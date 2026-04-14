Любовь Степушова

Орбан проиграл не там, где ждали — именно это решило исход выборов

В программе "Точка зрения" политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко анализирует разгромное поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Эксперт объясняет причины провала Фидес, оценивает будущее отношений с Россией и ЕС и прогнозирует, изменится ли курс новой власти или сохранится прежний прагматичный подход.

Разгром Орбана: неожиданный исход выборов

В Венгрии завершились парламентские выборы, и Виктор Орбан с партией Фидес неожиданно проиграл с разгромным счётом. Чем вы объясняете такой провал?

— Во-первых, социологические опросы показывали, что Фидес проиграет эти выборы, но никто не ожидал такого разгрома. Ранее Орбана спасал региональный избиратель, которого трудно учитывать, а также диаспора, которую вообще практически не считают. В прошлый раз он смог победить, хотя его уже тогда списывали.

Сейчас же поражение обусловлено прежде всего катастрофическим проигрышем одномандатников. В 90% округов кандидаты Фидес проиграли. То есть выборы проиграл не сам Орбан и даже не партия — их проиграли местные кандидаты. При этом по партийным спискам Фидес получил почти столько же, сколько и Тиса.

Усталость от власти и фактор коррупции

— Много говорят о коррупции и усталости от местных элит. Это действительно так?

— Да, и это естественно. В Европе власть нужно периодически менять. Команда Орбана находится у власти с небольшим перерывом с 2002 года, а текущая каденция длится с 2010-го — 16 лет подряд. Для Европы это очень большой срок.

Есть усталость избирателей, желание обновления, раздражение от коррупционных историй, родственных связей и прочего. Орбан — политик уникальный, он стал популярен ещё в конце 80-х на лозунге "Русские, уходите". Тогда это было связано с событиями 1956 года.

Сейчас же в Будапеште звучит тот же лозунг, но уже как обвинение в его адрес — за близость к России, Путину, Кремлю.

Антироссийские настроения и влияние Трампа

— Венгрия в целом — антироссийская страна?

— Нет. Венгрия никогда не была антироссийской. События 1956 года — это реакция на конкретную ситуацию. В целом это спокойная нация, не настроенная против России, Германии или США.

Но поддержка Трампа и его окружения сыграла с Орбаном злую шутку. Сегодня любой европейский политик, которого поддерживает Трамп, рискует потерять очки. После последних событий его воспринимают крайне негативно.

Будущее отношений с Россией и проект ПАКШ

— Новый лидер заявил о прагматичных отношениях с Россией. Что будет с энергетическими контрактами, в частности с ПАКШ?

— Ничего принципиально не изменится. "Росатом" никуда не денется, потому что этот проект нужен прежде всего Венгрии. В атомной энергетике невозможно просто сменить подрядчика — это разные технологии, несовместимые друг с другом.

Отношения Москвы и Будапешта и раньше были прагматичными. "Дружественность" Орбана заключалась скорее в его оппозиции Брюсселю. Он был удобен Кремлю, потому что открыто выступал против ЕС и поддерживал диалог.

В прошлом году он получил от Путина политический подарок — возможность выкупить контрольный пакет в сербском энергетическом активе за символическую сумму. Но теперь, вероятно, такая сделка не состоится: одно дело — поддержка Орбана, другое — нового лидера.

Санкции, нефть и позиция новой власти

— Разблокирует ли новое руководство решения ЕС, которые блокировал Орбан?

— Теоретически это возможно как жест в сторону Брюсселя. Но ситуация связана с поставками нефти по трубопроводу "Дружба". Если поставки восстановятся, исчезнет и причина блокировки санкций и кредита Украине.

Важно, что партия Тиса ранее голосовала против этого кредита. Посмотрим, изменится ли их позиция. Но в целом не стоит ожидать резкой смены курса — новый лидер будет действовать прагматично, как и Орбан. Это не его личная логика, а логика здравого смысла.

Будет ли Европа готовиться к войне

— Ускорится ли подготовка Евросоюза к войне с Россией после смены власти в Венгрии?

— Эта война никому не нужна. Это скорее инструмент запугивания. Ни один европейский политик в здравом уме не может желать войны с Россией — это было бы самоубийством.

Европейцы не готовы жертвовать привычным уровнем жизни и тем более проливать кровь. Поэтому независимо от того, кто у власти в Венгрии, Европа не стремится к войне.

Реакция Трампа на поражение Орбана

— Как отреагирует Трамп?

— Уже звучат оценки, что проиграл не Орбан, а Трамп. Возможно, так и есть. Но, на мой взгляд, Трамп начал проигрывать гораздо раньше. Даже его освистывание на Олимпиаде в Милане стало серьёзным сигналом.

Прогнозировать его действия сейчас невозможно. Он способен на что угодно, но важно понимать: его шаги сегодня воспринимаются крайне неоднозначно не только в Европе, но и во всём мире.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
Забытые маршруты регионов: почему поездка в соседний поселок требует вездехода или самосвала
Вирусные ролики создали миф о безумных гонках: мотоциклисты живут совсем в другом ритме
Дороги в России перестали быть главной болью: за этим успехом скрывается новый вызов
Питбайки без правил с самого старта: как игрушка превратилась в проблему на дорогах
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Садоводство, цветоводство
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Последние материалы
Машины-невидимки: как неправильное освещение провоцирует аварии на трассах
Эффект домино: как геополитическое давление на Персидский залив бьет по кошельку потребителей
Небо над тундрой становится ближе: что ждёт пассажиров авиарейсов Москва — Анадырь этим летом
Профессор Альтштейн: Реестр отказников от прививок не улучшит здравоохранение в РФ
Орбан проиграл не там, где ждали — именно это решило исход выборов
Магия пяти вещей: как выглядеть безупречно, перестав покупать лишнюю одежду
Петер Мадьяр выступил за сохранение диалога с Россией и покупку ресурсов
Долговая яма отступает: с этих шагов начинается реальный выход из финансового тупика
Дорога судит иначе: привычные обвинения в ДТП с мотоциклами не выдерживают проверки статистикой
Штрафы для дачников: использование автомобильных покрышек может стоить до 3000 рублей
