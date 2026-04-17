Диана Сорокина

Кнопка вызова бьёт по кошельку: 100 тысяч изношенных лифтов признали личным долгом граждан

В программе "Точка зрения" председатель комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кирилл Пахомов рассказал о ситуации с лифтами в России. Эксперт объяснил, сколько лифтов требуют срочной замены, насколько они безопасны сейчас и кто должен оплачивать их обновление.

В России стареют лифты: масштаб проблемы

В России стремительно стареет лифтовое хозяйство, и примерно из 600 тысяч лифтов уже около 100 тысяч требуют замены. Эксперты говорят, что на полную замену устаревших лифтов нужно около 600 млрд рублей. Но у многих регионов просто нет таких денег. Насколько серьёзна сегодня ситуация с лифтами в России? Действительно ли можно говорить о системной проблеме?

— Ситуация — действительно непростая. В количественных показателях я эти цифры могу подтвердить. Если быть точным, 99 тысяч с копейками лифтов сегодня отбегали свой срок службы и должны быть заменены. Это не значит, что они находятся в нерабочем состоянии, это не значит, что они опасны сегодня в моменте для жизни, но срок их работы подошёл к концу, его можно немного продлить, но всё равно, по сути, они должны быть заменены.

Конечно, это проблема. Я бы масштаб этого бедствия до каких-то суперкризисных размеров не преувеличивал, но заменить эти лифты в ближайшие четыре года необходимо, и для этого нужно очень сильно постараться и качественно поработать.

Но это возможно: около 20 тысяч лифтов в год — от 18 до 22 — это динамика работы последних лет. При плане 21 тысяча было заменено чуть больше 18 тысяч. Плюс-минус сопоставимые цифры. То есть работа идёт, идёт не так просто, это не дешёвая работа.

Я бы цифру в 600 млрд не подтвердил, но то, что это от 300 млрд и выше, — это факт. И нельзя сказать, что этих средств в полной мере нет. Часть их, естественно, есть.

Почему срок — четыре года

— Вы сказали, в течение четырёх лет необходимо заменить. Почему именно этот срок?

— У каждого лифта в этот период подходит срок службы. Они все переписаны, находятся на контроле у Ростехнадзора. И именно эти 99 тысяч лифтов должны быть заменены в ближайшие четыре года.

Это связано с тем, что в советское и постсоветское время массово вводились дома и менялись лифты. И сейчас примерно 100 тысяч лифтов до 2030 года мы обязаны заменить.

Кто платит за замену лифтов

— Главный вопрос —  кто должен платить за их замену: государство, управляющие компании или сами жильцы?

— Ответ — понятный, хотя и не очень популярный. Если квартира приватизирована, лифт — это часть общей собственности, значит, платят собственники. Если жильё не приватизировано — платит государство.

При этом замена идёт через программу капитального ремонта. Регион сам решает, поддерживать ли её финансированием. Это позволяет снизить нагрузку на жителей и увеличить объёмы работ. Многие регионы активно участвуют — Москва, Московская область, Татарстан, Ленинградская область и другие.

Источников три: фонды капремонта, спецсчета домов и государственная поддержка. Существенная часть средств уже заложена. Но ситуация —везде примерно одинаковая: немного не хватает.

Почему упали закупки лифтов

— Почему регионы резко сократили закупку новых лифтов? В этом году — более чем на 50%.

— Показатели первого квартала не отражают реальную картину. Есть особенности статистики, поэтому повода для тревоги нет.

Неформальные данные показывают, что регионы идут по графику. Провалов нет. Думаю, к лету ситуация выправится и в отчётности.

Заводы работают: пять российских и Могилёвский лифтовой завод в Белоруссии. Они способны обеспечить необходимый объём качественного оборудования.

Опасны ли старые лифты

— Что происходит с лифтами, которые уже выработали срок? Стоит ли ожидать аварий?

— Чрезвычайные происшествия не зависят напрямую от срока службы. Если лифт работает, дверь открывается — значит, он исправен и безопасен.

Есть механизм продления срока службы — через проверки и решения комиссий, в том числе Ростехнадзора. Продлить можно на год, два, иногда до пяти лет.

При этом лифт всё равно подлежит замене. Но если он допущен к эксплуатации — он безопасен.

Интересно, что большинство проблем сегодня возникает не у старых, а у лифтов пяти-восьми лет — из-за некачественного обслуживания. Обслуживание — ключевой вопрос. Важны специалисты, запчасти, контроль. Долгое время эта сфера была слабым местом. Мы приняли закон, который сделает обслуживание профессиональным и строго регламентированным. Это повысит безопасность на протяжении всего срока службы лифта.

Контроль и продление срока службы

— Кто должен инициировать продление срока службы лифта — жители или управляющая компания?

— Каждый лифт находится под контролем. Если заканчивается срок техосмотра или не получен паспорт безопасности — лифт будет остановлен, даже если он работает.

Есть регулярные проверки, обязательные акты, контроль Ростехнадзора. У управляющих компаний есть ответственность, вплоть до уголовной. Никто не пропустит момент замены. В каждом лифте есть табличка с датами обслуживания. Это контролируется. Активно помогает и прокуратура — в наведении порядка в ЖКХ.

Как жителям понять, что лифт опасен

— Могут ли сами жители понять, что лифт в зоне риска?

— Ходить по лестнице, если позволяет здоровье, всегда полезно.

Но если есть беспокойство: шумы, скрипы, стуки, — нужно сразу обращаться в управляющую компанию. Самостоятельно определить угрозу невозможно. Даже если звук кажется подозрительным, это может быть безобидно. Но управляющая компания обязана проверить. Это прописано в регламентах. У каждого механизма лифта есть свои сроки обслуживания и проверки, и они должны строго соблюдаться.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру

Новости Все >
Сейчас читают
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Садоводство, цветоводство
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Садоводство, цветоводство
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Последние материалы
Блестящий обман: как старые компакт-диски превратились из тюнинга в магнит для штрафов
Забудьте про 1200 ккал: как правильно похудеть к отпуску, если ваш организм привык к сытной еде
Опрос в Кемерове выявил антирейтинг наиболее монотонных специальностей в 2026 году
Кнопка вызова бьёт по кошельку: 100 тысяч изношенных лифтов признали личным долгом граждан
Власти Кемерова выделили 211 млн рублей на обновление дорог от Кузнецкого моста до Шахтеров
Специалисты Роскачества объяснили, как проверить подлинность российских банкнот
Песчаный берег и тишина: где в Крыму спрятаться от толп туристов, если вам нужен только уют
Город против деревни: как география проживания меняет выбор автомобиля в России
Цена копеечная, а проблемы на миллион: почему не стоит игнорировать Check Engine
Наличные вернутся в моду: как законопроект ФНС изменит денежные привычки россиян
