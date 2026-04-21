Забор на даче стал причиной штрафа — многие до сих пор делают это по старинке

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — главные запреты и штрафы для дачников в 2026 году: от пожарной безопасности и мусора до заборов, животных и тишины.

Пять главных запретов для дачников

— Скоро майские праздники, массовый выезд на дачи — тепло, лето, шашлыки. Но и здесь действует правовое регулирование. Напомню, что изменилось в 2026 году и на что стоит обратить внимание.

Огонь на дачном участке

Первое — нельзя жарить шашлык у дома. МЧС строго следит за соблюдением противопожарных норм. Мангал должен быть не ближе пяти метров от дома, открытый огонь — не менее 50 метров от построек и 100 метров от леса. Штраф — от 5 до 15 тысяч рублей. При особом противопожарном режиме разводить огонь запрещено полностью. Проверки возможны ежедневно.

Борьба с сорняками и мусором

Нельзя игнорировать мусор и опасные растения. Борщевик и другие инвазивные виды обязаны уничтожать все собственники. За бездействие — штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Запрещено закапывать мусор, сливать стоки в канавы и на рельеф. Штрафы — до пяти тысяч рублей. Сливы из септиков в придорожные канавы также запрещены.

Экзотические животные под запретом

Запрещено содержать на дачных участках диких и экзотических животных из специального перечня. Под запретом — крокодилы, пумы, рыси, ядовитые змеи, крупные питоны и другие. За нарушение — штраф и изъятие животного.

Риск лишиться участка

Если участок не используется более трёх лет, его могут изъять через суд. Собственность не спасёт, если игнорировать предписания и не ухаживать за землёй.

Заборы, вода и соседи

Нельзя переносить забор без межевания — штраф до десяти тысяч рублей и требование снести ограждение.

Запрещено мыть машину у водоёмов. На участке это допустимо только при условии, что химия не попадает в почву и воду.

Закон о тишине действует и в СНТ: с 22:00 до 7:00 нельзя шуметь и проводить строительные работы.

Дачная амнистия

Дачную амнистию продлили до 2031 года. Дома до трёх этажей и 500 квадратных метров, построенные до августа 2018 года, можно оформить в упрощённом порядке без разрешения на строительство.

Самые частые штрафы

Чаще всего жалуются на заросшие участки — высокая трава и сорняки. Далее — борщевик, мусор, нарушение пожарных норм, шум и споры из-за заборов.

Также распространены штрафы за нарушения ПДД по дороге на дачу: непристёгнутый ремень, неправильная перевозка груза, отсутствие ОСАГО.

Чаще всего наказывают не за экзотику, а за обычную халатность: мусор, траву, костры и конфликты с соседями. Чтобы избежать проблем, важно соблюдать закон и уважать окружающих.

Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
