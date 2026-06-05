Канатные дороги в России: импортозамещение, городской вид транспорта и канатное такси

В программе "Турподход" директор по маркетингу "РУСЛЕТ" Алина Соболева-Данель рассказывает, как в России возрождают производство канатных дорог. Почему импортозамещение стало критически важным, где уже применяются новые технологии и как канатные дороги могут стать частью городского транспорта будущего.

Канатные дороги: возрождение отрасли в России

— Канатные дороги переживают второе рождение. Они становятся популярны и как городской транспорт, и как часть индустрии развлечений. Как вы оцениваете роль вашей компании на рынке спустя пять лет?

— Мы занимаемся возрождением отрасли канатных дорог в России. В советское время она была очень сильна, но в 90-е годы эти знания были утрачены. К началу XXI века мы пришли к тому, что имеем — весь Олимпийский Сочи построен на западном оборудовании. За пять лет мы прошли путь от частичной локализации до стопроцентной.

Таким образом, мы полностью импортозаместили продукцию европейских производителей, которые ранее работали в России. Если в 2021 году площадь нашего завода составляла 5000 квадратных метров, то сейчас мы построили первый в России завод полного цикла по производству современных канатно-транспортных систем площадью 30 тысяч квадратных метров. Производственная мощность — до 20 канатных дорог в год. При необходимости мы готовы масштабироваться — территория позволяет.

Импортозамещение и вызовы после ухода иностранных компаний

— Считается, что создать производство полного цикла в современной России почти невозможно. Как вам удалось заместить ушедшие компании?

— Это был сложный процесс, прежде всего из-за сжатых сроков. Ведущие мировые производители ушли быстро и одновременно. При этом канатная дорога — это как автомобиль: ей необходимо регулярное техническое обслуживание. Без него эксплуатация становится опасной, а на линии находятся сотни людей.

Нам нужно было в кратчайшие сроки разработать новую продукцию, сертифицировать её и ввести в эксплуатацию. Импортозамещение в действии. Сегодня наша продукция соответствует всем российским нормам, ГОСТам и требованиям безопасности.

— Эти сроки вы сами себе поставили?

— Нет, это продиктовала сама жизнь. В России есть регионы, где канатные дороги работают круглый год — например, Красная Поляна или Эльбрус. Там особенно остро встал вопрос обслуживания и запчастей. В первую очередь мы начали производить российские аналоги европейских комплектующих — расходные элементы, которые необходимо регулярно менять для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Поиск материалов и создание производственной кооперации

— С какими трудностями вы столкнулись?

— Их было много, например, при подборе материалов. Сырье должно соответствовать строгим требованиям — будь то металл, пластик или резина. Найти подходящих поставщиков в России удалось не сразу. В рамках производственной кооперации мы разрабатывали составы, тестировали, сертифицировали полученные образцы. Мы гордимся тем, что развиваясь сами, мы развиваем и наших поставщиков по всей России. Сейчас мы уверены в их продукции: она прошла испытания и уже зарекомендовала себя на курортах. Мы получаем обратную связь, что качество соответствует европейским аналогам, а по ряду параметров даже превосходит.

— Сейчас поставки уже налажены?

— Да. Сначала нужно было наработать базу, теперь всё работает стабильно. Курорты получают продукцию оперативно, логистические затраты снизились, нет необходимости в растаможке, т. к. вся продукция российская. Наши специалисты всегда на связи и быстро реагируют на запросы курортов.

Канатные дороги как городской транспорт

— Где ещё используются канатные дороги, кроме курортов?

— В первую очередь их ассоциируют с горнолыжными курортами, но они могут успешно применяться и в городах — как общественный транспорт. Примеры — Нижний Новгород и Москва, Воробьёвы горы.

— Могут ли они стать частью повседневной жизни в мегаполисах?

— Да. Городскую инфраструктуру можно представить как ярусную систему. На первом уровне — дороги, автомобили, пешеходы. Выше — деревья, здания, линии электропередач. А ещё выше остаётся свободное пространство.

Канатная дорога может занять этот верхний ярус, не вступая в конфликт с транспортом и пешеходами. Это особенно актуально для плотной городской застройки, где важно сохранять зелёные зоны.

— То есть это решение для сложных ландшафтов?

— В том числе. Канатные дороги идеально подходят там, где есть природные преграды — например, реки или ущелья. Они позволяют значительно сократить время в пути. Например, проект через Химкинское водохранилище позволил бы преодолеть маршрут От Сходненской до Речного вокзала за пять минут вместо часа в пробках.

— Что с этим проектом сейчас?

— Он был приостановлен из-за пандемии, но мы надеемся на его возобновление.

Экология и "зелёная линия"

— Что такое технология "зелёной линии"?

— Это подтверждение того, что канатная дорога — один из самых экологичных видов транспорта. В отличие от обычных дорог, её можно прокладывать над кронами деревьев, не вырубая лес. Это особенно важно в городах и на особо охраняемых природных территориях, где строительство традиционной инфраструктуры ограничено. Канатные дороги работают от электричества и не создают вредных выбросов.

— То есть природа не страдает?

— Да, воздействие минимально.

Безопасность и стандарты

— Насколько важна сертификация?

— Канатная дорога — это транспортный объект повышенной опасности, поэтому существуют строгие требования. Наша продукция полностью соответствует российским стандартам и нормам. Это гарантирует безопасность пассажиров.

— Есть ли преимущество у отечественного производителя?

— В нашем случае — да, потому что соблюдение отечественных норм — это не только про безопасность, но и про комфорт. Простой пример — ширина сидения. В России она регулируется ГОСТом. У зарубежных, особенно китайских, производителей стандарты могут отличаться, ведь они ориентированы на другие антропометрические данные. Китайские нормативы зачастую ниже, и ориентированная на них продукция при попадании в Россию без надлежащего контроля оказывается попросту неудобной, тесной и не соответствующей нашим представлениям о комфорте, даже если формально её можно сертифицировать по нижней границе допусков.

Технологии и комфорт для пассажиров

— Какие преимущества есть у ваших канатных дорог?

— По качеству мы соответствуем, а по ряду параметров превосходим европейские аналоги. У нас есть уникальные разработки — например, кабина АЭРИС с панорамным остеклением. Это своего рода "бизнес-класс" в мире канатных дорог: удобные сиденья, система вентиляции, комфортные условия для перевозки снаряжения, доступность для маломобильных пассажиров.

Мы хотим, чтобы поездка была не просто перемещением из точки А в точку Б, а частью отдыха.

Будущее: канатное такси и развитие городов

— Как вы измеряете успех?

— Нам важно, чтобы люди были довольны. Мы хотим создавать решения, которые делают жизнь комфортнее, быстрее и безопаснее.

— Есть ли планы по развитию?

— Конечно, нет предела совершенству. Сейчас мы работаем над проектом "канатного такси" — это транспорт будущего, который появится уже в ближайшие годы.

Первый проект планируется реализовать в Завидово. Он позволит перемещаться между разными точками курорта. Также ведём переговоры с регионами — например, обсуждаем развитие городской канатно-транспортной системы в Ярославле.

— Это будет востребовано?

— Практика уже показывает, что да. Но наша цель — не просто туристический аттракцион, а полноценная часть городского транспорта.

— Чтобы это было удобно прежде всего для жителей?

— Совершенно верно.