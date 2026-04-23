Всего за цену чашки кофе: как устроен музей, в который возвращаются семьями

В программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" президент ГК FAVORIT MOTORS Владимир Попов рассказывает о Музее автомобильного модернизма — пространстве, где машины становятся искусством. Это не просто экспозиция, а опыт, соединяющий историю, технологии и смыслы, понятные разным поколениям.
— У нас необычная тема — автомобильный модернизм. Это стиль начала XX века, достигший расцвета в 30-е годы. Сейчас он получает новую жизнь в музее автомобильного модернизма, где каждая машина — не просто экспонат, а произведение искусства. Что лично для вас означает автомобильный модернизм?
— Для меня это очень многое. Проще всего — это моя жизнь. Это авторская коллекция смыслов и видений, связанных с автомобилем. Мы с вами прожили несколько эпох:
Нам повезло — мы выросли на смыслах.
Сегодня я вижу, что смыслы уходят, их вытесняет культура быстрого контента — клипы, рилсы. И стало понятно: нужно вернуть основу.
Когда я рос в Москве, рядом с музеем Советской армии, мы буквально жили внутри экспозиций — лазили по танкам, бронепоездам. Это было не просто знание, а переживание.
Автомобильный модернизм — это сочетание техники, смыслов и переживаний, которые получают люди всех возрастов. Поэтому мы сделали три пространства — для детей, взрослых и старшего поколения.
— В чём отличие от классического музея?
— Классический музей хранит историю. Мы даём почувствовать смысл и эмоцию. У нас можно трогать, собирать, залезать внутрь. Это иммерсивный опыт. Да, это дорого, но мы это делаем.
— Вы говорили о трёх пространствах. Чем они отличаются?
— Начнём с МАМО — музея автомобильного модернизма. Первое пространство — "МАМО 71". Это детская зона с коллекцией педальных автомобилей СССР и экспонатами со всего мира.
Там есть идея встречи старого и нового: современные машины рядом с автомобилями прошлого. Ребёнок может зайти в кабинет директора, напечатать приказ, поставить печать — это вовлекает.
Главная задача — развивать инженерное мышление. Нам нужны не только юристы и маркетологи, но и механики, электрики, инженеры.
— Дальше — пространство "МАМО 9". Там показана конкуренция СССР и США и на этом фоне — рост автомобильного Китая.
Можно управлять экскаваторами, играть в песочнице, заходить в гаражи, где показаны разные эпохи. Есть бассейн с радиоуправляемыми лодками, можно залезть в БРДМ, увидеть советские мотоциклы, попасть в атмосферу 70-х.
Там же — бар в Ялте, автобусный парк, предметы быта. А потом — коллекция автомобилей "Форсаж", настоящие японские машины. Это живой опыт, а не картинка.
— У меня была Toyota Celica в начале 2000-ных.
— Это отличные машины. Японская философия — упрощение и доведение до инженерного совершенства.
Также у нас есть голограммы исторических фигур — можно "поговорить" с Капицей или Киссинджером через QR-код. Есть тест-драйвы автомобилей.
— Мы сделали доступную модель: для клиентов карта стоит 990 рублей в год — это меньше чашки кофе за визит. Это наша благодарность за годы доверия.
— Как вы подбираете экспонаты? Это личное или историческое?
— Это мой авторский взгляд. Основан на опыте жизни и воспитания детей.
Начинаем с авангарда — графика начала XX века. Например, работы Родченко. Мы объясняем детям через современность: показываем, как его идеи связаны с функциями айфона. Рядом — реальные предметы, техника, истории. Всё объясняется просто и наглядно.
Есть лестница с базовыми ценностями — семья, добро. Есть броневик, символизирующий революцию. Есть инсталляции, объясняющие сложное искусство через визуальные образы. Мы соединяем классику, технологии и интерактив.
— Далее — блок о национальной идентичности. Через иконы, Византию, империю, СССР мы показываем, как формировался наш культурный код.
Потом — современность: уличная культура, автомобили, технологии. И затем — контраст: зона испытаний, где показаны катастрофы, сложные условия, реальность. Это путь — от красоты к пониманию сложности жизни.
— Как вы видите маршрут посетителя?
— Не обязательно всё сразу. Можно приходить постепенно. Главное — это место, куда приходит вся семья. Важно, чтобы дети видели мир через опыт родителей и чувствовали связь поколений.
— Это похоже на современные интерактивные музеи, где ребёнок погружается в эпоху.
— Именно. Это возможность увидеть мир моими глазами. Потратить полтора-два часа и получить опыт.
— Помимо экспозиции, у вас проходят мероприятия?
— Да. Например, шоу BMW, мастер-классы по детейлингу, где можно самому работать с машиной.
Мы показываем, как даже прессованный Cadillac может стать произведением искусства — как в музее современного искусства MoMA.
У нас есть театр — например, постановка "Маленький принц". Это трогательно и живо.
— Мы делаем это не ради прибыли. Это инвестиция в отношения с клиентами и в смыслы.
— Есть ли поддержка государства?
— Нет. И мы её не берём. Это даёт свободу. Единственное взаимодействие — проведение олимпиад для детей.
Всё финансируется компанией.
— Я впечатлён и обязательно приеду. Это редкий пример, когда бизнес создаёт что-то для души и людей.
— Мы хотим, чтобы люди не просто обслуживали машину, а получали опыт и возвращались.
Сейчас готовим новый проект — инженерную экспедицию. Там можно будет понять, зачем нужны автомобили в экстремальных условиях. Можно залезть в БРДМ, надеть VR-очки и увидеть всё изнутри.
Мы гордимся тем, что сделали. Судя по отклику, мы на правильном пути.
