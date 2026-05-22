Часы идут 300 лет — несмотря на наклон: загадка Невьянской башни раскрыта не до конца

В программе "Турподход" генеральный директор Невьянского музея Марина Морева рассказывает о тайнах Невьянской башни — уникального символа Урала. В эфире — история строительства, инженерные загадки, феномен слуховой комнаты и легенды о Демидовых, благодаря которым башня остаётся одной из самых необычных достопримечательностей России.
— Старинный город Невьянск, связанный с именем Демидовых, хранит архитектурное чудо — Невьянскую башню. Она символ города. Когда и кем она была построена?
— Невьянская башня — архитектурный символ не только Невьянска, но и всего Среднего Урала. Её строили с 1722-го по 1732 год по указу Акинфия Демидова.
Город начинался как завод — фактически первый в мире город-завод, основанный по указу Петра I в 1701 году. Уже в 1702 году он был передан Никите Антюфееву, будущему Демидову. Его сын Акинфий и стал фактическим управляющим.
Невьянский завод быстро вышел на высокий уровень и считался лучшим в Европе. Именно здесь производилось оружие и металл, сыгравшие важную роль в победах России в Северной войне.
За заслуги перед государством Пётр I даровал Никите Демидову личное дворянство. Считается, что в честь этого социального взлёта и была заложена башня. За десять лет она стала не только символом рода Демидовых, но и символом уральской промышленности.
— Башня была только символом или имела практическое значение?
— У Демидовых всё имело практическое назначение. Строительство стоило огромных денег — более девяти тысяч рублей с учётом часов, которые были даже дороже самой башни.
Каждый из девяти этажей выполнял свою функцию.
Башня была одновременно административным, производственным и наблюдательным объектом.
— Расскажите о слуховой комнате. Как работает этот феномен?
— Это пустое помещение со сводчатым потолком и диагональными рёбрами. Если два человека стоят по диагонали и шепчут, даже без голоса, они прекрасно слышат друг друга. При этом находящиеся в центре не слышат ничего.
Звук идёт строго по диагонали, как по каналу: поднимается вверх и спускается в противоположный угол. Это чистая физика — никакой мистики.
Однако для XVIII века такое решение — высочайшее инженерное мастерство. Слуховая комнаты расположена на 6 этаже башни - это очень большая высота и уровень практически максимального наклона. При таких условиях, без какой-либо техники построить из огромных демидовских кирпичей свод так, чтобы не было никакого отклонения – это высшее строительное искусство! Звук по своду идет идеально!
С этим связаны легенды: считалось, что Демидов приглашал в это помещение людей, чьи мысли хотел выведать (ревизоров, конкурентов). Возможно, это лишь красивая история, но в народе бытовал слух, что «Демид все слышит, Демид все знает!».
Есть и ещё один эффект: если перекрыть точку пересечения диагоналей, звук перестаёт распространяться. А, если подняться по лестнице к месту пересечения диагоналей, то можно услышать всех говорящих.
Это одно из многих инженерных чудес башни.
— Есть ли сходство с Пизанской башней?
— Обе башни — имеют отклонение от вертикали, но принцип разный. Пизанская башня — падающая, а Невьянская — наклонная.
Во время строительства нижняя часть башни дала просадку. Строители не остановили работу, а продолжили, учитывая наклон. Верхние ярусы были построены с обратным изгибом, благодаря чему конструкция компенсировала отклонение.
В итоге башня как бы изгибается и возвращается к вертикали. Это подтверждается тем, что флюгер свободно вращается, а часы исправно работают уже 300 лет. Если бы башня "падала", механизмы бы не функционировали.
Это уникальное инженерное решение, которое до сих пор изучают специалисты.
— Как изменился туристический поток в последние годы?
— Очень значительно. До пандемии музей принимал около 120 тысяч туристов в год. После 2021 года поток вырос до 317 тысяч — почти в три раза.
Это связано с развитием внутреннего туризма и интересом к малым городам. Невьянская башня стала ключевой точкой притяжения благодаря своей уникальности, легендам и истории.
Мы активно продвигали музей: участвуем в конкурсах, проектах, международных программах. Всё это дало результат — узнаваемость и рост интереса. И, конечно, мы этому очень рады и надеемся на дальнейшее развитие.
