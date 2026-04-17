Кнопка вызова бьёт по кошельку: 100 тысяч изношенных лифтов признали личным долгом граждан

В программе "Точка зрения" председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кирилл Пахомов рассказал о ситуации с лифтами в России. Эксперт объяснил, сколько лифтов требуют срочной замены, насколько они безопасны сейчас и кто должен оплачивать их обновление.

В России стареют лифты: масштаб проблемы

— В России стремительно стареет лифтовое хозяйство, и примерно из 600 тысяч лифтов уже около 100 тысяч требуют замены. Эксперты говорят, что на полную замену устаревших лифтов нужно около 600 млрд рублей. Но у многих регионов просто нет таких денег. Насколько серьёзна сегодня ситуация с лифтами в России? Действительно ли можно говорить о системной проблеме?

— Ситуация — действительно непростая. В количественных показателях я эти цифры могу подтвердить. Если быть точным, 99 тысяч с копейками лифтов сегодня отбегали свой срок службы и должны быть заменены. Это не значит, что они находятся в нерабочем состоянии, это не значит, что они опасны сегодня в моменте для жизни, но срок их работы подошёл к концу, его можно немного продлить, но всё равно, по сути, они должны быть заменены.

Конечно, это проблема. Я бы масштаб этого бедствия до каких-то суперкризисных размеров не преувеличивал, но заменить эти лифты в ближайшие четыре года необходимо, и для этого нужно очень сильно постараться и качественно поработать.

Но это возможно: около 20 тысяч лифтов в год — от 18 до 22 — это динамика работы последних лет. При плане 21 тысяча было заменено чуть больше 18 тысяч. Плюс-минус сопоставимые цифры. То есть работа идёт, идёт не так просто, это не дешёвая работа.

Я бы цифру в 600 млрд не подтвердил, но то, что это от 300 млрд и выше, — это факт. И нельзя сказать, что этих средств в полной мере нет. Часть их, естественно, есть.

Почему срок — четыре года

— Вы сказали, в течение четырёх лет необходимо заменить. Почему именно этот срок?

— У каждого лифта в этот период подходит срок службы. Они все переписаны, находятся на контроле у Ростехнадзора. И именно эти 99 тысяч лифтов должны быть заменены в ближайшие четыре года.

Это связано с тем, что в советское и постсоветское время массово вводились дома и менялись лифты. И сейчас примерно 100 тысяч лифтов до 2030 года мы обязаны заменить.

Кто платит за замену лифтов

— Главный вопрос — кто должен платить за их замену: государство, управляющие компании или сами жильцы?

— Ответ — понятный, хотя и не очень популярный. Если квартира приватизирована, лифт — это часть общей собственности, значит, платят собственники. Если жильё не приватизировано — платит государство.

При этом замена идёт через программу капитального ремонта. Регион сам решает, поддерживать ли её финансированием. Это позволяет снизить нагрузку на жителей и увеличить объёмы работ. Многие регионы активно участвуют — Москва, Московская область, Татарстан, Ленинградская область и другие.

Источников три: фонды капремонта, спецсчета домов и государственная поддержка. Существенная часть средств уже заложена. Но ситуация —везде примерно одинаковая: немного не хватает.

Почему упали закупки лифтов

— Почему регионы резко сократили закупку новых лифтов? В этом году — более чем на 50%.

— Показатели первого квартала не отражают реальную картину. Есть особенности статистики, поэтому повода для тревоги нет.

Неформальные данные показывают, что регионы идут по графику. Провалов нет. Думаю, к лету ситуация выправится и в отчётности.

Заводы работают: пять российских и Могилёвский лифтовой завод в Белоруссии. Они способны обеспечить необходимый объём качественного оборудования.

Опасны ли старые лифты

— Что происходит с лифтами, которые уже выработали срок? Стоит ли ожидать аварий?

— Чрезвычайные происшествия не зависят напрямую от срока службы. Если лифт работает, дверь открывается — значит, он исправен и безопасен.

Есть механизм продления срока службы — через проверки и решения комиссий, в том числе Ростехнадзора. Продлить можно на год, два, иногда до пяти лет.

При этом лифт всё равно подлежит замене. Но если он допущен к эксплуатации — он безопасен.

Интересно, что большинство проблем сегодня возникает не у старых, а у лифтов пяти-восьми лет — из-за некачественного обслуживания. Обслуживание — ключевой вопрос. Важны специалисты, запчасти, контроль. Долгое время эта сфера была слабым местом. Мы приняли закон, который сделает обслуживание профессиональным и строго регламентированным. Это повысит безопасность на протяжении всего срока службы лифта.

Контроль и продление срока службы

— Кто должен инициировать продление срока службы лифта — жители или управляющая компания?

— Каждый лифт находится под контролем. Если заканчивается срок техосмотра или не получен паспорт безопасности — лифт будет остановлен, даже если он работает.

Есть регулярные проверки, обязательные акты, контроль Ростехнадзора. У управляющих компаний есть ответственность, вплоть до уголовной. Никто не пропустит момент замены. В каждом лифте есть табличка с датами обслуживания. Это контролируется. Активно помогает и прокуратура — в наведении порядка в ЖКХ.

Как жителям понять, что лифт опасен

— Могут ли сами жители понять, что лифт в зоне риска?

— Ходить по лестнице, если позволяет здоровье, всегда полезно.

Но если есть беспокойство: шумы, скрипы, стуки, — нужно сразу обращаться в управляющую компанию. Самостоятельно определить угрозу невозможно. Даже если звук кажется подозрительным, это может быть безобидно. Но управляющая компания обязана проверить. Это прописано в регламентах. У каждого механизма лифта есть свои сроки обслуживания и проверки, и они должны строго соблюдаться.