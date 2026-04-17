Власти Канады готовят удар по христианам: либералы планируют сажать за цитаты Христа

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) рассуждает о резонансной инициативе в Канаде — возможном ограничении цитирования Священного Писания, объясняя, к чему это может привести и почему, по его мнению, это угрожает нравственным основам общества.

Запрет на цитирование Писания: в чём суть

— В Канаде под предлогом борьбы с антисемитизмом пытаются рассмотреть в парламенте вопрос о запрете цитирования Священного Писания. То есть, когда люди говорят о духовно-нравственных вещах и приводят примеры из Писания, это может считаться неправильным и даже преследоваться законом.

Возникает множество вопросов. По сути, нам пытаются заткнуть рот, игнорируя первоисточники, на которых мы основываем свои убеждения.

Почему это вызывает тревогу

В любой беседе мы ссылаемся на Священное Писание. Например, Христос сказал: "Имеющий уши да услышит". И выходит, что такие слова уже нельзя произносить, потому что кто-то может почувствовать себя ущемлённым.

Не понятно, как это собираются реализовать на практике, но к этому подходят всерьёз. Это очень тревожная новость. Если идти по такому пути, тогда, возможно, стоит запретить и ссылки на законы, кодексы, Конституцию, ведь и они могут кого-то задеть.

Основа культуры и морали

На самом деле всё, что есть в нашей жизни, во многом построено на Священном Писании. Великие выражения, известные фразы — всё так или иначе связано с ним. Поэтому подобные инициативы — это попытка разрушить морально-нравственные основы человека, свести всё к сухим, бездушным категориям, лишённым духовного содержания.

Роль веры в повседневной жизни

Да, в каких-то областях, например, в точных науках, можно обойтись без таких ссылок. Но в вопросах смысла жизни, нравственности, ответов на жизненные вопросы мы неизбежно обращаемся к Писанию. Мы стараемся показать, во что верим, и дать оценку происходящему с точки зрения веры. Это помогает осмысливать происходящее и находить ориентиры.

Опасения и надежда

Будем молиться, чтобы до этого не дошло. Хотя сегодня мы видим, как то, что казалось невозможным, становится реальностью и приобретает абсурдные формы. Это можно назвать мракобесием — разрушением ценностей и основ, на которых всё строилось. Законодательство во многом опирается на морально-нравственные принципы, а они, в свою очередь, связаны с религией.

Помощи Божией всем нам. Терпения, здравия и чтобы Господь вразумил тех, кто идёт по неверному пути. Помолимся. Спаси Господи. Всех благ.