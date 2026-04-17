Стальная хватка на выборах: Вашингтон окончательно сломал сценарий честной борьбы в Софии

В программе "Точка зрения" политолог, заместитель директор Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева анализирует предстоящие выборы в Болгарии. Обсуждаются причины популярности Румена Радева, влияние внешних сил, настроения избирателей и возможные изменения политики страны.

Выборы в Болгарии: фаворит и усталость избирателей

— В это воскресенье, 19 апреля, в Болгарии пройдут внеочередные выборы — уже восьмые за последние пять лет. Болгары устали от постоянных перевыборов и хотят сделать новый выбор. Судя по опросам, фаворитом может стать бывший президент Румен Радев, который подал в отставку и создал партию "Прогрессивная Болгария". Сейчас он набирает около 30%, на втором месте партия Бойко Борисова — около 18%. Почему партия Радева так хорошо выглядит перед выборами?

— Вы знаете, человеческая психология такова: то, что знакомо и привычно, воспринимается как лучшее. При этом вопрос о том, насколько это действительно суверенный и сильный лидер, остаётся открытым. Да, многие болгары возлагают на него надежды, и они этого не скрывают. Но, по сути, он скорее умеренный политик, чем принципиально иной. И эта надежда — достаточно зыбкая.

Кроме того, на этих выборах, как уже известно, будут активно работать украинские политтехнологи. Есть информация, что журналистам предлагали лоббировать украинские интересы. Также звучат мнения о возможных провокациях. В такой ситуации сложно предсказать развитие событий. На мой взгляд, действительно суверенную, проболгарскую позицию занимает Костадин Костадинов — человек, который отстаивает интересы страны, а не делает реверансы в сторону Европы, США или Украины.

Почему Костадинов не набирает рейтинг

— У Костадинова, по данным опросов, всего 6-7%. Почему его поддержка значительно ниже, чем у Радева?

— Причина та же — узнаваемость. Человек устроен так, что выбирает привычное. Это основа любой рекламы: мы берём не обязательно лучшее, а знакомое. Радев — привычный кандидат, поэтому его и выбирают.

При этом, если судить по риторике и позициям, именно Костадинов отстаивает более чёткие интересы. Но он менее раскручен, а против него, вероятно, работают политтехнологи, в том числе украинские и американские. Это влияет на его рейтинг. Однако это не окончательный показатель — возможно, ему ещё предстоит нарастить медийное влияние к следующим выборам.

Если он не скомпрометирует себя, то вполне может стать будущим суверенным лидером.

Страх голосования и явка

— Радев утверждает, что болгары боятся голосовать, потому что за ними якобы ведётся слежка. Он призывает не бояться и прийти на выборы. Насколько это соответствует реальности?

— Мне кажется, это во многом надуманная история. Скорее всего, подобные слухи запускаются, чтобы часть избирателей просто не пришла на выборы. Большинство обычно пассивно, а меньшинство активно. Таким образом можно искусственно снизить явку и дать преимущество определённым силам.

Я сильно сомневаюсь, что в современной Болгарии кого-то будут наказывать за голосование. Это выглядит абсурдно.

Помощь Украине и позиция Радева

— Говорят, что Радев может пойти по пути Чехии, Словакии и Венгрии — прекратить прямую помощь Украине, но оставить возможность закупок вооружения. В Болгарии также есть заводы, работающие на Украину. Как он будет действовать?

— Здесь важно понимать: если на территории страны работают заводы, поставляющие оружие Украине, это уже серьёзная антироссийская позиция. Суверенный лидер не стал бы допускать такой ситуации. При этом его позиция может смягчаться под давлением Европы. Что касается Венгрии, там тоже не всё однозначно.

Влияние внешних выборов на Болгарию

— Как, на ваш взгляд, выборы в Венгрии могут повлиять на болгарского избирателя?

— Человек — существо коллективное. Те, кто ещё не определился, могут скорректировать свою позицию, возможно, в сторону более прозападного кандидата. Но те, у кого уже сформирована чёткая позиция, вряд ли изменят своё мнение.

Переход на евро и общественная реакция

— Переход Болгарии в зону евро — как к этому относятся жители?

— Для части населения это может быть выгодно экономически. Но нужно понимать, что экономика и политика связаны. Переход на евро означает усиление европейского влияния.

Насколько это может нравиться — вопрос открытый. Для тех, кого волнует идеология, особенно консервативно настроенной части общества, это может быть неприемлемо.

Значение выборов для России

— Что в этих выборах важно для России?

— Важно, чтобы победил лидер, который не будет поддерживать Украину и сможет остановить поставки оружия, в том числе через предприятия внутри страны. Потому что схема "мы не поставляем, но вы можете купить" — это фактически то же самое, только иначе оформленное.

Перспективы Радева

— Можно ли сказать, что Радев способен на такую политику?

— Думаю, пока нет. Скорее всего, он не будет запрещать производство оружия для Украины. Он будет ориентироваться на ситуацию в мире, на внешнее давление и собственные интересы.

Сегодня уже нельзя говорить о едином Западе, и в этих условиях он, не имея чёткой позиции, будет действовать ситуативно. Это остаётся открытым вопросом.