Инна Новикова

Земля подала тревожный знак — последствия уже невозможно остановить

В программе "Клуб главного редактора" главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой профессор, доктор биологических наук Галина Нечитайло рассказывает о рисках генномодифицированных продуктов. От питания на Земле до выживания нашей планеты — разговор о здоровье, науке и будущем человечества.

ГМО и продукты питания

Сейчас много говорят об органическом питании и генномодифицированных продуктах. Насколько это серьёзная проблема?

— "Монсанто" на нашем рынке уже 50 лет работает.

Так генномодифицированные продукты действительно нас окружают повсюду?

— Они просто обрабатывают семена. Что такое геномодифицированный продукт? Вы вытаскиваете ген, например, из медузы и переносите его в растение. Оно начинает бурно расти, увеличивается в массе. Но качество… Были эксперименты на мышах: во втором поколении резко снижалась репродуктивная функция, а в третьем выживало около 20%.

— То есть это добавки? Удобрения?

— Это не витамины. Это вещества, которые могут иметь отрицательный эффект. Мы ведь не читаем состав. Даже на крабовых палочках есть знак, что продукт модифицирован, но его трудно разглядеть.

— А может быть, что знак вообще не указан?

— Может. Особенно сейчас много продуктов с добавками: печенье, булочки. Люди едят и не знают, какой будет результат.

— Есть ли способы определить такие продукты?

— Это регулируется государством. Но если всё запретить — будет меньше урожая. Во всём мире стремятся к увеличению производства. При этом люди с достатком стараются не покупать такие продукты — там обычно указано, где есть модификация.

— Получается, мы не защищены?

— Здоровый человек может это перерабатывать. Но если есть проблемы с желудком — последствия ощущаются.

Как выбирать продукты

— Есть ли безопасные продукты?

— Если соя не модифицированная — она полезна.

— То есть нужно ходить по магазинам с лупой?

— В Японии так и делают. У нас — нет.

А вы сами что едите?

— После того как побывала на мясокомбинатах, колбасу не ем. Стараюсь есть каши, натуральное мясо, простые продукты.

— Можно ли доверять фермерской продукции?

— Не всегда. Иногда съешь что-то — и плохо, а причину не знаешь.

— Но ведь причин может быть много — сроки хранения, добавки…

— Конечно. Например, напитки — это часто просто краски. Настоящий сок найти сложно.

Здоровье, питание и образ жизни

— То есть ситуация в целом нерадостная?

— Не всё так плохо. Всё зависит от того, как на это смотреть.

Но цивилизация приносит и плюсы.

— Да, но сейчас рождается больше детей с нарушениями. Раньше такого не было.

— Раньше не было и таких возможностей спасать людей.

— Это тоже верно. Но питание играет огромную роль.

— И психологическое состояние?

— Конечно. Когда человек востребован, у него другое настроение. А бездействие ведёт к деградации.

Будущее Земли и человечества

— Земле, по расчётам, осталось около 300 лет. Из-за экологии, ресурсов и катастроф. Сейчас усиливаются природные катаклизмы: наводнения, землетрясения. Человек сам разрушает планету.

— Можно ли остановить эти процессы?

— Нет. Мы уже слишком вмешались в природу.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру".
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Военный эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия в конфликте США и Ирана
Президент мира не получился: кандидат на замену Трампу уже подрастает в тени
В США растёт скрытая сила: религиозное движение заходит в политику и силовые структуры
Полёты к другим планетам тормозят не ракеты: слабое место нашли на Земле
США рисовали красные линии — китайский танкер прошёл как по зебре: почему игра в блокаду сорвалась
Сейчас читают
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Еда и рецепты
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Популярное
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров План Барбаросса 2.0. Мерц и Зеленский запускают производство дальнобойных ракет Любовь Степушова Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Последние материалы
Доходы уровня топ-менеджмента: кто в Томске получает зарплаты свыше 300 тысяч рублей
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Ловушка для туриста: почему билеты в 3 и 6 купе могут превратить отпуск в испытание
Конфликт Папы Римского и Трампа обостряется: под угрозой единство республиканцев
Михаил Ножкин: о войне, гражданской позиции, памяти поколений и современных героях
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Маски сброшены: почему Белый дом свернул оттепель в отношениях с Москвой
Цена агрессии: как изменится судьба бездомных животных в Иркутской области после принятия закона
Будущее НАТО под вопросом: Столтенберг назвал срок, когда альянс распадётся
Новые двери начали раздражать через неделю: оттенки, из-за которых квартира выглядит грязной
