Регион снял маску провинции — и показал другое лицо: что скрывает неизведанная Чувашия

В программе "Турподход" министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова рассказала о стратегии развития туризма, новых маршрутах и поддержке бизнеса. Обсуждаются автотуризм, событийные проекты и способы привлечения туристов в регион.

Туризм в Чувашии: стратегия и новые маршруты

— Чувашия обладает богатым культурным наследием, самобытной историей и живописными природными ландшафтами. Но чтобы превратить эти преимущества в устойчивый туристический поток, необходимы чёткая стратегия, продуманная инфраструктура и эффективные меры поддержки бизнеса. Какую ключевую идею Чувашия планирует продвигать на туристических рынках в ближайшие годы?

— Чувашия утвердила стратегию развития туризма, адаптированную к текущим реалиям. Мы определили точки роста — так называемые драйверы — и решили создать уникальный национальный маршрут "Неизведанная Чувашия". Сейчас активно занимаемся его продвижением и развитием. В маршрут включены десять территорий-драйверов, охватывающих медицинский, агротуризм, автомобильный туризм.

Все эти территории позволяют показать туристу ту Чувашию, которую мы сами хорошо знаем, но которая остаётся во многом неизведанной для гостей республики.

Целевая аудитория и направления туризма

— На какую аудиторию ориентирована эта стратегия?

— Чувашия многогранна. Мы развиваем семейный туризм, бизнес-туризм, промышленный туризм — у региона серьёзный промышленный потенциал. Есть предприятия, которые уже успешно работают в этом направлении.

Отдельное внимание уделяем детскому туризму. У нас есть проекты, в рамках которых дети путешествуют по республике, открывают её заново и влюбляются в свой регион. Конечно, важна и молодёжь.

В Чувашии действует событийный календарь и портал "Ярко в Чувашии", где собраны все мероприятия — не только в Чебоксарах, но и в муниципалитетах. Любой может выбрать событие и посетить его с семьёй или друзьями. В итоге для каждой аудитории в регионе есть своё предложение.

Поддержка бизнеса и развитие инфраструктуры

— Какие меры поддержки помогают привлекать бизнес в туризм?

— Мы активно используем федеральные меры поддержки, в том числе для строительства модульных средств размещения — глэмпингов, которые сегодня особенно востребованы.

Есть уникальная территория Заволжья, где активно развиваются рекреационные зоны и базы отдыха. Такие проекты быстро реализуются и позволяют бизнесу легко входить в отрасль.

Также действует единая региональная субсидия: мы поддерживаем создание маршрутов, площадок для мероприятий и туристической инфраструктуры. Есть и региональные меры — поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма, особенно для малого и среднего бизнеса. При этом мы продолжаем совершенствовать существующие инструменты поддержки.

Событийный туризм и визитные карточки региона

— Какие события можно назвать визитной карточкой Чувашии?

— Одно из ключевых направлений — агротуризм, в частности выращивание хмеля. Чувашия традиционно сильна в этом направлении.

Уже несколько лет мы проводим фестиваль "Зелёное золото России". В нём участвуют ведущие пивоваренные компании страны. Мероприятие длится неделю, проходит летом и даёт возможность попробовать продукцию со всей России, познакомиться с процессом выращивания хмеля и производства напитков. Кроме того, гости могут увидеть традиционные обряды пивоварения, которые сохраняются в Чувашии.

— Как поддерживаются такие мероприятия?

— Организатором выступает правительство республики совместно с минсельхозом. Участвуют партнёры, в том числе Россельхозбанк. Фестиваль ежегодно растёт и уже приобрёл статус всероссийского.

Помимо него, проводятся и другие крупные события — например, выставка РЕЛАВЭКСПО в сфере электротехники. В целом событийный календарь региона очень насыщен, особенно летом.

Рост интереса и развитие промышленного туризма

— Можно ли сказать, что уровень мероприятий растёт?

— Безусловно. Увеличивается число партнёров и участников. Любому событию нужно время, чтобы стать популярным, но мы видим устойчивый рост и интереса, и посещаемости.

— Планируется ли развитие промышленного туризма?

— Уже сейчас 14 предприятий реализуют такие маршруты. У каждого — своя программа и история.

Например, Музей истории трактора — уникальное место, где представлены редкие образцы техники. Там можно не только увидеть экспозицию, но и посмотреть шоу "танцующих тракторов".

Есть и другие предприятия: можно увидеть производство мёда, электротехники, процессы переработки отходов. Для многих компаний это не просто тренд, а миссия — показать значимость промышленности и её роль в экономике.

Как измеряется успех туризма

— Как вы оцениваете успех развития туризма?

— В первую очередь — по туристическому потоку. Это системный показатель. Но не менее важно повторное посещение. Если человек возвращается — значит, мы действительно смогли его заинтересовать и влюбить в регион.

Ключевые события и деловой туризм

— Какие события для вас наиболее значимы?

— Ежегодно проходит Чебоксарский экономический форум. Там обсуждаются важные вопросы не только региональной, но и общероссийской экономики. Такие мероприятия развивают деловую активность и одновременно усиливают туристическую привлекательность региона. Многие гости, приехав один раз, возвращаются снова.

Автотуризм и транспортная доступность

— Как развивается автотуризм?

— Мы активно развиваем автомобильные маршруты, в том числе "Неизведанная Чувашия". Через регион проходят федеральные трассы М-7 и М-12, и это большой потенциал.

Мы создаём инфраструктуру — площадки для отдыха, удобные остановки, чтобы туристы задерживались в республике. Главная задача — сделать так, чтобы путешественники не проезжали мимо, а останавливались и возвращались.

— Оказала ли трасса М-12 влияние на турпоток?

— Конечно. Поток увеличился, и теперь важно заинтересовать людей остановиться в Чувашии.

Детский туризм и образовательные проекты

— Что делается для развития детского туризма?

— Дети могут путешествовать по республике благодаря субсидиям. Мы также участвуем в федеральных проектах, таких как "Классная страна". Развита инфраструктура лагерей, включая губернаторский лагерь. Туризм здесь связан и с патриотическим воспитанием — важно, чтобы дети знали свой регион и хотели в нём жить.

— Есть ли интеграция с образовательной системой?

— Да, у нас есть "Дневник юного путешественника". Школьники посещают отмеченные локации, получают отметки и в итоге — поощрения. Это мотивирует изучать родной край.

— Получается, дети становятся проводниками интереса к региону?

— Именно так. Дети вовлекают родителей, делятся впечатлениями, и семьи начинают путешествовать вместе по Чувашии.

Межрегиональные маршруты и сотрудничество

— Как вы видите место Чувашии среди соседних регионов и есть ли совместные маршруты?

— Мы активно сотрудничаем с соседями. Есть межрегиональный маршрут "Великий Волжский путь", объединяющий Казань, Чебоксары и Йошкар-Олу. Маршрут рассчитан на три-четыре дня и подходит для поездок выходного дня. Его могут реализовывать разные туроператоры — мы сделали его доступным для бизнеса, чтобы развивать отрасль.