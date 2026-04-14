Раньше это сходило с рук — теперь за такое могут выдворить из России: новый закон удивил

В программе "Точка зрения" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объясняет суть ужесточения миграционной политики. Речь идёт о новых основаниях для выдворения и расширении полномочий полиции. Эксперт раскрывает, как это повлияет на порядок, безопасность и поведение мигрантов.

Жёстче правила: что меняется в миграционной политике

— Власти предлагают почти вдвое увеличить число оснований для выдворения иностранных граждан. Что именно меняется и насколько это серьёзно?

— Министерство внутренних дел, надо отдать ему должное, после создания миграционной службы в своём составе фактически возродило Федеральную миграционную службу, ликвидированную в 16-м году. МВД последовательно ведёт работу по уточнению случаев нарушения миграционного законодательства и принятию действенных мер.

В этом плане новые поправки хотя и вызывают опасения из-за увеличения числа оснований для выдворения, не в этом главное. Главное — раньше рядовой сотрудник полиции не был вооружён достаточными правовыми основаниями для действий.

Часто критикуют правоохранительные органы за бездействие в отношении мигрантов, допускающих мелкие правонарушения: оскорбления, нарушения общественного порядка. Это не уголовные преступления, за которые сразу следует жёсткое наказание, но они создают напряжение.

Теперь поправки позволяют полицейскому реагировать на такие ситуации. Например, за оскорбление уже можно составить протокол и инициировать выдворение. Раньше, если человек не применял физическую силу, полиция фактически ничего сделать не могла. Теперь подобные бытовые ситуации переводятся в правовое поле.

Плановая работа, а не чрезвычайные меры

— Почему государство решило пойти на такие шаги именно сейчас? Это реакция на рост нарушений или заранее продуманная стратегия?

— Последние три года я вижу последовательную, системную работу МВД. Это не чрезвычайные меры, а плановая деятельность по уточнению правовых норм и их применению. Всё это направлено на принятие действенных решений, вплоть до выдворения. Это будничная, ежедневная работа, и в этом смысле всё делается правильно.

Контроль поведения или контроль действий

— Можно ли сказать, что акцент смещается с контроля документов на контроль поведения мигрантов?

— В праве главное не поведение, а действие. Мы должны квалифицировать конкретные действия: либо они нарушают общественную и национальную безопасность, либо это бытовые вещи, не представляющие угрозы.

Задача — максимально чётко очертить круг действий, недопустимых для человека, приехавшего работать на определённый срок. Эти действия должны рассматриваться как угроза безопасности страны.

Риски субъективных решений

— Не приведёт ли ужесточение к росту спорных или субъективных решений о выдворении?

— Мы надеемся, что критерии будут чётко прописаны и будут соответствовать действующей правовой системе — административному и уголовному праву. Речь не идёт о создании новых видов нарушений, а о практической работе полиции.

Представьте: в интернете появляется информация о мигранте, который оскорбляет страну пребывания. Сегодня полицейский, по сути, не может ничего сделать. В итоге общество обвиняет государство в бездействии.

Теперь появляется возможность реагировать. Конечно, не всё сразу будет работать идеально. Будут и ошибки, и чрезмерные решения. Но со временем накопится практика, и система будет корректироваться — так всегда происходит.

Последствия для мигрантов и экономики

— Как это скажется на самих мигрантах? Изменится ли их поведение и не приведёт ли это к дефициту рабочей силы?

— Мы часто путаем две вещи: право и экономику. Если иностранный гражданин совершает противоправное действие, нельзя закрывать на это глаза ради экономической выгоды.

Нужно сохранять общественный порядок и безопасность. Причём для российских граждан нормы зачастую даже строже.

Сейчас, например, внедряются цифровые платформы учёта мигрантов — своего рода "Госуслуги" для них. При этом российские граждане уже давно находятся под более плотным цифровым контролем.

Возникает вопрос — зачем создавать неравенство не в пользу собственных граждан? Необходимо формировать единое правовое пространство и одинаково требовать соблюдения закона от всех.

Воспитательная роль закона

— Изменится ли поведение мигрантов после ужесточения?

— Закон выполняет не только карательную, но и воспитательную функцию. Когда человек понимает, что его действия — это не просто бытовая ситуация, а нарушение закона, он начинает вести себя иначе.

Такое культурно-воспитывающее воздействие — важная часть этих поправок. Они должны дать позитивный эффект.