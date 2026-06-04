Новые трассы строят — а деревни отрезаны: скрытая правда дорожной системы

В авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" председатель ТК 418 "Дорожное хозяйство", президент РОСАСФАЛЬТ Николай Быстров — о состоянии российских дорог, нехватке финансирования, главных проблемах отрасли и новых технологиях. Почему важнее дороги в деревнях, чем мегапроекты, и что ждёт отрасль в ближайшие годы.

Российские дороги: прогресс и пределы

— Государство выделило на развитие дорожной отрасли более 9 трлн рублей на шесть лет. Это много или мало?

— За последние десятилетия пройден огромный путь. Сегодня впервые в истории страны около 59% населения удовлетворены состоянием дорог. Такого не было никогда. Несколько лет назад достижение уровня в 50% уже считалось уникальным событием.

Это результат сразу нескольких факторов.

Во-первых, последние десять лет государство стало выделять значительно больше средств. Во-вторых, с 2010 года создана современная нормативная база — одна из самых передовых среди всех направлений строительства.

Денег не хватает: новая проблема отрасли

— Хватает ли этих средств на содержание и развитие сети?

— Одеяло — всегда короткое. У нас огромная территория и низкая плотность населения. Например, в США и Индии протяжённость дорог превышает 6 млн километров, у нас — около 1,5 млн, при этом страна — самая большая в мире.

В последние годы отрасль начала ощущать нехватку средств именно на содержание дорог. Это тревожная тенденция. Мы строим крупные инфраструктурные проекты — М-11, М-12, движемся на восток. Это необходимо, но главная задача — не потерять уже существующую сеть. Сейчас ищется баланс, чтобы не ухудшилось качество уже построенных дорог.

Главная проблема — не трассы, а деревни

— Какие дороги сейчас нужнее всего?

— У нас десятки тысяч населённых пунктов без дорог с твёрдым покрытием. Это главная проблема. Люди в небольших деревнях весной и осенью могут выехать только на вездеходе — это ненормально.

Главная задача — обеспечить доступ к социальным благам: больницам, школам, службам. Речь идёт не о мегапроектах, а о базовой транспортной доступности.

— Но есть и крупные инфраструктурные проекты — мосты, трассы…

— Да, например, мост через Лену в Якутске — важнейший объект. Строительство уже ведётся. Если вспомнить конец 90-х — начало 2000-х, тогда даже нельзя было проехать на машине от Москвы до Владивостока. Были огромные разрывы. Сегодня это трудно представить.

Инновации: беспилотная укладка и новые материалы

— Можно ли считать российскую дорожную сеть современной?

— Да. Благодаря минтрансу и Росавтодору создана современная нормативная база: сотни стандартов, которые соответствуют лучшему мировому уровню.

Что касается технологий — уже применяется беспилотная укладка асфальта. Асфальтоукладчик и катки работают в автоматическом режиме, управляемые программой. Более того, техника может управляться удалённо — например, из другого города. Это серьёзный прорыв. На крупных стройках один-два оператора могут управлять сразу несколькими машинами.

Если говорить о материалах, активно используется полимер-битумное вяжущее. Оно увеличивает срок службы покрытия: вместо ремонта каждые три года — через восемь-десять лет.

Почему бетонные дороги не прижились

— Часто говорят, что в США много бетонных дорог. Почему у нас не используют этот опыт?

— Это миф. В США доля бетонных дорог — около 6%. В городах — примерно 11%. Это сопоставимо с российскими показателями.

Практика показала, что бетонные дороги не дают преимуществ. Они подвержены разрушению, особенно из-за шипованной резины. Кроме того, через несколько лет такие дороги всё равно покрывают асфальтом.

Поэтому более эффективный путь — прочное основание и асфальтобетонное покрытие.

Шипованная резина как фактор разрушения дорог

— Можно ли решить проблему износа дорог? Например, запретить шипованную резину, как в Европе?

— У нас ситуация сложнее. В стране слабое регулирование использования шипованной резины. Ограничения есть, но контроля практически нет. При этом именно шипы — один из главных факторов образования колеи. Они буквально "выгрызают" покрытие. В Скандинавии, где тоже используют шипы, действуют строгие ограничения и иная система содержания дорог. У нас же требования гораздо мягче.

Кризис дорожного образования

— Почему в отрасли не хватает специалистов?

— Проблема в системе образования. После реформ начала 2000-х уровень подготовки существенно снизился. Исчезли профильные специальности, например "Автомобильные дороги" и "Мосты и тоннели".

Сегодня дорожников формально готовят около 60 вузов, но в большинстве из них уровень подготовки крайне низкий. Учебные программы пишут сами преподаватели, часто без связи с реальной отраслью.

Учебники в основном устарели, а участие вузов в профессиональных конференциях минимально. В результате выпускников приходится переучивать практически с нуля.

Сейчас минтранс пытается изменить ситуацию, но процесс идёт сложно.

Как вернуть интерес к профессии

— Студенты сегодня мотивированы идти в отрасль?

— По-разному. Но там, где обучение ведут практики, ведущие специалисты отрасли, интерес высокий.

Мы стараемся с первого курса погружать студентов в профессию. Нельзя два года учить абстрактным дисциплинам, не объясняя, чем человек будет заниматься.

Кроме того, создаются профессиональные информационные площадки — например, телеграм-канал "Путь дорожника", где публикуются материалы об отрасли.

Дороги как дело жизни

— Профессия дорожника остаётся престижной?

— Безусловно. Это одна из немногих профессий, где можно показать результат: "Вот эту дорогу построил я". Это вызывает гордость.

— Хочется, чтобы дорог становилось больше и они становились лучше. Чтобы можно было доехать до любого дома, до любого населённого пункта.

— Именно так.