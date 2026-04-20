Пожилую мать спасли ложью — правда может убить: вот что происходит на самом деле

В программе "Точка зрения" обсуждается, можно ли скрывать правду ради спасения человека. Кандидат психологических наук, доцент, российский психолог и психотерапевт Рамиль Гарифуллин объясняет, когда ложь может защитить от тяжелого удара и как психика использует иллюзии, чтобы справиться с болью и сохранить жизнь.

Ложь во благо: где граница допустимого

— История из Китая: родные скрыли смерть сына от пожилой матери и создали ИИ-клона, с которым она продолжает общаться. Можно ли лишать человека права знать правду? Почему близкие идут на это?

— В медицинской и психотерапевтической практике бывают ситуации, когда не рекомендовано сообщать информацию, которая может спровоцировать инсульт или инфаркт. Это классика: иногда правда действительно опасна.

Психотерапия во многом основана на так называемом "оздоровлении заблуждением". Есть ситуации, когда становится понятно: правда может нанести вред, вызвать приступ и человек может просто не пережить этого.

Но если риска нет, тогда правда должна раскрываться постепенно. Это целое искусство. Нельзя просто сообщить трагическую новость — человека нужно подготовить. Сначала предупреждают, дают время осознать, и только потом говорят.

В целом не всякая правда опасна, как и не всякая ложь безвредна. Всё это находится в сфере психологической манипуляции. Когда мы не сообщаем истину, мы уже воздействуем на человека. При этом манипуляции могут быть и добродетельными — например, в воспитании детей, когда мы защищаем их от опасности.

Фактически значительная часть психотерапии — это работа с иллюзиями. Мы редактируем восприятие, создаём образы, которые помогают человеку жить. Способность создавать жизнеутверждающие иллюзии — важнейшее свойство человека. Иногда именно "возвышающий обман" спасает.

Более того, если известно, что правда может привести к гибели человека, её сообщение может иметь даже юридические последствия.

Спасает ли иллюзия

— То есть иллюзия может спасти человека?

— Речь не о длительности, а об уместности. Иллюзия может быть спасительной, но она должна быть оптимальной.

Даже в терапии правда всегда относительна. Психотерапевт должен понимать, какую информацию можно раскрывать, а какая разрушит отношения или нанесёт вред. Иногда сказанная правда способна разрушить семью.

Проблема правды — это ещё и проблема этики. Не всякая правда уместна, и не всякую нужно озвучивать.

История с матерью и "живым" сыном

— Если вернуться к этой истории: пожилая женщина уже год общается с "сыном". Это много или мало?

— Важно понимать: она общается с ним, потому что сама внутренне готова к этому. Часто после утраты возникает защитная реакция — отрицание.

У меня была пациентка, которая "переписывалась" с погибшим сыном. Она была уверена, что он ей пишет. Это психологическая защита — способность создавать иллюзию, чтобы выжить.

Скорее всего, у этой женщины уже была такая установка, а родственники просто подыграли ей. Это распространённая ситуация.

Отрицание как защита

— Но ваша пациентка знала правду, а здесь — нет.

— Да, но многие защищаются отрицанием. Им говорят о смерти, а они отвечают: "Нет, он жив". Это классическая реакция психики.

Если же у женщины изначально не было такой защиты и родственники сознательно создали иллюзию из-за угрозы для её здоровья — это можно рассматривать как попытку спасти.

Но рано или поздно встанет задача — сообщить правду. И это требует большого мастерства.

Можно ли почувствовать обман

— Может ли человек интуитивно понять, что его обманывают?

— Да, если поведение близких становится неестественным. Это может выдать ложь.

Но если человек сам начинает искать правду, постепенно готовясь к ней, это снижает риск тяжёлой реакции.

А если он изначально склонен к самозаблуждению и близкие это поддерживают — такое тоже часто бывает.

Как правильно сообщать о горе

— Есть ли правила, как сообщать о потере, или всё индивидуально?

— Подход — всегда индивидуальный.

В медицине, например, в отделениях инфарктов и инсультов жёстко ограничивают поток информации. Даже положительные новости могут вызвать стресс и привести к повторному приступу.

Иногда лучше, чтобы пациент вообще ничего не знал, пока находится в критическом состоянии. Информация — мощнейший фактор воздействия.

Человек с возрастом начинает тяжелее воспринимать новости: давление скачет, силы падают. Иногда спасает даже не ложь, а полное отсутствие информации.

Что чувствуют те, кто скрывает правду

— А что чувствуют близкие, которые скрывают правду?

— А что чувствуют психотерапевты, которые помогают людям через подобные методы?

Если люди видят, что это во благо и действительно спасает жизнь, у них нет чувства вины. Они довольны результатом.

Но если правда скрывается ради выгоды, например, чтобы лишить человека имущества, — это уже другая история. Это манипуляция с корыстной целью, вплоть до мошенничества. Тогда, конечно, возникают и вина, и ответственность.