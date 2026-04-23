Всего за цену чашки кофе: как устроен музей, в который возвращаются семьями

В программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" президент ГК FAVORIT MOTORS Владимир Попов рассказывает о Музее автомобильного модернизма — пространстве, где машины становятся искусством. Это не просто экспозиция, а опыт, соединяющий историю, технологии и смыслы, понятные разным поколениям.

Что такое автомобильный модернизм

— У нас необычная тема — автомобильный модернизм. Это стиль начала XX века, достигший расцвета в 30-е годы. Сейчас он получает новую жизнь в музее автомобильного модернизма, где каждая машина — не просто экспонат, а произведение искусства. Что лично для вас означает автомобильный модернизм?

— Для меня это очень многое. Проще всего — это моя жизнь. Это авторская коллекция смыслов и видений, связанных с автомобилем. Мы с вами прожили несколько эпох:

СССР,

постсоветский период,

современную Россию.

Нам повезло — мы выросли на смыслах.

Сегодня я вижу, что смыслы уходят, их вытесняет культура быстрого контента — клипы, рилсы. И стало понятно: нужно вернуть основу.

Когда я рос в Москве, рядом с музеем Советской армии, мы буквально жили внутри экспозиций — лазили по танкам, бронепоездам. Это было не просто знание, а переживание.

Автомобильный модернизм — это сочетание техники, смыслов и переживаний, которые получают люди всех возрастов. Поэтому мы сделали три пространства — для детей, взрослых и старшего поколения.

Музей как переживание, а не витрина

— В чём отличие от классического музея?

— Классический музей хранит историю. Мы даём почувствовать смысл и эмоцию. У нас можно трогать, собирать, залезать внутрь. Это иммерсивный опыт. Да, это дорого, но мы это делаем.

— Вы говорили о трёх пространствах. Чем они отличаются?

— Начнём с МАМО — музея автомобильного модернизма. Первое пространство — "МАМО 71". Это детская зона с коллекцией педальных автомобилей СССР и экспонатами со всего мира.

Там есть идея встречи старого и нового: современные машины рядом с автомобилями прошлого. Ребёнок может зайти в кабинет директора, напечатать приказ, поставить печать — это вовлекает.

Главная задача — развивать инженерное мышление. Нам нужны не только юристы и маркетологи, но и механики, электрики, инженеры.

История через игру и взаимодействие

— Дальше — пространство "МАМО 9". Там показана конкуренция СССР и США и на этом фоне — рост автомобильного Китая.

Можно управлять экскаваторами, играть в песочнице, заходить в гаражи, где показаны разные эпохи. Есть бассейн с радиоуправляемыми лодками, можно залезть в БРДМ, увидеть советские мотоциклы, попасть в атмосферу 70-х.

Там же — бар в Ялте, автобусный парк, предметы быта. А потом — коллекция автомобилей "Форсаж", настоящие японские машины. Это живой опыт, а не картинка.

— У меня была Toyota Celica в начале 2000-ных.

— Это отличные машины. Японская философия — упрощение и доведение до инженерного совершенства.

Также у нас есть голограммы исторических фигур — можно "поговорить" с Капицей или Киссинджером через QR-код. Есть тест-драйвы автомобилей.

Цена и доступность

— Мы сделали доступную модель: для клиентов карта стоит 990 рублей в год — это меньше чашки кофе за визит. Это наша благодарность за годы доверия.

Как формируется коллекция

— Как вы подбираете экспонаты? Это личное или историческое?

— Это мой авторский взгляд. Основан на опыте жизни и воспитания детей.

Начинаем с авангарда — графика начала XX века. Например, работы Родченко. Мы объясняем детям через современность: показываем, как его идеи связаны с функциями айфона. Рядом — реальные предметы, техника, истории. Всё объясняется просто и наглядно.

Есть лестница с базовыми ценностями — семья, добро. Есть броневик, символизирующий революцию. Есть инсталляции, объясняющие сложное искусство через визуальные образы. Мы соединяем классику, технологии и интерактив.

Смыслы через историю России

— Далее — блок о национальной идентичности. Через иконы, Византию, империю, СССР мы показываем, как формировался наш культурный код.

Потом — современность: уличная культура, автомобили, технологии. И затем — контраст: зона испытаний, где показаны катастрофы, сложные условия, реальность. Это путь — от красоты к пониманию сложности жизни.

Как посещать музей

— Как вы видите маршрут посетителя?

— Не обязательно всё сразу. Можно приходить постепенно. Главное — это место, куда приходит вся семья. Важно, чтобы дети видели мир через опыт родителей и чувствовали связь поколений.

— Это похоже на современные интерактивные музеи, где ребёнок погружается в эпоху.

— Именно. Это возможность увидеть мир моими глазами. Потратить полтора-два часа и получить опыт.

События и шоу

— Помимо экспозиции, у вас проходят мероприятия?

— Да. Например, шоу BMW, мастер-классы по детейлингу, где можно самому работать с машиной.

Мы показываем, как даже прессованный Cadillac может стать произведением искусства — как в музее современного искусства MoMA.

У нас есть театр — например, постановка "Маленький принц". Это трогательно и живо.

Зачем это всё делается

— Мы делаем это не ради прибыли. Это инвестиция в отношения с клиентами и в смыслы.

— Есть ли поддержка государства?

— Нет. И мы её не берём. Это даёт свободу. Единственное взаимодействие — проведение олимпиад для детей.

Всё финансируется компанией.

Итог и личное впечатление

— Я впечатлён и обязательно приеду. Это редкий пример, когда бизнес создаёт что-то для души и людей.

— Мы хотим, чтобы люди не просто обслуживали машину, а получали опыт и возвращались.

Сейчас готовим новый проект — инженерную экспедицию. Там можно будет понять, зачем нужны автомобили в экстремальных условиях. Можно залезть в БРДМ, надеть VR-очки и увидеть всё изнутри.

Мы гордимся тем, что сделали. Судя по отклику, мы на правильном пути.