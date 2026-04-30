Мотоциклы возвращаются в города — причина заставила задуматься

В авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" мотоэксперт Роман Ситников — о росте рынка мотоциклов, роли китайских брендов и новых трендах. Почему мотоцикл становится городским транспортом, как изменились технологии и что показала выставка "Мотовесна". Также о безопасности и главных рисках на дороге.

Рынок мотоциклов растёт, но стартовая база была низкой

— Если посмотреть статистику за первый квартал, продажи новых мотоциклов бьют рекорды. Март показал рекорд за всю историю продаж мотоциклов. Насколько эти цифры отображают реальный спрос и что происходит на моторынке?

— Это эффект малой базы. С сентября российский мотоциклетный рынок растёт постоянно. Рынок растёт каждый год, год от года, но это только потому, что российский рынок раз в пять-шесть меньше, чем рынок маленькой Испании.

— В маленькой Испании всегда лето, всегда фиеста. У нас сложный климат, и на большей части страны есть зима, холодная и суровая, поэтому сдерживается рост продаж и рост увлечения.

— У нас ситуация поменялась ещё в начале 90-х, когда подержанные автомобили стали доступны. Люди, которые использовали мотоцикл как транспорт, пересели на автомобили, и у автомобиля уже поменялся имидж. Это стало показателем достатка. Мотоцикл долгое время оставался в статусе игрушки, и только сейчас ситуация выправляется: он становится городским транспортом.

— Я вспоминаю историю своей семьи: у меня был дядюшка, когда он заработал первые деньги, он купил мотоцикл "Иж" в советские времена, потом к мотоциклу прибавилась коляска, потом был "Урал", и только потом появился "Москвич".

— Это эволюция российского мотоциклиста и автолюбителя. Сейчас мотоцикл в большей части — транспорт для фанатов. Но в мегаполисах, когда платная парковка расползлась по всей России, люди начинают смотреть на мотоциклы как на обычный транспорт. Потому что в течение шести-восьми месяцев в году ты можешь двигаться без пробок, не задумываться о том, получится ли припарковаться недалеко от работы или дома. Не придётся ли тебе платить, как в Москве, каждый день огромные деньги за парковку в течение рабочего дня. В Москве мотоциклы паркуются бесплатно.

Причём в своё время европейцы изучали временные затраты на поиск парковок в крупных городах Европы — на автомобиле и на мотоцикле. На автомобиле — от шести до одиннадцати минут. На мотоцикле — ноль минут, ноль секунд.

Почему китайские бренды так резко вышли вперёд

— Сейчас в продаже, если посмотреть первую пятёрку, марки, названия которых я, например, вообще не знаю, а думаю, что десять лет назад их и вы тоже не знали. А некоторых и не было. БМВ пока ещё в пятёрке осталось, хотя мотоциклы доставляются сюда только по параллельному импорту, но рынок поменялся совершенно. Почему так произошло, мы понимаем. Но меня интересует, за счёт чего китайцы так хорошо рванули. Это цена и, может быть, их мотоциклы обрели душу, которую искали всегда в мотоциклах ведущих мировых марок?

— Тут комплексно. Часть китайских брендов — это фактически китайские деньги плюс, например, европейский бренд. Benelli — это известный итальянский бренд. Moto Morini — известный итальянский бренд с историей, исчисляемой десятилетиями. Сейчас они принадлежат китайским компаниям. Китайцы используют известный бренд, наработки итальянских мотористов, конструкторов подвески и т. д. И если Benelli полностью производится на заводах в Китае, то у Moto Morini ещё интереснее: они двигатели продолжают разрабатывать у себя в Италии, производить в Италии, а дальше уже собирают мотоциклы в Китае.

— А бренды типа Voge, который занимает первое место?

— Voge тоже достаточно интересный бренд. Это лакшери-бренд завода Loncin. Это крупный промышленный китайский гигант, который, в числе прочего, известен двигателями. Он производит двигатели не только для своих мотоциклов, но и для огромного количества других китайских брендов. И в какой-то момент завод Loncin стал техническим партнёром BMW. Они стали производить сначала двигатели для BMW, причём до 900 кубов включительно, вполне себе серьёзные двигатели, и затем добавились в полный цикл производства. Например, BMW-скутеры четырехсотки полностью производились на заводе Loncin.

Стало вопросом времени появление мотоциклов loncinовского производства под своим брендом с BMW-моторами. То есть китайцы взяли BMW F 850 GS, известного среднего "гуся", и запихнули туда двигатель от 900-й XR. Получили то, чего даже у BMW не было.

Что показала выставка "Мотовесна"

— В парке "Патриот" с большим успехом прошла выставка "Мотовесна". Говорят, больше ста тысяч человек посетили её за четыре дня работы. Раньше китайские мотоциклы, которые сейчас были основными экспонатами на "Мотовесне", воспринимались как некие дешёвые аналоги, дешёвые скутеры...

— Они не воспринимались, они такими и были. Ещё несколько лет назад китайские мотоциклы в России были малокубатурниками, то есть до 250 кубов, не выше. Сейчас у китайцев уже есть мотоциклы больше литра, аналогия BMW RT. Предложили несколько серьёзных эндуро. Там есть всё, к чему привыкли современные мотоциклисты: ABS с алгоритмом работы в наклоне, traction control, многофункциональный дисплей, на котором можно выводить все нужные данные, можно коннектировать телефон. В целом всё есть, как у привычных BMW, KTM и прочих.

— Но это уже собственная разработка, а не просто нечто, сделанное из европейских комплектующих?

— Зависит от бренда, от завода. Voge или CFMoto — это мотоциклы с двигателями, которые ведут свою родословную от двигателей BMW и KTM. Компания Benda, которая в первую очередь делает круизеры, — вообще какой-то уникум среди китайцев. У них все двигатели своей разработки. Не найти аналогов даже у японцев и европейцев. Например, это первая китайская компания, которая стала производить серийный мотоцикл с двигателем V4. То есть четырёхцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения с впрыском, с нормальными показателями мощности. И, глядя на то, что они творят с моторами, с подвесками, некоторые их модели — это фактически уже такой заводской кастом.

— То есть они достойны внимания даже очень опытных, продвинутых пользователей?

— Я думаю, да. Расстроен никто не будет. Понятно, что если ты всю жизнь ездил на BMW, Harley, KTM, японцах, пересесть будет сложно. Но восприятие мотоцикла меняется: это становится транспортом, стильным, для души, но транспортом. Когда человек начинает выбирать: ввезённый по параллельному импорту или слегка бэушный японский, европейский, американский мотоцикл либо нового китайца с гарантией, — многие склоняются в сторону китайцев.

Электромотоциклы и транспорт последней мили

— На "Мотовесне" был представлен первый электромотоцикл. Будущее у них вообще есть?

— Ничего не изменилось. Будущее у них есть, когда будут изобретены батареи, у которых ёмкость заряда применительно к единице массы будет какой-то запредельной. Сейчас либо у тебя получается тяжёлый транспорт с более-менее приемлемым запасом хода, либо лёгкий транспорт, на котором ты отъехал от дома и уже ищешь розетку. То есть пока альтернатив нет. Появились литий-железо-полимерные батареи, но они стоят дорого. Мотоцикл легче, даёт хорошие токи, но у него есть нюансы эксплуатации.

Кастом, тюнинг и дорогие мотоциклы не для всех

— На "Мотовесне" традиционно прошло уже 19-е московское кастом- и тюнинг-шоу. Расскажите про эту часть выставки и о том, насколько интересен кастом для основных посетителей? Есть ли спрос на такую технику?

— Это же очень дорого. Платежеспособный спрос — не такой большой в количественном измерении. Обычно это: "Ух ты, смотри, какое, что сделали, неужели такое бывает". Но при этом российские кастомайзеры (тот же Дима Голубчиков, Box39, Zillers) сейчас очень интересную нишу разрабатывают. Они фактически стали мелкосерийными производителями. То есть Zillers делает комплекты для преобразования серийного мотоцикла, который можно купить и установить самому. Это востребовано, смотрится очень круто, но есть нюанс — очереди.

Питбайки: мода, тренд или путь в мотоспорт

— На выставке было достаточно много представлено питбайков. Это действительно некий модный тренд. Но вокруг питбайков очень много разговоров. Во-первых, потому что серийный питбайк, тем более подержанный, стоит совсем недорого, и многие глупые родители покупают своим детям: "Вот, покатайся, сынок, в выходные на даче". К чему это приводит, мы знаем. Может быть, эта тема преувеличена, потому что не все дети носятся как оглашенные, но неприятные последствия всё равно есть. С вашей точки зрения, питбайк — это мода или это входной билет в мотоцикл, в этот стиль жизни, может быть, в мотогонки?

— На самом деле, если мода держится много лет, это уже тренд. Это не сиюминутная мода, а питбайки популярность набирали из года в год. Это такая "бесправная" техника, которая якобы не является транспортным средством.

— Якобы это спортинвентарь.

— Да, они все ввозятся по отказному письму о том, что не являются транспортным средством и не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования. Их ввозят даже не десятки, а сотни тысяч.

— Никто не знает, сколько их ввезено?

— Да. Если сказать, что более 300 тысяч ввезли в прошлом году, то точно угадаешь. Объёмы — огромные. Мы видим сообщения о нескольких смертельных случаях в год. При таком количестве подобного транспорта бывают аварии. В любом случае аварии с питбайками — это десятки в год. На миллионы единиц такого транспорта это в целом ни о чём. Но так как они до сих пор находились в серой зоне и с точки зрения таможни, и с точки зрения налогообложения при эксплуатации, и с точки зрения штрафной экономики, которая сгребает штрафы с камер, получается, что такой пласт не освоен. Будут осваивать.

А по безопасности: если садится ребёнок, которого никто не учил, это может плохо закончиться, потому что дети ездить не умеют, но желание выпендриться всегда есть. Если ребёнок сел на мотоцикл довольно рано: у меня старший — в 6,5 лет, средний — в 3,5, младший — в два, это был маленький электрический мотоцикл... Всё это проходило на закрытых трассах с тренером. Они тренировались, учились в Москве, в Сочи. Мои дети чувствуют себя на мотоцикле уверенно. Для них это настолько же естественно, как ходить пешком.

Я понимаю, что если у них будет свой транспорт, я могу им доверять, но не делаю этого. Потому что я помню себя в детстве, всё равно захочется что-нибудь устроить. Дорастут до 16 лет, сдадут на категорию — пожалуйста, катайся.

Дисциплина мотоциклистов и ошибки автомобилистов

— Как вам кажется, дисциплина на дороге в среднем выросла?

— Уровень ответственности и дисциплинированности достаточно высок. Расширяется понимание, что мотоцикл — это транспорт. Ты едешь с удовольствием, с кайфом. Каждый день можно выбирать новый маршрут, и при этом довольно быстро по сравнению с автомобилем или общественным транспортом добираешься до работы.

А то, что мы эпизодически видим, — это нюансы сбора статистики. Во-первых, это те люди, которые снимают видео в духе "как я валю на заднем двести по Кутузнику". Они это видео выкладывают, оно становится хайповым, расходится, народ комментирует — кто-то с восторгом, кто-то с гневом. Многие считают, что все мотоциклисты ездят на заднем, двести, по встречке. Но мотоцикл — это не автомобиль, а полуторамерный транспорт. На мотоцикле это real 3D. Ты не статичен относительно пространства: транспорт наклоняется вправо-влево, ты по дороге перемещаешься, перестраиваешься чаще, чем автомобиль, объезжаешь люки, машины и т. д. Мотоцикл может ехать в вертикальной плоскости на одном из колёс. Но там уже другой уровень вождения, другой уровень понимания техники.

— А что с водителями легковых автомобилей, которые в большинстве случаев провоцируют аварии с мотоциклистами?

— Автомобили оснащены полезными функциями. Если водители научатся ими пользоваться, проблем станет меньше.

Например, больше половины людей поворотниками вообще не пользуются. Те, кто пользуется, делают это одновременно с поворотом руля. Де-факто он же включил указатель поворота. Да, не заблаговременно, но что-то моргает.

У многих есть контроль слепых зон, машина видит мотоциклиста намного раньше, чем водитель. Дальше уже вопрос — как быстро среагирует водитель.

Самые интересные новинки выставки

— На выставке "Мотовесна" было до 500 новинок. Вас что-то особенно зацепило?

— Moto Morini. Я помню ещё тот самый Moto Morini, который был полностью итальянский. Незадолго до банкротства компании у них была модель Granpasso. Фактически X-Cape стал развитием этой модели. Итальянский бренд с китайским производством. Но это уже настоящая техника, то есть концептуально и технически это конкурент того же "гуся", больших KTM, Honda Africa Twin и т. д. Как он себя будет вести, как наберёт популярность, покажет время, но в целом мотоцикл — очень интересный.

У Benda новый круизер с двигателем V4. Такого на рынке пока нет ни у кого, потому что есть V-твины, у большинства производителей сейчас рядные двойки — они проще, дешевле, компактнее. Benda делает в основном круизеры. Круизеры должны быть с V-образным двигателем. Поэтому у них есть линейка с V-твинами, есть с V4. И это действительно круто. Это совершенно свой двигатель с ощущением минимума вибраций.

Продолжая тему питбайков... Компания Fuego, тоже китайский производитель, в основном сосредоточена на дорожных мотоциклах. Сейчас у неё появился довольно интересный мотоцикл Enduro. Это фактически боевой Enduro, но он с ПТС и омологирован для дорог общего пользования. У него есть зеркала, указатели поворота, крепление для номера, фара со светотеневой границей, с ближним и дальним светом, с дневными ходовыми огнями, то есть это полностью дорожный мотоцикл. Он идёт на довольно злой внедорожной резине. Ты его берёшь, ставишь туда универсальные шины, и ты на нём спокойно ездишь на работу по городу. Захотелось тебе покататься по пампасам — переобулся и поехал по бездорожью.

Импортозамещение и новые российские проекты

— В общем, новинок было много, вышли и новые наши игроки. Это попытка создать своё.

— Модная тема импортозамещения. Это импортозамещение, но как раз создать не из импортных, а из своих комплектующих. "Таврида Мото" — это квадрик, большой тяжёлый квадроцикл с двигателем от ВАЗа. По-моему, там даже 16 клапанов есть, но я точно помню, что ВАЗовский мотор, вокруг которого создали квадроцикл. Я не знаю, для чего это в целом создавалось. Мне кажется, что в первую очередь не для гражданского использования, а для минобороны.

Почему происходят аварии и что делать новичкам

— Согласно общепринятому мнению, большинство аварий с мотоциклистами происходит потому, что мотоциклист переоценил свои силы, опыт, навыки и умение управлять сложной техникой. Но большая часть аварий с участием мотоцикла происходит в результате поворота встречного автомобиля налево. Что вы посоветовали бы новичку?

— То есть автомобиль, который должен был увидеть и пропустить мотоцикл, этого не сделал и подставил свой борт при повороте. Это доминирующее большинство аварий во всём мире, не только в России. Картина везде — одинаковая. Мотоциклиста можно обвинить в том, что он слишком быстро ехал, хотя я наблюдал такие аварии и на минимальной скорости, когда мотоцикл только трогался. Да, у него динамика не автомобильная, но встречный автомобиль всё равно во что бы то ни стало пытался повернуть.

Чтобы ездить долго и счастливо, имеет смысл постоянно восстанавливать навыки. У меня мотоциклетный стаж — около 30 лет, но я каждый год выезжаю на площадку. У меня недалеко от дома, так совпало, есть шикарная площадка, где можно потренироваться, вспомнить, как едет мотоцикл, как он разгоняется, как он тормозит на чистой поверхности, на песочке и т. д. Это никогда лишним не будет. Можно самому, можно с инструктором. И при этом проверить состояние своей техники.

Экипировка спасает здоровье и жизнь

— Ещё необходимо правильно подобрать экипировку. Качественная современная экипировка в большинстве случаев, даже в сложных авариях, помогает спасти здоровье и жизнь.

— Мотоцикл — это не автомобиль, у тебя нет защитной капсулы, поэтому если ты падаешь, у тебя контакт головы с асфальтом. Если нет нормального шлема, это заканчивается плачевно в большей части случаев. Поэтому шлем — это важный нюанс, и хороший шлем. Я бы не советовал покупать на маркетплейсе шлем за 3000 рублей с надеждой, что он поможет. Всё-таки лучше брать бренды, которые уже себя зарекомендовали, и смотреть на сертификацию.

Остальная экипировка у нас в России не обязательна, есть шлем — и в целом достаточно. Но нормальные боты, защита коленей, встроенная или отдельная шарнирная, мотоциклетные штаны очень упростят жизнь в случае аварии. Во-первых, меньше вероятность, что потребуется дорогостоящий ремонт суставов. Во-вторых, даже асфальтовая болезнь, когда у тебя джинсы протёрлись и дальше ты уже скользишь по асфальту своей натуральной кожей, потом долго и неприятно лечится.