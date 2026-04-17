США давят на Иран через пролив — последствия могут выйти из-под контроля

В программе "Точка зрения" военный эксперт Юрий Кнутов объясняет, как США пытаются установить блокаду Ормузского пролива и к чему это может привести. Речь идёт о рисках эскалации конфликта, роли Китая, военных возможностях Ирана и угрозе более серьёзного противостояния с глобальными последствиями.

Блокада Ормузского пролива: что происходит

— Американцы решили заблокировать уже перекрытый Ираном Ормузский пролив. При этом китайский танкер спокойно прошёл. Что это вообще означает и как это будет выглядеть?

— Американцы решили повторить сценарий, который уже применяли в Венесуэле. Тогда они подтянули флот — более сотни кораблей — и фактически перекрыли доступ в порты, заблокировав доставку грузов.

Здесь план аналогичный: разместить корабли на безопасном расстоянии, чтобы иранские ракеты не могли их поразить, и перехватывать суда — танкеры, газовозы, контейнеровозы. Их либо задерживают и отправляют в условный порт, либо разворачивают назад.

Важно понимать: морская блокада может вводиться только Советом Безопасности ООН. Всё остальное — это, по сути, пиратство. США, объявляя такие действия, нарушают международные нормы, которые сами же продвигали.

Американский авианосец подошёл на расстояние около 200 километров. Самолёты могут открывать предупредительный огонь, принуждая суда к остановке. Также действуют фрегаты и эсминцы, используются абордажные группы: догоняют судно, высаживаются и берут его под контроль.

Цель операции — лишить Иран валютных поступлений: перекрыть экспорт нефти и газа, чтобы страна не могла закупать продукты, лекарства и комплектующие.

Китайский фактор и ограниченность блокады

— То есть речь идёт именно о судах из Ирана?

— Да. Американцы заявили, что ни один корабль, вышедший из иранских портов, не пройдёт. Но Китай отказался подчиняться этим требованиям и продолжает выполнять торговые обязательства. Китайский танкер прошёл — и его не задержали.

Причина проста: отношения между США и Китаем — и так напряжённые. Если бы танкер задержали, переговоры были бы сорваны. Поэтому Китай действует так, как считает нужным. А вот суда других стран, скорее всего, будут задерживаться.

Возможности Ирана и военный баланс

— Иран при этом сохраняет собственную блокаду и имеет серьёзные ресурсы. У него есть противокорабельные ракеты и подземные базы в виде туннелей. Пусковые установки выезжают, наносят удар и возвращаются обратно. Уничтожить такую инфраструктуру крайне сложно.

Наземная операция против Ирана практически невозможна без колоссальных потерь. Высадка на острова или побережье обернётся катастрофой для американских сил.

Поэтому США выбрали обходной путь — объявили блокаду, не вступая в прямое столкновение.

Риск ядерной эскалации

— Я вижу крайне опасный сценарий: если США попытаются осуществить высадку и понесут большие потери, они могут применить тактическое ядерное оружие.

Одно из условий переговоров — передача Ираном 450 килограммов урана, обогащённого до 60% (оружейный уровень — 90%). Если Иран откажется, США могут попытаться захватить этот уран. Уже была операция в глубине территории Ирана — на 400 километров, — но она не увенчалась успехом.

Если точные данные о местонахождении урана не будут получены, остаётся вариант применения бомбы B61-12 с мощностью до 50 килотонн.

Ответ Ирана может быть симметричным: удар по ядерному центру в Димоне гиперзвуковыми ракетами, которые не перехватываются. Израиль в ответ ударит по Бушеру. Это приведёт к цепочке ядерных катастроф.

Переговоры и недоверие сторон

— Появилась информация о новых переговорах и требованиях к Ирану не обогащать уран 20 лет. Иран якобы готов только на пять. Возможен ли компромисс?

— Удивительно, но Иран уже соглашался на уступки. Были договорённости: снизить обогащение до 3,5%, создать международный консорциум с участием США, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Но каждый раз, когда дело доходило до соглашения, США наносили удары. В результате доверия нет. Вести переговоры в таких условиях крайне сложно.

Последствия ядерного конфликта для России

— Если представить, что ядерные удары всё же нанесены — как это скажется на России?

— Это будет катастрофа. Потоки беженцев пойдут через Туркмению, Азербайджан — и дальше в Россию. Давление будет колоссальным. Поэтому важно не допустить такого сценария.

Идеология, религия и геополитика

— У Трампа, кажется, возможно всё.

— Мы часто игнорируем религиозный фактор. В США существует движение "Новая апостольская Реформация". У него миллионы сторонников, и десятки миллионов поддерживают Трампа. Многие представители власти и даже спецслужб связаны с этим движением. Его идеология — установление христианского порядка в мире как условие "прихода Христа". Их называют новыми крестоносцами.

С точки зрения экономики всё связано с другим фактором — искусственным интеллектом. Ему требуется огромное количество энергии. Поэтому США стремятся контролировать нефть, газ, ресурсы. Кто будет контролировать ИИ — тот будет управлять миром. Переход к новой экономике всегда сопровождается войнами. Сейчас мы как раз в таком переходе, и он может занять 10-20 лет.

Борьба за ресурсы и будущее

— Остаться бы в живых.

— К сожалению, это главный вопрос. России в этом смысле проще: у нас есть ресурсы — нефть, газ, редкоземельные металлы, сильные программисты.

— А США смогут "отсидеться"?

— Они сейчас пытаются собрать под себя глобальную энергетику: Гренландия, Канада, арктический шельф, ресурсы. Всё это — борьба за энергию.

— Но дадут ли им это сделать?

— Именно поэтому я говорил о религии. В рамках этого движения Трамп воспринимается как "посланник Бога". Это влияет на его поведение и решения.

— Но такая гордыня наказывается.

— Я согласен. Само это учение противоречит христианству.

— Они где-то оступятся.

— Уже оступились. Мы это видим.