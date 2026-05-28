Поездка в Белоруссию изменила привычки водителей — сначала злятся, потом благодарят

Авторская программа Игоря Моржаретто "Нам по пути" — разговор об автопутешествиях и поездках в Белоруссию: правила, штрафы и маршруты. В студии Алексей Симакин — основатель "Авторазум", рекордсмен Гиннесса, мастер спорта СССР по парусному спорту, чемпион России и Европы, член РГО.

Путешествие в Белоруссию: почему стоит поехать

— Сегодня отправимся в автопутешествие — совсем рядом, но уже за границу — в Белоруссию. Мы оба с моим старым другом Алексеем Симакиным только что вернулись оттуда. Почему именно Белоруссия?

— В Белоруссии хорошо: рядом, красиво, очень чистые дороги. Водители вежливые, культура вождения высокая, всё чётко с разметкой и законами. Там приятно ездить — я туда езжу с удовольствием и отдыхаю.

— Я тоже там отдыхаю. Это уже ощущение заграницы, но без лишних сложностей: работают карты "Мир", въезд по российским документам. Единственное — нужна "синяя карта" ОСАГО. Её можно купить заранее или на границе. Стоит примерно одинаково.

— Мы недавно платили около 1300 рублей за две недели на машину.

— Без неё ездить нельзя — штрафы серьёзные. Камеры проверяют наличие страховки автоматически. Могут оштрафовать до 20 тысяч рублей.

Штрафы и правила: важные нюансы

— В Белоруссии много камер, и всегда есть знак, предупреждающий о них.

— Причём даже перед временными камерами обязательно ставят знак. Это помогает избежать штрафа.

— На трассах разрешённая скорость — обычно 120 километров в час. Превышать нельзя: даже плюс два-три километра уже фиксируются. Плюс десять, как раньше, больше не работает.

— Да, сначала непривычно, что все едут строго по правилам. Но потом понимаешь — это комфортно и безопасно.

— Если камера зафиксировала нарушение, вас могут остановить на ближайшем посту и предложить оплатить штраф на месте.

— Да, и если не оплатил — могут остановить уже перед выездом из страны.

— Минимальный штраф — около 1300 рублей. За серьёзные нарушения — до 15 тысяч и выше. Скидок, как в России, нет.

— И на красный свет — тоже дороже, чем у нас.

— Отдельно — за алкоголь: серьёзные штрафы и лишение прав до пяти лет. Причём информация передаётся в Россию.

— Да, лучше не рисковать.

Туризм в Белоруссии: от замков до заводов

— Белоруссия активно развивается: восстанавливают замки, открываются новые туристические места. Я недавно был в Новогрудке — там активно восстанавливают замок.

— Промышленный туризм тоже на подъёме. На БелАЗ попасть почти невозможно — всё расписано на полгода вперёд.

— Я был на БелАЗе — очень впечатляет: музей, цеха, техника, поездки на карьерных машинах.

— И другие заводы тоже открыты для туристов.

— Есть и шопинг-туризм: бренды не ушли, магазины работают. Плюс казино — для любителей.

— Да, многие ездят на выходные.

Еда, отдых и природа

— В Белоруссии отличная кухня — не только драники, но десятки блюд из картошки. Всё простое и вкусное.

— Еда близкая, понятная.

— Популярны санатории, озёра, экотуризм. Мы были в этнодеревне — старинные дома с современным комфортом, мастер-классы, музеи.

— Да, таких мест много.

Рекорд Гиннесса и экстремальные путешествия

— Расскажи про рекорд — самое длинное автопутешествие в одной стране.

— Это был 2013 год. Мы проехали от Москвы до Камчатки на Volkswagen Amarok. Машины пришлось срочно дорабатывать в России — поставили мосты от ГАЗ-66, колёса от БТР.

Путешествие длилось два месяца, проехали 16 500 километров. Последние 2500 километров — по зимникам, иногда по пять километров в день. Больше копали, чем ехали. Рекорд зафиксировали, но через год его побили.

— Ну да, всегда можно намотать километры по кругу.

Россия, Индия и Китай: контрасты путешествий

— Я сам ездил по России — до Владивостока, пытался до Магадана. Сейчас дороги лучше, но раньше были серьёзные сложности.

— Да, раньше вообще направления были, а не дороги.

— Ты много путешествуешь по миру. Что запомнилось?

— Индия. Это культурный шок. Первые дни тяжело, потом понимаешь — у них просто другие ценности. Люди живут иначе, и это нормально.

Мы ездили на новых Mercedes по Раджастану — контраст невероятный: дорогие машины и бедные районы. Но при этом за всё время — ни одного ДТП.

— Это удивительно.

— Да, у них своё чувство дороги.

— А Китай?

— Китай сейчас впереди всех: дороги, технологии, машины. Очень интересно.

Ещё Намибия — неожиданно развитая страна, хорошая инфраструктура, мало людей и потрясающая природа.

Куда ехать дальше

— Где ещё не был и хочешь побывать?

— На Камчатке был, но там на машине делать особо нечего — лучше летать на вертолёте.

А вот Соловки — отличное место.

— Я как раз собираюсь туда: доеду на машине, дальше — по воде.

— Да, это место силы.

— Автомобиль даёт свободу — можно увидеть страну, почувствовать её.

— Да, автомобиль — это свобода.