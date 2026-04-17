В США заговорили о расколе — всё началось после удара Ватикана по Трампу

В программе "Точка зрения" политолог, эксперт по международным отношениям Дмитрий Бридже разбирает конфликт между папой римским Львом XIV и Дональдом Трампом. Речь идёт о религиозном расколе, политике США и возможных последствиях для внутренней ситуации и будущих выборов в стране.

Столкновение Ватикана и Белого дома

— Чем вызвано яркое столкновение между папой римским Львом XIV и президентом США Дональдом Трампом? Папа обвинил Трампа в создании иллюзии всемогущества, а Трамп в ответ назвал его слабым и плохим лидером. В католическом мире это уже воспринимается как пересечение красных линий. В чём причина конфликта?

— С моей точки зрения, ситуация не является чем-то уникальным. Столкновения между Белым домом и Ватиканом происходят регулярно, потому что Ватикан играет важную роль в мировых процессах, связанных с войной, миром и переговорами. Папа римский активно участвует в формировании повестки, продвигая идеи диалога и урегулирования конфликтов.

При этом Трампу не понравилась позиция Льва XIV, особенно в контексте политики США на Ближнем Востоке. Мы видим достаточно агрессивную линию Вашингтона по отношению к Ирану, а также поддержку Израиля, что вызывает критику как внутри США, так и за их пределами.

Кроме того, Трамп демонстрирует ярко выраженный политический эгоцентризм. В своей риторике он нередко позиционирует себя как фигуру почти мессианского масштаба, обещая прекратить все войны. Однако реальность показывает обратное — ситуация на Ближнем Востоке только обостряется.

Трамп не воспринимает критику, особенно когда она касается его лично. Поэтому заявления папы и оценка его политики вызвали резкую реакцию. Он ответил критикой в адрес понтифика, заявив, что тот не разбирается в политике и не должен высказываться по таким вопросам. Это усиливает кризис доверия между Белым домом и Ватиканом и отражается на внутренней ситуации в США, где и без того растёт недовольство политикой Трампа.

Религиозный фактор и новая конфигурация влияния

— Есть мнение, что Трамп связан с новой реформаторской церковью евангелистов, которая активно растёт и продвигает идею второго пришествия Христа. Можно ли рассматривать этот конфликт как борьбу двух ветвей христианства?

— Да, определённая взаимосвязь здесь есть. США традиционно рассматривают Израиль как ключевой элемент своей национальной безопасности. На этом фоне формируется своеобразная христианско-иудейская коалиция, которая оказывает влияние на политические решения — как в конгрессе, так и в обеих партиях.

Если посмотреть на политику Израиля, в частности на курс Биньямина Нетаньяху, мы видим усиление религиозной повестки, включая идеи восстановления Третьего храма. Это может привести к серьёзному обострению и даже религиозному конфликту на Ближнем Востоке.

В самих США религиозный фактор также становится заметнее. Например, молитвы в Белом доме за успех политики Трампа вызывают неоднозначную реакцию. Даже его бывшие сторонники начинают критиковать курс администрации, считая, что он не соответствует интересам христианства.

Критика усиливается, в том числе среди сторонников лозунга "Сделаем Америку снова великой". На фоне экономических проблем, роста цен и кризисов внешней политики Трамп теряет поддержку. Это усиливает раскол как внутри христианских общин, так и внутри Республиканской партии.

Раскол внутри США: католики против протестантов

— Мы часто недооцениваем религиозный фактор, хотя именно он лежит в основе идеологии государств. В США протестантизм доминирует над католицизмом, но при этом в окружении Трампа есть католики. Сам Трамп нередко ведёт себя как лидер новой религиозной миссии. Как будет развиваться этот конфликт? Возможен ли раскол среди избирателей?

— На мой взгляд, Трамп сам подрывает свои позиции. Он обещал стать президентом мира, прекратить войны, даже говорил о Нобелевской премии. Но его текущая политика демонстрирует противоположное.

На этом фоне усиливаются позиции вице-президента Джея Ди Вэнса. Он использует более мягкую риторику и может стать ключевой фигурой на будущих выборах. Трамп, в свою очередь, уже не сможет баллотироваться снова, поскольку это его последний срок.

Конфликт между католиками и протестантами действительно обостряется. Трамп теряет поддержку католического электората, что создаёт проблемы как внутри его кампании, так и для будущих кандидатов-республиканцев.

Политические последствия и будущее выборов

— Текущая политика Трампа вызывает недовольство у избирателей, которые ожидали решения внутренних экономических проблем, а не активного вмешательства во внешние конфликты — от Ирана до Венесуэлы и, возможно, Кубы.

Рост цен и ухудшение экономической ситуации усиливают разочарование. Это может привести к тому, что часть избирателей переключится на кандидатов от Демократической партии.

Внутри Республиканской партии формируется раскол: одни поддерживают жёсткую, воинственную риторику Трампа, другие склоняются к более умеренной линии. Это напоминает ситуацию времён Джорджа Буша-младшего, когда партия активно поддерживала военные кампании.

Предстоящие выборы станут решающими. Если республиканцы потеряют позиции, Трампу придётся пересматривать свою стратегию. Не исключено, что на него оказывают влияние внешние силы или внутренние группы, формирующие его нынешнюю жёсткую риторику.

Важно отметить, что во время первого срока Трамп был более сдержан. Сегодня его политика и даже символические шаги, такие как переименование министерства обороны, свидетельствуют о радикализации курса.

В целом религиозный раскол, влияние израильского лобби и ситуация на Ближнем Востоке создают сложную внутреннюю обстановку в США. Это может привести к победе демократов, что соответствует традиционной политической динамике страны, когда власть переходит от одной партии к другой.