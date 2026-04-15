Земля подала тревожный знак — последствия уже невозможно остановить

В программе "Клуб главного редактора" главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой профессор, доктор биологических наук Галина Нечитайло рассказывает о рисках генномодифицированных продуктов. От питания на Земле до выживания нашей планеты — разговор о здоровье, науке и будущем человечества.

ГМО и продукты питания

— Сейчас много говорят об органическом питании и генномодифицированных продуктах. Насколько это серьёзная проблема?

— "Монсанто" на нашем рынке уже 50 лет работает.

— Так генномодифицированные продукты действительно нас окружают повсюду?

— Они просто обрабатывают семена. Что такое геномодифицированный продукт? Вы вытаскиваете ген, например, из медузы и переносите его в растение. Оно начинает бурно расти, увеличивается в массе. Но качество… Были эксперименты на мышах: во втором поколении резко снижалась репродуктивная функция, а в третьем выживало около 20%.

— То есть это добавки? Удобрения?

— Это не витамины. Это вещества, которые могут иметь отрицательный эффект. Мы ведь не читаем состав. Даже на крабовых палочках есть знак, что продукт модифицирован, но его трудно разглядеть.

— А может быть, что знак вообще не указан?

— Может. Особенно сейчас много продуктов с добавками: печенье, булочки. Люди едят и не знают, какой будет результат.

— Есть ли способы определить такие продукты?

— Это регулируется государством. Но если всё запретить — будет меньше урожая. Во всём мире стремятся к увеличению производства. При этом люди с достатком стараются не покупать такие продукты — там обычно указано, где есть модификация.

— Получается, мы не защищены?

— Здоровый человек может это перерабатывать. Но если есть проблемы с желудком — последствия ощущаются.

Как выбирать продукты

— Есть ли безопасные продукты?

— Если соя не модифицированная — она полезна.

— То есть нужно ходить по магазинам с лупой?

— В Японии так и делают. У нас — нет.

— А вы сами что едите?

— После того как побывала на мясокомбинатах, колбасу не ем. Стараюсь есть каши, натуральное мясо, простые продукты.

— Можно ли доверять фермерской продукции?

— Не всегда. Иногда съешь что-то — и плохо, а причину не знаешь.

— Но ведь причин может быть много — сроки хранения, добавки…

— Конечно. Например, напитки — это часто просто краски. Настоящий сок найти сложно.

Здоровье, питание и образ жизни

— То есть ситуация в целом нерадостная?

— Не всё так плохо. Всё зависит от того, как на это смотреть.

— Но цивилизация приносит и плюсы.

— Да, но сейчас рождается больше детей с нарушениями. Раньше такого не было.

— Раньше не было и таких возможностей спасать людей.

— Это тоже верно. Но питание играет огромную роль.

— И психологическое состояние?

— Конечно. Когда человек востребован, у него другое настроение. А бездействие ведёт к деградации.

Будущее Земли и человечества

— Земле, по расчётам, осталось около 300 лет. Из-за экологии, ресурсов и катастроф. Сейчас усиливаются природные катаклизмы: наводнения, землетрясения. Человек сам разрушает планету.

— Можно ли остановить эти процессы?

— Нет. Мы уже слишком вмешались в природу.