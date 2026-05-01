Диана Сорокина

СырКультПросвет в Угличе — необычный музей-завод, где за стеклом происходит то, что обычно скрыто от глаз туристов

В программе "Турподход" заместитель генерального директора по маркетингу ООО "СырКультПросвет" Николай Коженков рассказывает о создании музея-завода в Угличе — родине российского сыроделия. Как совместили производство и экспозицию, чем привлекают туристов и какие проекты готовят дальше — в этом выпуске.

Как появился музей-завод в Угличе

— Два года назад в Угличе открылся необычный туристический объект — музей-завод "Циркультпросвет". Почему для музея выбрали именно Углич?

— Это на самом деле место силы российского сыроделия. В 1935 году в Угличе по указу Микояна был построен опытно-экспериментальный завод и научно-исследовательская лаборатория маслоделия и сыроделия, которая позже стала институтом и существует до сих пор.

Он единственный в стране, где создаются рецептуры масла, сыра и других молочных продуктов. Именно здесь отрабатывались технологии, которые потом внедрялись в производство. Популярные советские сорта: российский, угличский, пошехонский, — впервые были произведены именно здесь.

Фактически это родина российского промышленного сыроделия. Если Кострома называет себя столицей, то мы говорим — это его истоки. Именно это предприятие стало основой для создания музея.

Уникальность музея: производство внутри экспозиции

— Что сегодня представляет собой музей? В чём его уникальность?

— Уникален сам подход. Обычно промышленные музеи — это либо экскурсии по производству, либо отдельные выставочные пространства. У нас музей интегрирован прямо в действующее предприятие.

Экспозиции встроены в производственные площадки, и посетители одновременно находятся и в музее, и на заводе. Это создаёт эффект полного погружения. Наши посетители оказываются в промышленной среде: они идут по экспозиции, но это одновременно и реальное производство.

Входная зона оформлена экспонатами советского времени — оборудованием для сыроделия. Есть два мозаичных панно в стиле советского ретрофутуризма. Интересно, что они созданы нейросетью, но выполнены по всем канонам мозаичного искусства.

Далее идёт пространство "Энциклопедия сыра" — там рассказывается о сыре в мировой культуре, его истории, географии и известных сортах. Есть и раздел с рецептами: бренд-шеф нашего ресторана разработал меню, где во всех блюдах используется сыр нашего производства.

Отдельный зал посвящён российскому сыроделию — от артелей Верещагина до современного предприятия. Это большое интерактивное пространство со множеством панелей, где можно часами изучать тему. Там же находится дегустационный зал.

Следующий этап — застеклённая галерея, через которую посетители наблюдают за производством:

  • склад готовой продукции,
  • линии упаковки,
  • творожный и кефирный участки,
  • а также сыродельный цех.

Как устроен туристический поток

— Кто чаще всего приходит в музей?

— Основная аудитория — индивидуальные туристы, примерно половина всех посетителей. В основном это семьи с детьми. Музей интерактивный, детям он особенно нравится.

Во время каникул активно приезжают школьные группы и студенты. Мы сотрудничаем с крупнейшими туроператорами: автобусные и круизные маршруты.

В год мы принимаем около 34 тысяч человек — это больше, чем все производственные экскурсии в Ярославской области вместе взятые. Около пяти тысяч — круизные туристы, десять тысяч — автобусные, остальные приезжают самостоятельно.

Это сезонный поток?

— Да, сезонность выражена. С октября по апрель наблюдается спад. Исключение — новогодние праздники, когда у нас аншлаги, и Масленица. Также высокий поток в праздничные дни.

Эксклюзив и дегустации

— Есть ли у вас эксклюзивные продукты?

— Да, есть сорт сыра "Угличский", право на производство которого принадлежит только нашему заводу. Он был разработан в 1939 году и имеет защищённое наименование происхождения.

Попробовать его можно только у нас. Кроме того, все новые сорта, которые мы разрабатываем, сначала появляются в дегустационном зале музея.

Зачем создавался музей

— Какая была главная цель проекта?

— Это сочетание нескольких задач. Промышленный туризм — это прежде всего маркетинг: повышение узнаваемости бренда и доверия покупателей. Когда человек видит производство своими глазами, это усиливает лояльность.

Углич — город Золотого кольца с большим туристическим потоком, и логично было использовать этот потенциал.

Кроме того, есть просветительская миссия — популяризация культуры сыроделия. И ещё один важный аспект — профориентация. Молодёжь видит современные условия производства и может заинтересоваться профессией.

Баланс науки и развлечения

— Как вы сочетаете образовательную и развлекательную части?

— У нас есть отдельное пространство — "молокоприёмка". Это большой лофт с сохранённой советской линией производства сыра, которая работала с 1973 года.

Там много интерактива:

  • фотозоны,
  • возможность создать собственную этикетку сыра,
  • мастер-классы.

Один из них ведёт микробиолог — она объясняет, как работают вкусовые рецепторы, рассказывает о бактериях.

Дети работают с микроскопами, становятся участниками процесса. Это пространство как раз разбавляет серьёзную научную часть музея.

Также у нас есть маскот — кот Сырник, который используется в анимации и рекламных материалах.

Как измеряется успех

— Как вы оцениваете эффективность проекта?

— Основной показатель — посещаемость. В первый год у нас было 30 тысяч человек, во второй — рост на 10%.

Также мы видим рост узнаваемости бренда и лояльности, что отражается в продажах.

Планы на будущее: "космический сыр"

— Какие у вас планы развития?

— Музей большой — 2,5 тысячи квадратных метров экспозиции, поэтому есть возможности для расширения.

В этом году мы планируем развивать космическую тематику. Угличский сыр первым побывал в космосе вместе с Германом Титовым. Институт предоставит нам упаковку и оборудование, использовавшиеся для космического питания. Мы создадим отдельную экспозицию и фотозону.

Партнёрства и "сырный треугольник"

— Планируете ли расширять партнёрства?

— Мы уже работаем в рамках холдинга с отелями — например, "Бухта Коприно" и "Волжская Ривьера". Есть пакетные предложения:

  • проживание,
  • музей
  • и питание.

Также у нас есть курорт Завидово. Вместе с Коприно и Угличем это образует "сырный треугольник". Завидово связано с первыми сыроварнями Верещагина, Коприно — с его школой сыроделия, а Углич — с промышленным развитием отрасли. Сейчас мы разрабатываем маршрут, который объединяет все эти точки — от истоков сыроделия до современности.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
