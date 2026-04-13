Шлагбаум посреди океана, и никто не знает, когда его поднимут

В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев — о том, законно ли Иран контролирует Ормузский пролив, почему нефтедоллар — это выдумка журналистов, как работает страховка на войне и что будет, когда хуситы закроют второе горлышко
— Михаил, пять недель войны. Ормузский пролив закрыт. Иран воспринимает его как законный трофей и намерен взимать плату за проход. Что для вас как экономического аналитика оказалось самым неожиданным в этом конфликте?
— Самым неожиданным было именно то, что всё выльется в блокирование Ормузского пролива. Предполагалось, что да, будут стрелять, ракеты летать, но что это выльется именно вот в это — и фактически в шантаж по отношению ко всему миру, когда скопилось двести судов и Иран сказал: пока не примете наши условия, никого никуда не пропустим — вот это было, конечно, неожиданно. Тем более для тех наций, которые утверждают, что стоят на платформе справедливости и осуждают Америку за односторонние агрессивные действия — самим становиться на платформу диктата с позиции силы. Для меня это было неожиданно. Хотя задним числом — конечно, можно было ожидать. Когда это только начиналось, казалось, что до этого не дойдёт. Ну, равно как и сама вот эта агрессия приобрела, на мой взгляд, поистине чудовищные масштабы.
— Вы как будто осуждаете Иран за жёсткие методы. Но на войне все средства хороши. Тем более что речь шла о выживании страны.
— Нет, я не осуждал — я обсуждал в терминах ожиданно-неожиданно. А так — война есть война, и там бей первым, это никто не отменял. Если тебя стукнули, ответь в два раза сильнее, чтобы с той стороны дважды подумали, прежде чем стукнуть в следующий раз. Так что в терминах войны — всё логично.
— Позиция Ирана вообще-то прелестна. Они говорили соседям: мы вас очень любим и уважаем, но у вас находятся базы наших врагов. Так что извините, будем бить, пока не выгоните.
— С точки зрения логики всё в порядке. И главное — это возымело своё действие. Трамп, конечно, парень эмоциональный — сложно было бы ожидать, что он не трактует это как собственную победу. Он заявил, что объявляет перемирие, потому что достиг всех своих целей. Ну, с точки зрения пиара — он прав. Но иранцы отметили это значительно более бурно и эмоционально. Как с Бородинской битвой — каждая сторона послала свою реляцию.
— Я бы всё-таки не проводила такую параллель. Две мощнейшие ядерные державы напали на страну, которая сорок семь лет под санкциями, убили её руководство — а страна выстояла и диктует условия перемирия. Разве это не победа?
— Вы правы, конечно победил Иран. А вовсе не то, кто как отметил и сколько выпил при отмечании.
— Иран проводит аналогию с Суэцким каналом. Требования законны?
— Вот тут я, человек мудрёный, буду оперировать классическими понятиями. Есть существенная разница между проливом и каналом с точки зрения права. То, что относится к естественным протокам и проливам — принадлежит всему человечеству. А вот то, что выкопано руками — принадлежит тому, кто копал. Вот разница между Суэцким каналом и Ормузским проливом. Египет взимает плату за рукотворный канал — это его право. Ормузский пролив — природный, и Иран претендует на него с несколько сомнительных правовых позиций.
— Но Босфор тоже никто не копал — и Турция там вполне себе берёт деньги и в 2025 году ещё и подняла плату.
— Ну да, Босфор тоже природный — но там не так жёстко и не так однозначно в варианте "это наше навсегда, рулим как хотим". Хотя… Вы правы, что мы фактически присутствуем при агонии морского права как такового. Захватывают танкеры, бьют по судам. Оно уже практически закончилось.
— Аналитики подсчитали: если Иран будет брать два миллиона долларов с танкера, за год это может составить около ста миллиардов. Реально?
— А почему нереально? Там проходит очень много судов. Эксперты-нефтяники считают, что два миллиона с танкера — это вполне посильная плата. Даже недорого, по их мнению. По сравнению с сотнями миллионов тонн груза, которые там проходят. Проход через Суэцкий канал тоже стоит никак не меньше миллиона. Там ещё лоцманские услуги — когда лоцман на корабль садится и знает, как там лавировать между мелями. Тоже стоит будь здоров. Морские услуги в принципе все очень дорогие. Так что сто миллиардов — наберут.
И под это дело они уже закладывают коллективный инвестиционный фонд — один из десяти пунктов их плана. Иранцы приглашают всех заинтересованных к участию в этом фонде. И доходы от прохода через пролив туда же направят. Это поможет им восстанавливать экономику. Всё логично выстроено. Пункт за пунктом.
— Раз Иран требует оплаты в юанях — эпоха нефтедоллара заканчивается?
— А нефтедоллара-то и не было. Это журналисты придумали. Нефтедолларами в семидесятые-восьмидесятые годы называли доллары, которые осели в Европе и оторвавшись от американской почвы зажили там своей жизнью. Вот это нефтедоллары. А доходы от нефти, выраженные в долларах, — это называется иначе. Теперь по юаню. Я к этому отношусь совершенно спокойно как человек со специальным валютным образованием. Кто в чём платит — от этого не зависит ни судьба валюты, ни её сила.
— Разве это не подорвёт доллар?
— Как это его подорвёт? Общий внешнеторговый оборот в долларах настолько огромный, что вот эта оплата за нефть через Ормузский пролив в юанях — это щипок. Причём не вся она будет в юанях, кое-что проскочит и в долларах, кое-что в других валютах.
Силу валюты придаёт её собственная национальная экономика — вот на что опирается доллар. Пока у США темпы роста под три процента, инфляция не выше четырёх, доля в мировой торговле и в глобальном ВВП по шестнадцать-семнадцать процентов — Америке волноваться за судьбу доллара не стоит. И есть ещё более скрытая сфера — финансовый пузырь, финансовые рынки. Она намного больше товарной торговли. И она практически вся обслуживается долларами. Туда не проникнет ни юань, ни даже йена, ни фунт стерлингов. Так что — ущипнули. Именно щипок.
— Раз всё рушится — может, стоит договариваться с Ираном напрямую и не платить страховку?
— Понимаю соблазн, но объясню, почему это не сработает. В международной торговле существуют определённые требования к документам, сопровождающим груз. Одно из непременных требований — страховка. Без страховки ни один груз никуда никогда не выходит. Страхуется корабль — так называемая скорлупа, shell по-английски — это делает судовладелец. И страхуется груз — карго — это делает отправитель. И ни один капитан не возьмёт груз без страховки, и ни один порт его не примет. Может быть, когда всё окончательно рухнет, ваша версия и сыграет. Но пока — ещё нет.
— А Лондон всё ещё монополист в страховании?
-Тут важно понять, как это устроено. В Лондоне есть Ллойдс Регистер. Страховщик берёт на себя риск — получает премию, но обязуется выплатить при страховом случае. Ему это неохота делать целиком — и он идёт на перестрахование, находит следующего, который страхует его страховку. И в конечном итоге через две-три операции всё сходится в Ллойдсе. Отсюда впечатление, что всё страхует только Лондон. На самом деле страховой полис может выдавать любая компания с нужным авторитетом. Но финальная цепочка — да, в Лондоне.
Что сейчас изменится? Страховая премия вырастет — это однозначно. Память о том, что это взрывоопасный район, где хочу пущу, где хочу не пущу, останется надолго. И фрахт тоже подорожает. А следом — цена нефти.
— Иран ещё даже и не начинал по-настоящему. Не забудьте про Баб-эль-Мандебский пролив. Честно говоря, я бы его уже назвала Хуситским проливом.
— Потому что его сейчас контролируют хуситы. Это с другой стороны Аравийского полуострова — Красное море. Ещё одно бутылочное горлышко. И оно вполне перекрываемо.
Ормузский пролив с одной стороны — Баб-эль-Мандебский с другой. Два бутылочных горлышка. Иранцы уже озвучили: если что — хуситы вступают и закрывают это второе горлышко тоже. То есть если кто-то думает завозить товары в обход Ормуза — с той стороны у нас тоже есть шлагбаум. Перекроем и там. Пока ещё активно туда не стреляют — это потенциальная угроза. Но она озвучена, она реальна.
— И что тогда?
— Тогда меняются все правила игры вообще. Именно поэтому уже начались переговоры с Египтом о зерновом хабе. Назначен порт Александрия. Наше Министерство иностранных дел это уже озвучило. Египет предложил сухопутные маршруты, которые приведут туда в обход обоих проливов, и уже оттуда — выход в море. Пока речь о зерне, но в перспективе номенклатура может вырасти. Это отдалённая перспектива — но думать о ней уже надо.
— Итог нашего разговора — констатируете ли вы смерть современного морского права?
— Смерть не констатирую — но болеет оно очень сильно. Вообще с международным правом уже нехорошо — болеет ВТО, комитет по разрешению торговых споров не работает несколько лет. Морское право тоже — отдельные статьи уже практически выморожены. Но есть внешнеторговое право в более узко-специальном варианте, оно пока ещё держится. Пока. Ключевое слово — пока.
