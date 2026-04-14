Орбан проиграл не там, где ждали — именно это решило исход выборов

В программе "Точка зрения" политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко анализирует разгромное поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Эксперт объясняет причины провала Фидес, оценивает будущее отношений с Россией и ЕС и прогнозирует, изменится ли курс новой власти или сохранится прежний прагматичный подход.

Разгром Орбана: неожиданный исход выборов

— В Венгрии завершились парламентские выборы, и Виктор Орбан с партией Фидес неожиданно проиграл с разгромным счётом. Чем вы объясняете такой провал?

— Во-первых, социологические опросы показывали, что Фидес проиграет эти выборы, но никто не ожидал такого разгрома. Ранее Орбана спасал региональный избиратель, которого трудно учитывать, а также диаспора, которую вообще практически не считают. В прошлый раз он смог победить, хотя его уже тогда списывали.

Сейчас же поражение обусловлено прежде всего катастрофическим проигрышем одномандатников. В 90% округов кандидаты Фидес проиграли. То есть выборы проиграл не сам Орбан и даже не партия — их проиграли местные кандидаты. При этом по партийным спискам Фидес получил почти столько же, сколько и Тиса.

Усталость от власти и фактор коррупции

— Много говорят о коррупции и усталости от местных элит. Это действительно так?

— Да, и это естественно. В Европе власть нужно периодически менять. Команда Орбана находится у власти с небольшим перерывом с 2002 года, а текущая каденция длится с 2010-го — 16 лет подряд. Для Европы это очень большой срок.

Есть усталость избирателей, желание обновления, раздражение от коррупционных историй, родственных связей и прочего. Орбан — политик уникальный, он стал популярен ещё в конце 80-х на лозунге "Русские, уходите". Тогда это было связано с событиями 1956 года.

Сейчас же в Будапеште звучит тот же лозунг, но уже как обвинение в его адрес — за близость к России, Путину, Кремлю.

Антироссийские настроения и влияние Трампа

— Венгрия в целом — антироссийская страна?

— Нет. Венгрия никогда не была антироссийской. События 1956 года — это реакция на конкретную ситуацию. В целом это спокойная нация, не настроенная против России, Германии или США.

Но поддержка Трампа и его окружения сыграла с Орбаном злую шутку. Сегодня любой европейский политик, которого поддерживает Трамп, рискует потерять очки. После последних событий его воспринимают крайне негативно.

Будущее отношений с Россией и проект ПАКШ

— Новый лидер заявил о прагматичных отношениях с Россией. Что будет с энергетическими контрактами, в частности с ПАКШ?

— Ничего принципиально не изменится. "Росатом" никуда не денется, потому что этот проект нужен прежде всего Венгрии. В атомной энергетике невозможно просто сменить подрядчика — это разные технологии, несовместимые друг с другом.

Отношения Москвы и Будапешта и раньше были прагматичными. "Дружественность" Орбана заключалась скорее в его оппозиции Брюсселю. Он был удобен Кремлю, потому что открыто выступал против ЕС и поддерживал диалог.

В прошлом году он получил от Путина политический подарок — возможность выкупить контрольный пакет в сербском энергетическом активе за символическую сумму. Но теперь, вероятно, такая сделка не состоится: одно дело — поддержка Орбана, другое — нового лидера.

Санкции, нефть и позиция новой власти

— Разблокирует ли новое руководство решения ЕС, которые блокировал Орбан?

— Теоретически это возможно как жест в сторону Брюсселя. Но ситуация связана с поставками нефти по трубопроводу "Дружба". Если поставки восстановятся, исчезнет и причина блокировки санкций и кредита Украине.

Важно, что партия Тиса ранее голосовала против этого кредита. Посмотрим, изменится ли их позиция. Но в целом не стоит ожидать резкой смены курса — новый лидер будет действовать прагматично, как и Орбан. Это не его личная логика, а логика здравого смысла.

Будет ли Европа готовиться к войне

— Ускорится ли подготовка Евросоюза к войне с Россией после смены власти в Венгрии?

— Эта война никому не нужна. Это скорее инструмент запугивания. Ни один европейский политик в здравом уме не может желать войны с Россией — это было бы самоубийством.

Европейцы не готовы жертвовать привычным уровнем жизни и тем более проливать кровь. Поэтому независимо от того, кто у власти в Венгрии, Европа не стремится к войне.

Реакция Трампа на поражение Орбана

— Как отреагирует Трамп?

— Уже звучат оценки, что проиграл не Орбан, а Трамп. Возможно, так и есть. Но, на мой взгляд, Трамп начал проигрывать гораздо раньше. Даже его освистывание на Олимпиаде в Милане стало серьёзным сигналом.

Прогнозировать его действия сейчас невозможно. Он способен на что угодно, но важно понимать: его шаги сегодня воспринимаются крайне неоднозначно не только в Европе, но и во всём мире.