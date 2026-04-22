Работаете больше нормы — работодатель рассчитывает, что вы не знаете этот нюанс

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — о скрытых обязанностях работодателя, правах сотрудников и том, за что вас не имеют права наказывать или заставлять работать бесплатно.
— Мы с вами все являемся работниками либо работодателями в современном мире. Особое внимание приходится уделять своей финансовой и правовой грамотности, без этого никак. Поэтому сегодня поговорим о том, на что обратить внимание и что правильно и вовремя попросить у работодателя либо потребовать в зависимости от ситуации.
Очень часто у нас есть установленный график работы, но при этом мы не знаем, какие ещё у нас есть права и обязанности. Редко кто видел свою должностную инструкцию, мало кто заглядывает в трудовой договор. При этом нас постоянно пугают штрафами, дисциплинарной ответственностью и увольнением, что вызывает стресс и неуверенность.
Не боимся и не пугаемся: незнание закона и вызывает это состояние. Есть вещи, которые работодатели не любят афишировать — их скрытые обязанности. Я выделила основные из них, о которых вам нужно знать.
Во-первых, работодатель обязан обеспечить ваше рабочее место и выдать всё необходимое для работы. Часто он молчит, когда сотрудник приходит со своим ноутбуком, телефоном или инструментом. Это неправильно, потому что используется личное имущество и за это положена компенсация.
Статья 22 Трудового кодекса прямо говорит: работодатель обязан обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и всем необходимым для выполнения трудовых функций.
Если вы печатаете отчёты на личном ноутбуке, звоните с личного телефона, даже на "удалёнке", — всё это должно обеспечиваться работодателем или компенсироваться.
Вторая скрытая обязанность — соблюдение границ работы. Просьбы "задержаться", "выйти раньше", "войти в положение" должны соответствовать условиям трудового договора.
Если дополнительные работы не прописаны и не оплачиваются, выполнять их вы не обязаны. За отказ вас не могут ни уволить, ни оштрафовать.
Работодатель не имеет права поручать работу вне должностных обязанностей: бухгалтеру — варить кофе, системному администратору — разносить чай. Суды часто признают увольнения за отказ от такой работы незаконными.
Работа за пределами рабочего дня должна оплачиваться как сверхурочная. Иначе это фактически кража вашего времени и денег.
Третье — дисциплинарная ответственность без инструкции. Чтобы применить взыскание, ваша обязанность должна быть чётко прописана в трудовом договоре или должностной инструкции.
Если таких обязанностей нет, наказание незаконно. Можно идти в суд — вас восстановят и выплатят компенсацию.
Работодатель часто даже не выдаёт инструкцию на руки, поэтому её нужно требовать. Подписание пустого договора без детализации обязанностей — серьёзный риск.
В праве действует правило: если обязанность не зафиксирована на бумаге, её не существует.
При увольнении работодатель обязан в последний день выдать все документы:
Задержка — повод для жалобы. Фразы "придите позже" не работают: потом вас могут просто не пустить на территорию.
Работодатель обязан ознакомить вас под подпись со всеми приказами о дисциплинарных взысканиях. Если подписи нет — это нарушение, и наказание можно оспорить.
В заключение резюмирую основные правила.
Суды чаще встают на сторону работника, если у него есть базовые документы, подтверждающие его обязанности.
Не пребывайте в неведении, знайте свои права и умейте вовремя себя защитить.
