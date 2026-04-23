Впустили родственника в квартиру — пришлось снимать себе жильё: как так вышло

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — о том, чем может обернуться помощь родственникам: какие юридические риски несёт временное проживание и как не потерять квартиру.

Чем оборачивается "пожить немного"

— Помните русские народные сказки или известную присказку: "Дайте мне, пожалуйста, водички попить, а то мне и переночевать негде"? Вот дали пожить родственникам — и остались без квартиры. Сегодня поговорим о том, чем чревата доброта с точки зрения права и какие последствия она может иметь.

Красивая история о помощи — это хорошо, но иногда она оборачивается кошмаром. Человек прописывается в квартире, отказывается выезжать, через суд заявляет свои права, а то ещё и участвует в приватизации.

Мы часто говорим: "Пусть поживёт месяц-другой", — приехала тётя, брат из другого города. Но месяц превращается в годы. И сначала неудобно просить съехать, а потом вас уже не пускают в собственную квартиру: сменили замки — и всё.

Четыре главных риска

1. Регистрация = право проживания

Прописка даёт право пользоваться жильём. Если оформлена постоянная регистрация, выселение возможно только через суд и может затянуться на годы. Суд может дать отсрочку, а при наличии несовершеннолетних — вообще отказать. Всё это время вы рискуете остаться без доступа к своей квартире.

2. Фактическое проживание без регистрации

Даже без прописки расслабляться нельзя. Если человек живёт три-пять лет, платит "коммуналку", хранит вещи — суд признает право пользования. Выселение возможно только через приставов.

3. Риск приватизации

Если квартира муниципальная и родственник прописан, он может требовать долю при приватизации. Даже в вашей собственности он сможет проживать до решения суда о выселении.

4. Долги

При долевой собственности действует солидарная ответственность. Если родственник не платит за ЖКХ, долг взыщут с того, у кого есть деньги — чаще всего с вас.

Главная ошибка — устные договорённости

Устная договорённость — главная проблема. Вы скажете: "Он гость". А родственник: "Мне разрешили жить постоянно".

Если он делал ремонт или вкладывался, суд может встать на его сторону даже без договора и прописки. С 2023 года позиция судов ужесточилась: без письменного договора действует презумпция возмездности или бессрочности проживания.

Реальный случай

Мужчина пустил племянника на пару месяцев. Через полтора года тот привёл жену, родился ребёнок, которого прописали. Поменяли замки, полиция не помогла. Суд длился почти два года. Всё это время хозяин снимал жильё.

Три правила защиты

1. Письменный договор

Договор ссуды: кто, кому, на какой срок, условия оплаты ЖКХ, запрет на ремонт без согласия.

2. Срок регистрации

Никакой бессрочной прописки — только на срок договора.

3. Запрет на регистрацию детей

Обязательно прописать: "Запрещается регистрировать иных лиц, включая несовершеннолетних". Иначе выселение станет практически невозможным до совершеннолетия ребёнка.

Вывод

Пожить пару недель — не значит жить сколько угодно.

Ключи — это не право собственности, но, отдав их, вы можете не вернуться в квартиру.

Часто, чтобы выселить родственника мирно, приходится платить ему за съём жилья — иначе годы судов и расходы на юристов.

Помогайте близким, но обязательно фиксируйте условия. Берегите себя и своё имущество.