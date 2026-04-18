Музыка СВО неожиданно стала оружием: бойцы делают это — и меняется всё

В программе "Казачья правда" основатель и продюсер проекта "Рэп Взвод" Андрей Михеев рассказывает, как СВО влияет на музыку и почему рэп стал голосом бойцов. О фронтовых песнях, искренности, роли творчества в поддержке и о том, как современная война формирует новые культурные смыслы.

О творчестве и СВО: как рождаются новые смыслы

— СВО породила новые нарративы, которые отражаются в музыке, искусстве и других направлениях. Люди, соприкасающиеся с этим опытом, возвращаясь домой, несут его и воплощают в творчестве. Легко ли сегодня воспевать подвиг участников СВО?

— В целом это несложно, потому что СВО затронула очень многих, и накопилось огромное количество материала — у бойцов, ветеранов, гражданских. Всё это можно перерабатывать в музыку, кино, сериалы. Важно, что большую роль в создании таких произведений играют именно ветераны, которые прошли через войну и делятся личным опытом.

Сложнее другое — сделать это популярным и востребованным на широкую аудиторию. Мы видим, что фильмы об СВО сталкиваются с проблемами проката: их либо не показывают, либо дают неудобное время. То же самое касается музыки — радиостанции, СМИ и профильные площадки часто избегают этой темы. Поэтому создавать такие произведения несложно, а вот продвигать их — по-прежнему проблематично.

Как пробиться к широкой аудитории

— Какой тогда выход?

— Постепенность. Ситуация уже меняется: появляются фильмы, сериалы, больше музыки, больше творчества ветеранов и действующих бойцов. Это начинает проникать в широкую аудиторию. Появляются концерты, пусть пока в основном к праздникам, но на них приглашают бойцов, уделяют внимание происходящему на СВО.

Резких изменений ждать не стоит, но со временем это искусство всё равно найдёт своего зрителя.

— Можно ли рассчитывать на эффект "сарафанного радио", как это было, например, с Высоцким?

— Частично да, но есть риск, что такое творчество останется нишевым. Сарафанное радио работает внутри определённых кругов. А хотелось бы, чтобы патриотические песни слушали не только узкие сообщества, но и широкая аудитория, молодёжь.

Почему именно рэп

— Почему вы выбрали рэп?

— Не обязательно только рэп — это могут быть любые жанры. Но мой проект — "Рэп Взвод". Когда я работал военкором и много времени провёл на передовой, мне показалось, что хип-хоп — основной саундтрек войны. Примерно 80% того, что слушали бойцы, был рэп.

Первый альбом я делал именно для них, потому что у бойцов есть дефицит музыки. Часто возникали ситуации, когда они ехали на задание и просто не знали, что включить. Даже обсуждали, можно ли слушать иностранную музыку, если против них используются западные вооружения, или как относиться к артистам, которые покинули страну.

— То есть здесь важна и динамика, энергия?

— Да, плюс возраст. Сейчас воюют в основном молодые ребята 20-35 лет, которые и в мирной жизни слушали рэп. Речитатив, энергия, ритм — всё это хорошо ложится на военную тематику.

Музыка как поддержка и связь с тылом

— Какую роль музыка играет в повседневной жизни бойцов?

— Огромную. Раньше я недооценивал значение фронтовых песен, но, пообщавшись с бойцами, понял, насколько это важно. Музыка не только поднимает боевой дух — она даёт чувство единства, поддержки, связи с тылом.

Бойцам важно понимать, что о них помнят, что их подвиги ценят. Важно и то, что есть артисты, которые поддерживают их, приезжают с концертами, не боятся высказываться.

Музыка помогает осмысливать происходящее, проживать эмоции, чувствовать себя частью большого исторического процесса.

— Можно сказать, что музыка лечит?

— Да. Она лечит, воспитывает и учит.

Кто имеет право говорить о войне

— Как вы относитесь к людям, которые совмещают участие в СВО и творчество?

— Это очень хорошо. Те, кто регулярно бывает "за ленточкой", общается с бойцами, получают живой опыт, который потом могут трансформировать в творчество.

Написать песню о войне, не побывав там, крайне сложно. Можно быть сколько угодно вовлечённым эмоционально, но без личного опыта не получится передать атмосферу. А бойцы очень тонко чувствуют фальшь. Если песня написана человеком, который лишь наблюдает со стороны, это сразу заметно.

Музыка двойного назначения

— Должна ли такая музыка выполнять дополнительную функцию?

— Да. Во время войны искусство в какой-то степени становится пропагандой. А её задача — поддерживать своих и деморализовать противника.

Музыка может давать не только мотивацию, но и ответы на вопросы, внутреннее успокоение. Поэтому понятие "музыка двойного назначения" здесь вполне уместно.

Новые проекты и борьба с дронами

— Вы анонсировали совместный трек, связанный с борьбой с дронами. Расскажите подробнее.

— Мы хотим записать композицию вместе с Айгой и Пашей Неро, ветераном СВО. У него есть боевой опыт, он знает, что чувствует человек под угрозой дронов. Айга, в свою очередь, обучает, как с этим бороться. Это будет не инструкция, а скорее эксперимент — попытка создать прикладную композицию, посвящённую конкретному аспекту боевых действий.

Отражение новых технологий в музыке

— Планируете ли вы отражать современные военные тренды в творчестве?

— Безусловно. Мы сейчас работаем над вторым альбомом, и в нём обязательно будут затронуты современные технологии и изменения в ведении войны. За последние годы война сильно изменилась — те же FPV-дроны полностью поменяли ситуацию на фронте.

Сегодня невозможно переоценить роль технологий и средств борьбы с ними, и это обязательно найдёт отражение в музыке.

Казачья тема в современном звучании

— Планируете ли вы затронуть казачью тему?

— Да, у нас была такая идея ещё для первого альбома, но не успели реализовать. Второй альбом будет более мультижанровым — хочется соединить рэп с народной и классической музыкой.

Я бы хотел создать что-то на основе казачьей традиции — возможно, новый трек с использованием элементов старых песен.

— Речь скорее о переработке или о новом материале?

— Скорее о новом треке, но с возможным использованием традиционных мотивов.

Будущее после СВО

— Думали ли вы о том, что будете делать после завершения СВО?

— Сейчас сложно строить долгосрочные планы — всё слишком быстро меняется. Не понятно, когда закончится СВО и каким будет мир после неё.

— Но такое творчество, вероятно, останется востребованным?

— Думаю, да. С одной стороны, не хочется навсегда оставаться в нише военной темы. С другой — после войны вернётся огромное количество людей с тяжёлым опытом, и им понадобится культура, которая говорит с ними на одном языке.

Я уверен, что в ближайшие годы буду заниматься проектами, связанными с армией, бойцами, а возможно, с реабилитацией и возвращением ветеранов к мирной жизни.