Часы идут 300 лет — несмотря на наклон: загадка Невьянской башни раскрыта не до конца

В программе "Турподход" генеральный директор Невьянского музея Марина Морева рассказывает о тайнах Невьянской башни — уникального символа Урала. В эфире — история строительства, инженерные загадки, феномен слуховой комнаты и легенды о Демидовых, благодаря которым башня остаётся одной из самых необычных достопримечательностей России.

История Невьянской башни

— Старинный город Невьянск, связанный с именем Демидовых, хранит архитектурное чудо — Невьянскую башню. Она символ города. Когда и кем она была построена?

— Невьянская башня — архитектурный символ не только Невьянска, но и всего Среднего Урала. Её строили с 1722-го по 1732 год по указу Акинфия Демидова.

Город начинался как завод — фактически первый в мире город-завод, основанный по указу Петра I в 1701 году. Уже в 1702 году он был передан Никите Антюфееву, будущему Демидову. Его сын Акинфий и стал фактическим управляющим.

Невьянский завод быстро вышел на высокий уровень и считался лучшим в Европе. Именно здесь производилось оружие и металл, сыгравшие важную роль в победах России в Северной войне.

За заслуги перед государством Пётр I даровал Никите Демидову личное дворянство. Считается, что в честь этого социального взлёта и была заложена башня. За десять лет она стала не только символом рода Демидовых, но и символом уральской промышленности.

Практическое назначение башни

— Башня была только символом или имела практическое значение?

— У Демидовых всё имело практическое назначение. Строительство стоило огромных денег — более девяти тысяч рублей с учётом часов, которые были даже дороже самой башни.

Каждый из девяти этажей выполнял свою функцию.

На первом находилась арестантская палатка или тюрьма. На втором — «жилые палаты с печьми», где жил заводской управляющий. На третьем — лаборатория, где проводились эксперименты с металлом. На четвёртом — архив. Пятый этаж был проходным. На шестом располагается знаменитая слуховая комната. На седьмом — английские часы. На восьмом — колокола. На девятом — дозорная площадка.

Башня была одновременно административным, производственным и наблюдательным объектом.

Секрет слуховой комнаты

— Расскажите о слуховой комнате. Как работает этот феномен?

— Это пустое помещение со сводчатым потолком и диагональными рёбрами. Если два человека стоят по диагонали и шепчут, даже без голоса, они прекрасно слышат друг друга. При этом находящиеся в центре не слышат ничего.

Звук идёт строго по диагонали, как по каналу: поднимается вверх и спускается в противоположный угол. Это чистая физика — никакой мистики.

Однако для XVIII века такое решение — высочайшее инженерное мастерство. Слуховая комнаты расположена на 6 этаже башни - это очень большая высота и уровень практически максимального наклона. При таких условиях, без какой-либо техники построить из огромных демидовских кирпичей свод так, чтобы не было никакого отклонения – это высшее строительное искусство! Звук по своду идет идеально!

С этим связаны легенды: считалось, что Демидов приглашал в это помещение людей, чьи мысли хотел выведать (ревизоров, конкурентов). Возможно, это лишь красивая история, но в народе бытовал слух, что «Демид все слышит, Демид все знает!».

Есть и ещё один эффект: если перекрыть точку пересечения диагоналей, звук перестаёт распространяться. А, если подняться по лестнице к месту пересечения диагоналей, то можно услышать всех говорящих.

Это одно из многих инженерных чудес башни.

Невьянская и Пизанская башни: в чём разница

— Есть ли сходство с Пизанской башней?

— Обе башни — имеют отклонение от вертикали, но принцип разный. Пизанская башня — падающая, а Невьянская — наклонная.

Во время строительства нижняя часть башни дала просадку. Строители не остановили работу, а продолжили, учитывая наклон. Верхние ярусы были построены с обратным изгибом, благодаря чему конструкция компенсировала отклонение.

В итоге башня как бы изгибается и возвращается к вертикали. Это подтверждается тем, что флюгер свободно вращается, а часы исправно работают уже 300 лет. Если бы башня "падала", механизмы бы не функционировали.

Это уникальное инженерное решение, которое до сих пор изучают специалисты.

Рост туризма в Невьянске

— Как изменился туристический поток в последние годы?

— Очень значительно. До пандемии музей принимал около 120 тысяч туристов в год. После 2021 года поток вырос до 317 тысяч — почти в три раза.

Это связано с развитием внутреннего туризма и интересом к малым городам. Невьянская башня стала ключевой точкой притяжения благодаря своей уникальности, легендам и истории.

Мы активно продвигали музей: участвуем в конкурсах, проектах, международных программах. Всё это дало результат — узнаваемость и рост интереса. И, конечно, мы этому очень рады и надеемся на дальнейшее развитие.