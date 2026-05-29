Лагеря пустуют, цены растут — ситуация с детским отдыхом вышла из-под контроля: что происходит

В программе "Турподход" депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по развитию детского и молодёжного туризма Наталья Костенко рассказывает о кризисе детского отдыха. Рост цен, нехватка лагерей и хаос в регулировании делают каникулы менее доступными. Обсуждаются риски и возможные решения.
— Лето этого года обещает быть жарким не только в прямом, но и в переносном смысле. Рост цен на проживание, авиа и ж/д билеты может сделать детский отдых настоящей роскошью. Родителей волнуют вопросы безопасности и доступности. Сможет ли государство предложить эффективные меры поддержки? Какие инициативы готовятся для изменения подхода к детскому туризму? Уже сейчас родители планируют летние каникулы детей. Есть ли меры поддержки для семей, не подпадающих под льготные категории?
— К сожалению, нет. В целом проблема регулирования детского отдыха — очень сложная. С одной стороны, есть стремление сохранить стабильность и ничего лишний раз не менять. С другой — накопилось слишком много системных проблем.
По данным парламентских слушаний, организованно отдыхают всего около 30% детей — примерно 5 млн в год. Количество лагерей сокращается из-за отсутствия поддержки. В прошлом году, например, в Анапе отрасль практически осталась без серьёзной помощи.
Сейчас ситуация немного меняется: открываются пляжи, лагеря смогут работать полноценно. Но в прошлом году из-за отсутствия доступа к морю они пустовали, и в этом году риски сохраняются.
При этом лагеря стараются удерживать цены на уровне прошлого года. Это один из самых доступных форматов отдыха, поскольку маржинальность там минимальная.
Но около половины детей путешествуют с родителями, и для таких семей отдых существенно дорожает. Основной рост связан с транспортом и размещением. Поэтому развивается автотуризм, который государство пытается поддерживать через инфраструктурные проекты и гранты.
— Главная проблема — отсутствие единого системного подхода. Только сейчас Госдума впервые рекомендовала разработать отдельный закон о детском отдыхе.
Сегодня регулирование разрознено: отдельно лагеря, отдельно школьные программы, отдельно оздоровление. При этом, например, детские санатории практически исчезли из-за отсутствия поддержки.
Разные направления курируют разные ведомства:
В результате нет единой политики и понимания, что такое детский туризм как отрасль.
Любое происшествие приводит к ужесточению правил, но не к системному решению. Это сокращает предложение и усложняет работу участникам рынка.
— То есть это приводит скорее к хаосу, чем к порядку?
— Да. В результате легальных возможностей становится меньше и появляются серые схемы. Родители начинают сами организовывать поездки, что по сути незаконно.
Педагоги иногда создают формальные структуры и возят детей вне системы контроля. Это снижает безопасность.
При этом требования к официальным перевозкам — очень жёсткие, но их легко обойти, если действовать вне правового поля. В итоге добросовестные участники рынка оказываются в худших условиях.
Нет чёткого понятийного аппарата: не определено, что такое организованная группа детей, кто сопровождает, какие требования к этим людям. Доходит до абсурда: дети в поездах могут быть рассажены по разным вагонам, и обеспечить безопасность в таких условиях невозможно.
При этом лагеря строго контролируются, а альтернативные форматы, например, размещение детей в отелях, практически не регулируются, хотя рисков там больше.
— Обсуждалась идея создать реестр недобросовестных организаторов. На какой стадии эта инициатива?
— Идея "чёрных списков" — не решение. Это реакция постфактум. Нужно выстраивать систему заранее.
Мы предлагаем регулировать рынок через агрегаторы и создать единый реестр. Сейчас родитель не понимает, где и как проверить организацию. Должен быть единый федеральный реестр, где будет вся информация: кто оказывает услугу — лагерь, туроператор или программа. Тогда рынок станет прозрачным, и можно будет вводить адресные меры поддержки. Сейчас не понятно, кому их предоставлять.
— В ближайшем будущем возможно ли структурировать систему?
— Это сложный процесс, потому что задействовано много ведомств. Но единый закон мог бы объединить все направления.
При этом детский отдых — это не только отдых, но и развитие. Особенно это важно для сельских территорий, где у детей мало возможностей для дополнительного образования. Лагеря могли бы компенсировать этот дефицит, давая возможность попробовать разные направления и определиться с будущей профессией.
Сегодня около полумиллиона молодых людей ежегодно уезжают за границу. Нам нужно создавать условия, чтобы они оставались. Туризм может стать инструментом профориентации: показывать детям предприятия, университеты, реальные рабочие места. Есть идея программ, где молодёжь сможет работать и путешествовать по стране, пробуя разные профессии и выбирая путь осознанно.
— То есть нужна своя мотивация в противовес внешней агитации?
— Да. Сейчас детский туризм практически не используется как инструмент мотивации. Возможности должны быть у всех детей, а не только у победителей олимпиад. Потенциал может раскрыться в разных условиях. Важно дать ребёнку возможность увидеть страну, вдохновиться и сделать осознанный выбор будущего.
— Какие направления будут наиболее востребованы этим летом?
— Традиционно это юг и море. Родители хотят, чтобы ребёнок отдохнул, поел фруктов и получил привычные впечатления детства. Это Крым, Краснодарский край, Ростовская область.
Лагеря стараются удерживать цены, особенно в Анапе — там можно найти варианты по прошлогодним ценам.
