранское судно. Как вы оцениваете этот шаг — это предупреждение или угроза?

— На самом деле это иллюстрация того, что вся эта история не закончена ни для США, ни для Ирана, ни для других стран. Ситуация находится в промежуточной фазе, и развитие событий может происходить неожиданно быстро в самых разных направлениях.

Американцы уже израсходовали значительную часть боекомплекта, нанеся массированные удары, которые, как оказалось, не дали желаемого результата. Часть ударов пришлась по ложным целям, часть не достигла эффекта. Им нужно время на восполнение ресурсов — этим объясняется стремление затянуть переговоры.

При этом и у Ирана похожая ситуация: он понёс серьёзные потери, но сохранил значительный потенциал — по разным оценкам, до 40-60% ракет и средств ПВО. Более того, Иран демонстративно показывает наличие запасов, включая ракетные шахты.

В итоге ни одна из сторон не достигла своих целей. Американцы не реализовали стратегическую задачу — контроль над регионом углеводородов и транспортными потоками. Ормузский пролив теперь фактически контролируется и США, и Ираном одновременно, что создаёт неопределённость.

Цены на нефть при этом остаются относительно стабильными, поскольку у многих стран есть стратегические запасы. Это снижает остроту кризиса в краткосрочной перспективе. Но ситуация может резко измениться, если конфликт затянется.

У США остаются значительные запасы вооружений, включая крылатые ракеты, поэтому потенциал для продолжения конфликта есть у обеих сторон. Переговоры ведутся, но их условия остаются размытыми и абстрактными. Если соглашение будет подписано в текущем виде, это можно будет трактовать как поражение США.

Кто инициатор конфликта — Трамп или давление извне

— На Западе спорят, Трамп сам принял решение или действовал под давлением союзников. Как вы считаете?

— Такая точка зрения существует, но я с ней не согласен. Внешние силы не могут определять политику США. У них есть собственные геополитические интересы.

Главный из них — контроль над энергетическими ресурсами. Уже сейчас энергетика становится ключевым фактором развития технологий, включая искусственный интеллект. США стремятся контролировать крупнейшие источники нефти.

Они уже активно работают в Венесуэле. Если им удастся установить контроль над Ближним Востоком, то Китай и Индия, как крупнейшие потребители энергоресурсов, окажутся в зависимости. Это даст США мощный инструмент влияния на мировую экономику.

В этом смысле действия Трампа логичны и последовательны. Любой американский президент действовал бы примерно так же, возможно, с разной степенью решительности.

Угроза петродоллару и давление на США

— Страны Персидского залива заговорили о переходе на расчёты в юанях. Насколько это серьезный рычаг давления на США?

— Нефтедоллары действительно имеют огромное значение. Но процесс изменения мирового баланса сил уже идёт. Страны БРИКС по экономической мощи уже превосходят "семёрку", и эта тенденция будет усиливаться.

Доля доллара в мировой экономике постепенно будет снижаться. США это понимают и активно противодействуют любым объединениям, способным ослабить доллар — будь то БРИКС или другие союзы.

Однако этот процесс не быстрый. Он неизбежен, но растянут во времени.

Вопрос о применении ядерного оружия

— Появилась информация, что американские военные могут применять тактическое ядерное оружие без прямого решения президента. Насколько это реально?

— В США решения принимаются по определённому алгоритму. Президент как главнокомандующий даёт принципиальное разрешение на применение силы, а военные уже определяют конкретные средства и цели.

Если говорить о ядерном оружии, то без решения президента его применение невозможно. Я уверен, что Трамп такого решения не принимал.

Даже тактическое ядерное оружие вряд ли будет использовано в ближайшее время. Не из гуманистических соображений, а потому, что это нецелесообразно. Для его применения нужны чёткие цели, а в случае с Ираном такие цели неочевидны.

Кроме того, даже ядерный удар не гарантирует уничтожения объектов, если они находятся глубоко под землёй.

Прогноз: затяжные переговоры и риск эскалации

— Каков ваш прогноз развития ситуации?

— В ближайший месяц стороны будут продолжать торговаться по условиям соглашения. У них есть ресурсы для продолжения конфликта, но также есть интерес к заключению договора, который можно будет представить как политическую победу.

В текущем виде соглашение выглядит как поражение США: Ормузский пролив фактически не контролируется, ядерная программа Ирана не уничтожена, технологии сохранены.

При этом у Трампа возникают и внутренние проблемы. Его санкционная политика оборачивается судебными издержками. Наблюдается и кадровая нестабильность: десятки высокопоставленных военных отправлены в отставку, что говорит о наличии серьёзных разногласий внутри системы.

Американские силы в регионе в основном представлены лёгкими подразделениями, не предназначенными для масштабных наземных операций. Любая попытка эскалации может привести к большим потерям, что сдерживает дальнейшие действия.