До 30 апреля осталось мало времени — одна деталь в декларации рушит всё

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, кому нужно подавать декларацию, какие ошибки чаще всего допускают налогоплательщики и как избежать штрафов при уплате налогов.

Сроки и подача декларации

— Приближается 30 апреля — крайний срок подачи декларации за прошедший год. Из-за большого количества вопросов и ошибок эта процедура часто превращается в хаос, поэтому разберём основные моменты.

Важно не откладывать подачу на последние дни. В это время сервисы перегружены, личные кабинеты зависают. Постарайтесь оформить всё заранее.

Кто обязан подавать декларацию

Физлица обязаны подать декларацию, если в прошлом году они:

продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения (3 или 5 лет);

получили доход от уступки прав требования;

получили доход из-за рубежа;

получили в дар имущество (недвижимость, транспорт, акции) от неблизких родственников;

получили вознаграждение по договорам от лиц, не являющихся налоговыми агентами;

сдавали имущество в аренду;

получили выигрыши.

Важно внимательно проанализировать все поступления, чтобы избежать штрафов и пеней.

Ошибка №1: путаница сроков

До 30 апреля нужно подать декларацию, а налог оплатить — до 15 июля.

Если декларация не подана вовремя — штраф от 1000 рублей.

Ошибка №2: "дешёвое имущество"

Многие считают, что если продали имущество дешевле вычета, отчитываться не нужно. Это неверно.

Если имущество было в собственности меньше минимального срока — декларация обязательна даже при нулевом налоге.

Ошибка №3: налог на вклады

Проценты по вкладам за 2025 год облагаются налогом только в конце 2026 года. Сейчас их не нужно указывать в декларации.

Ошибка №4: подарки

Подарки от близких родственников налогом не облагаются.

От остальных — облагаются. Если не задекларировать — это нарушение.

Ошибка №5: игнорирование аренды

Сдача жилья или дачи, даже за наличные, должна декларироваться.

Штраф за неподачу — до 20% от суммы налога.

Ошибка №6: сроки владения

Минимальный срок владения:

три года — при наследстве, приватизации, дарении от близких;

пять лет — при покупке.

Ошибки в сроках приводят к штрафам.

Практические рекомендации

Не откладывайте подачу на последний день.

Если сайт не работает — фиксируйте это скриншотами.

Вычеты и ошибки при их оформлении

В декларации должны быть указаны все вычеты, предоставленные работодателем, включая стандартные (например, на детей).

Уточнённая декларация должна включать все ранее заявленные вычеты.

Если этого не сделать — можно потерять деньги.

Пример ошибки с вычетами

Если в первой декларации заявлен вычет на лечение, а во второй — только на обучение, без указания первого, налогоплательщик фактически отказывается от части возврата.

Доходы от продажи имущества

Если совокупный доход от продажи превышает:

1 млн рублей (для жилья);

250 тыс. рублей (для иного имущества), —

он подлежит декларированию полностью.

Документы к декларации

Все расходы (лечение, обучение, покупка жилья) должны подтверждаться документами. Иначе вычет не предоставят.

Разделение вычета между собственниками

Если объект продаётся по одному договору несколькими владельцами, вычет делится пропорционально долям.

Сделки с взаимозависимыми лицами

При покупке жилья у взаимозависимых лиц имущественный вычет не предоставляется.

Дополнительные важные моменты

Доходы по вкладам относятся к отдельной налоговой базе — к ним нельзя применять вычеты.

При обнаружении ошибок нужно подать уточнённую декларацию.

Не забывайте подать 3-НДФЛ до 30 апреля, а налог оплатить до 15 июля.

Декларацию подать обязательно — иначе штраф.

Будьте внимательны при заполнении.