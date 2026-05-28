Поездка в Белоруссию изменила привычки водителей — сначала злятся, потом благодарят

Авторская программа Игоря Моржаретто "Нам по пути" — разговор об автопутешествиях и поездках в Белоруссию: правила, штрафы и маршруты. В студии Алексей Симакин — основатель "Авторазум", рекордсмен Гиннесса, мастер спорта СССР по парусному спорту, чемпион России и Европы, член РГО.
— Сегодня отправимся в автопутешествие — совсем рядом, но уже за границу — в Белоруссию. Мы оба с моим старым другом Алексеем Симакиным только что вернулись оттуда. Почему именно Белоруссия?
— В Белоруссии хорошо: рядом, красиво, очень чистые дороги. Водители вежливые, культура вождения высокая, всё чётко с разметкой и законами. Там приятно ездить — я туда езжу с удовольствием и отдыхаю.
— Я тоже там отдыхаю. Это уже ощущение заграницы, но без лишних сложностей: работают карты "Мир", въезд по российским документам. Единственное — нужна "синяя карта" ОСАГО. Её можно купить заранее или на границе. Стоит примерно одинаково.
— Мы недавно платили около 1300 рублей за две недели на машину.
— Без неё ездить нельзя — штрафы серьёзные. Камеры проверяют наличие страховки автоматически. Могут оштрафовать до 20 тысяч рублей.
— В Белоруссии много камер, и всегда есть знак, предупреждающий о них.
— Причём даже перед временными камерами обязательно ставят знак. Это помогает избежать штрафа.
— На трассах разрешённая скорость — обычно 120 километров в час. Превышать нельзя: даже плюс два-три километра уже фиксируются. Плюс десять, как раньше, больше не работает.
— Да, сначала непривычно, что все едут строго по правилам. Но потом понимаешь — это комфортно и безопасно.
— Если камера зафиксировала нарушение, вас могут остановить на ближайшем посту и предложить оплатить штраф на месте.
— Да, и если не оплатил — могут остановить уже перед выездом из страны.
— Минимальный штраф — около 1300 рублей. За серьёзные нарушения — до 15 тысяч и выше. Скидок, как в России, нет.
— И на красный свет — тоже дороже, чем у нас.
— Отдельно — за алкоголь: серьёзные штрафы и лишение прав до пяти лет. Причём информация передаётся в Россию.
— Да, лучше не рисковать.
— Белоруссия активно развивается: восстанавливают замки, открываются новые туристические места. Я недавно был в Новогрудке — там активно восстанавливают замок.
— Промышленный туризм тоже на подъёме. На БелАЗ попасть почти невозможно — всё расписано на полгода вперёд.
— Я был на БелАЗе — очень впечатляет: музей, цеха, техника, поездки на карьерных машинах.
— И другие заводы тоже открыты для туристов.
— Есть и шопинг-туризм: бренды не ушли, магазины работают. Плюс казино — для любителей.
— Да, многие ездят на выходные.
— В Белоруссии отличная кухня — не только драники, но десятки блюд из картошки. Всё простое и вкусное.
— Еда близкая, понятная.
— Популярны санатории, озёра, экотуризм. Мы были в этнодеревне — старинные дома с современным комфортом, мастер-классы, музеи.
— Да, таких мест много.
— Расскажи про рекорд — самое длинное автопутешествие в одной стране.
— Это был 2013 год. Мы проехали от Москвы до Камчатки на Volkswagen Amarok. Машины пришлось срочно дорабатывать в России — поставили мосты от ГАЗ-66, колёса от БТР.
Путешествие длилось два месяца, проехали 16 500 километров. Последние 2500 километров — по зимникам, иногда по пять километров в день. Больше копали, чем ехали. Рекорд зафиксировали, но через год его побили.
— Ну да, всегда можно намотать километры по кругу.
— Я сам ездил по России — до Владивостока, пытался до Магадана. Сейчас дороги лучше, но раньше были серьёзные сложности.
— Да, раньше вообще направления были, а не дороги.
— Ты много путешествуешь по миру. Что запомнилось?
— Индия. Это культурный шок. Первые дни тяжело, потом понимаешь — у них просто другие ценности. Люди живут иначе, и это нормально.
Мы ездили на новых Mercedes по Раджастану — контраст невероятный: дорогие машины и бедные районы. Но при этом за всё время — ни одного ДТП.
— Это удивительно.
— Да, у них своё чувство дороги.
— А Китай?
— Китай сейчас впереди всех: дороги, технологии, машины. Очень интересно.
Ещё Намибия — неожиданно развитая страна, хорошая инфраструктура, мало людей и потрясающая природа.
— Где ещё не был и хочешь побывать?
— На Камчатке был, но там на машине делать особо нечего — лучше летать на вертолёте.
А вот Соловки — отличное место.
— Я как раз собираюсь туда: доеду на машине, дальше — по воде.
— Да, это место силы.
— Автомобиль даёт свободу — можно увидеть страну, почувствовать её.
— Да, автомобиль — это свобода.
