Болгария резко меняет курс — один шаг уже вызвал тревогу на Западе

В программе "Точка зрения" главный редактор сайта novinata.bg Недялко Тенев анализирует итоги выборов в Болгарии. Обсуждаются причины победы Румена Радева, кризис доверия к прежней власти, тема коррупции, переход на евро и перспективы отношений с Россией.

Выборы в Болгарии: убедительная победа Радева

— В Болгарии произошли серьёзные политические события: на внеочередных парламентских выборах уверенно победила партия бывшего президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария". Это первое подобное большинство с конца 90-х. С чем связана такая убедительная победа?

— Прежде всего, Радев сделал ставку на борьбу с коррупцией и реформу судебной системы. В стране накопились серьёзные проблемы, долгое время не было стабильного правительства — одни выборы сменяли другие.

У него был высокий рейтинг как у президента, люди доверяли ему и надеялись, что он сможет изменить ситуацию. Кроме того, предыдущая коалиция вызывала недовольство: решения принимались без учёта мнения общества, и люди устали от нестабильности.

Радев также подчёркивал, что будущее Болгарии должно решаться внутри страны, а не извне. Он говорил о необходимости выработки собственной позиции по конфликту на Украине и одновременно — о восстановлении отношений с Россией.

В своей предвыборной кампании он даже показал фотографии со встречи с Владимиром Путиным. Для Болгарии это символично — у многих людей сохраняется тёплое отношение к России. Это тоже сильно повлияло на результат.

По официальным данным, его партия получила 131 мандат — это абсолютное большинство. Он уже заявил о масштабных реформах, прежде всего в судебной системе.

Коррупция и кризис доверия к власти

— Вы упомянули коррупцию. Она есть везде, но в чём специфика Болгарии?

— Главная проблема в том, что люди видят тесную связь между судебной системой и крупным бизнесом. Проекты, реализуемые на средства ЕС, часто дают плохие результаты — это заметно по инфраструктуре, дорогам.

Коррупция ощущается повсюду — в связке судов и крупных компаний, особенно при распределении государственных заказов.

Есть и острые институциональные проблемы: например, главный прокурор, у которого закончился мандат, не уходит со своего поста. Это вызывает сильное раздражение в обществе.

Новая власть должна будет решать эти вопросы, но для части реформ потребуется дополнительная поддержка в парламенте.

Переход на евро: рост цен и недовольство

— Как люди восприняли переход на евро?

— В целом негативно. Сразу выросли цены, и это сильно ударило по населению. Многие считали, что страна не готова к вступлению в еврозону — ни по уровню инфляции, ни по экономическим показателям.

Была попытка провести референдум по этому вопросу — её инициировала партия "Возрождение". Радев тогда поддерживал идею, но реализовать её не удалось.

— То есть обратного пути уже нет?

— Скорее всего, нет. Болгария остаётся частью ЕС и НАТО, но при этом обсуждается возможность нормализации отношений с Россией. Это важно, в том числе из-за цен на энергоносители. В Болгарии работает крупная нефтеперерабатывающая компания "Лукойл", и сотрудничество с Россией напрямую влияет на стоимость топлива.

Энергетика и роль России

— Лицензию для "Лукойла" продлили?

— Да, её продлили. Поставки российской нефти разрешены как минимум до октября.

— Есть надежда, что это продолжится?

— Будем надеяться.

Политика в отношении Украины

— Как новая власть будет выстраивать политику по Украине, учитывая, что военный сектор в Болгарии зарабатывает на поставках?

— Радев заявил, что будет против оказания прямой помощи Украине, но не станет блокировать решения на уровне ЕС.

Военный сектор действительно получает прибыль, поэтому ситуация сложная. При этом никто не ожидал, что Радев получит абсолютное большинство — предполагалась коалиция.

Теперь у него есть возможность действовать самостоятельно, и все ждут его первых шагов.

Ранее он уже говорил, что Крым — российский, и выступал за улучшение отношений с Россией. Теперь важно, как он реализует эту позицию на практике.

Геополитика и ожидания общества

— Видите ли, это первый случай, когда одна партия получила полное большинство в парламенте. У людей большие ожидания.

Мировая ситуация — конфликты, кризисы — сильно влияет на экономику, в том числе болгарскую. Это подталкивает к пересмотру внешнеполитического курса и к более тесному взаимодействию с Россией.

Поражение проевропейских партий

— Почему резко ослабли позиции проевропейских партий — ГЕРБ, "Продолжаем перемены", "Демократическая Болгария"?

— Основная причина — недовольство последним правительством. В него входили разные силы, включая партию Борисова, и это вызвало протесты. Люди почувствовали, что власть не отражает их интересы. Кроме того, многие политики ориентировались исключительно на позицию Брюсселя.

В обществе при этом сильна поддержка хороших отношений с Россией. Когда в парламенте представлена только одна точка зрения, люди начинают искать альтернативу.

Многие СМИ тоже дают одностороннюю картину. В результате избиратели увидели в Радеве шанс на другой курс.

Партия "Возрождение" и антироссийские санкции

— Партия "Возрождение" прошла в парламент?

— Да, прошла.

— Это ведь одна из пророссийских сил?

— Да, они выступают за отмену санкций против России и уже подтвердили эту позицию на пресс-конференции.

Туризм и визовые ограничения

— Раньше в Болгарию активно приезжали туристы из России. Сейчас ситуация изменилась?

— Сейчас практически нет. После вступления в Шенген россиянам стало очень сложно получать визы. Я сам без проблем получил визу в Россию, когда ездил в Москву. Но мои коллеги из России жалуются, что попасть в Болгарию сейчас крайне трудно.

— Будем надеяться на изменения?

— Да, надеемся, что ситуация улучшится.

Будущее отношений России и Болгарии

— Я думаю, что многое зависит не только от политиков. У Болгарии и России глубокие культурные и исторические связи — в музыке, кино, традициях.

К сожалению, молодое поколение часто не имеет реального представления о России. Когда я вернулся из Москвы и показал фотографии, многие не поверили, что это действительно так выглядит страна. СМИ формируют иной образ, и это тоже влияет на восприятие.