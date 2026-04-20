До 30 апреля осталось мало времени — одна деталь в декларации рушит всё

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, кому нужно подавать декларацию, какие ошибки чаще всего допускают налогоплательщики и как избежать штрафов при уплате налогов.
— Приближается 30 апреля — крайний срок подачи декларации за прошедший год. Из-за большого количества вопросов и ошибок эта процедура часто превращается в хаос, поэтому разберём основные моменты.
Важно не откладывать подачу на последние дни. В это время сервисы перегружены, личные кабинеты зависают. Постарайтесь оформить всё заранее.
Физлица обязаны подать декларацию, если в прошлом году они:
Важно внимательно проанализировать все поступления, чтобы избежать штрафов и пеней.
До 30 апреля нужно подать декларацию, а налог оплатить — до 15 июля.
Если декларация не подана вовремя — штраф от 1000 рублей.
Многие считают, что если продали имущество дешевле вычета, отчитываться не нужно. Это неверно.
Если имущество было в собственности меньше минимального срока — декларация обязательна даже при нулевом налоге.
Проценты по вкладам за 2025 год облагаются налогом только в конце 2026 года. Сейчас их не нужно указывать в декларации.
Подарки от близких родственников налогом не облагаются.
От остальных — облагаются. Если не задекларировать — это нарушение.
Сдача жилья или дачи, даже за наличные, должна декларироваться.
Штраф за неподачу — до 20% от суммы налога.
Минимальный срок владения:
Ошибки в сроках приводят к штрафам.
Если сайт не работает — фиксируйте это скриншотами.
В декларации должны быть указаны все вычеты, предоставленные работодателем, включая стандартные (например, на детей).
Уточнённая декларация должна включать все ранее заявленные вычеты.
Если этого не сделать — можно потерять деньги.
Если в первой декларации заявлен вычет на лечение, а во второй — только на обучение, без указания первого, налогоплательщик фактически отказывается от части возврата.
Если совокупный доход от продажи превышает:
он подлежит декларированию полностью.
Все расходы (лечение, обучение, покупка жилья) должны подтверждаться документами. Иначе вычет не предоставят.
Если объект продаётся по одному договору несколькими владельцами, вычет делится пропорционально долям.
При покупке жилья у взаимозависимых лиц имущественный вычет не предоставляется.
Доходы по вкладам относятся к отдельной налоговой базе — к ним нельзя применять вычеты.
При обнаружении ошибок нужно подать уточнённую декларацию.
Будьте внимательны при заполнении.
С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.