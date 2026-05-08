В Гжель за птицей счастья!

В программе "Турподход" заместитель генерального директора по развитию туризма "Обьединения "Гжель" Галина Голинкова рассказывает, как старинный промысел сохраняет актуальность. Речь о производстве фарфора, современных коллаборациях, развитии туризма и планах на 700-летие Гжели.

Гжель: история и превращение в символ

— Гжель — это не просто узнаваемая сине-белая роспись, а живая традиция, которая остаётся востребованной до сих пор. Когда возник промысел и как Гжель стала сине-белой?

— Первое упоминание о Гжели было в грамоте Ивана Калиты в 1339 году. Мы называем свою родину гжельским кустом — это 33 населённых пункта. Земли здесь были неплодородные, и крестьяне, заметив после пожара, что глина хорошо спекается, начали использовать её для посуды.

Гжель находилась на дороге на Москву, и изделия продавали прямо вдоль тракта. Почти в каждом доме была своя мастерская. Позже Ломоносов с Виноградовым на основе гжельских глин разрабатывали технологию российского фарфора. Эти земли принадлежали царской семье, и крепостного права здесь не было.

Изначально Гжель была многоцветной — синий, зелёный, жёлтый и коричневый на белом фоне. Сине-белой она стала только в послевоенное время, когда искали более бюджетные формы росписи и обратились к кобальту. Александр Салтыков вместе с художницей Натальей Бессарабовой разработали уникальную технологию теневого мазка. Мы говорим, что в ней до 20 оттенков синего — это "голубые глаза России".

С 1972 года предприятие Объединение "Гжель" возглавил Виктор Михайлович Логинов. Он привлек талантливых художников со всей России и организовал уникальную творческую группу на заводе. Которая дала новый виток развития промыслу.

Он также создал систему непрерывного образования — от детского сада до университета — и стал первым ректором Гжельского государственного университета. Мы, школьники, проходили практику на заводе и осваивали технологию производства фарфора.

Производство и традиции

— Как сегодня производится гжельский фарфор? Появилось ли что-то новое?

— Основная технология остаётся неизменной: изделия отливаются в гипсовых формах из шликерной массы. Это традиция, которая сохраняется веками. Появляются современные формы — например, кофейные стаканы, новые рисунки, но сама техника росписи остаётся прежней.

Тот самый теневой мазок, разработанный Бессарабовой и Салтыковым, известен во всём мире.

— Что такое "агашка"?

— Это название цветочного мотива, связанного с именем крестьянки Агафьи. Но в Гжели мы не очень любим это слово — оно больше относится к другому промыслу.

Свобода художников и современные коллаборации

— Есть ли ограничения для художников?

— Нет, никаких официальных запретов нет. Художники свободны в творчестве. Мы даже расписывали куличи в гжельском стиле, используем роспись в текстиле — как, например, на моём платке.

— С кем вы сотрудничаете сегодня?

— У нас много коллабораций. Например, спортивная одежда с фирмой Belucha, детская премиальная одежда "Полуша", коллекции с дизайнером Ниной Ручкиной. Наши художники создают принты для одежды, украшения: серьги, броши.

Также важное событие — вхождение Гжели в маршрут Золотого кольца. Это даст развитие инфраструктуры: оформление дорог, остановок, туристических зон. Мы давно к этому шли и готовы принимать туристов.

Как создаются изделия

— Как рождаются новые сувениры?

— Есть творческая группа художников, которая разрабатывает новые коллекции. Также выполняем корпоративные заказы — например, для крупных компаний с логотипами и тематикой праздников.

— Могут ли идеи приходить извне?

— Прямо "с улицы" — нет, есть технические задания. Но мы активно работаем с молодёжью и студентами университета, используем их идеи.

У нас большая территория, парк с водопадами, фонтанами и стилизованными объектами. Это тоже часть общего пространства творчества.

Туризм и развитие Гжели

— Как вам удаётся совмещать производство и экскурсии?

— Два года назад я возглавила направление туризма. После реконструкции завода поток туристов снизился, и задача была его восстановить.

Я прошла обучение по промышленному туризму в АСИ, и наш проект вошёл в десятку лучших. Мы стали рекомендованным объектом для посещения.

Раньше я была главой администрации, и это помогло создать основу туристического кластера. Сегодня у нас на предприятии музей, выставки, экскурсии, мастер-классы, кафе и магазин.

Мы проводим даже регистрации браков в парке, работаем с школьниками, участвуем в образовательных программах. Поток за 2 года вырос с 350 до 1800 человек в месяц.

Мы признаны лучшим туристическим маршрутом среди предприятий народных художественных промыслов в 2025 году на конкурсе "На родном".

Я рассказываю не только о заводе, но и о всей Гжели: храмах, музеях, исторических местах. Это полноценное туристическое направление.

Экскурсии и технологии

— Есть ли разные форматы программ?

— Да, программы адаптированы для всех возрастов — от детских садов до профессионалов. Есть научно-популярные маршруты, сотрудничество с университетом.

Мы показываем и современные технологии:

автоматизированные процессы,

деколь,

3D-печать для восстановления изделий.

Есть мастера, работающие в технике лепки и воссоздающие исторические образцы.

Также есть VIP-программы:

экскурсии,

мастер-классы,

тематические изделия,

гастрономические встречи.

Что покупают туристы

- Какие сувениры самые популярные?

— Чаще всего покупают чайные пары, чайники, кофейные стаканы, шкатулки. В зависимости от сезона — пасхальные изделия, праздничная посуда. Также востребованы сервизы, вазы и так называемая "неогжель" — более современные решения.

Главное — приехать, увидеть, почувствовать атмосферу. Мы находимся всего в 50 километрах от Москвы и сохраняем этот уникальный промысел.

Я всегда говорю: "Гжель моя, родная сторона, широка Россия, только Гжель одна".

Юбилей и планы

— В 2028 году промыслу исполнится 700 лет. Началась ли подготовка?

— Историки говорят о дате 1339 года, но её ещё нужно официально подтвердить. Пока подготовка в планах.

Очень важно отметить юбилей при жизни художников, которые создавали славу гжельского фарфора. Поэтому работа ведётся, но детали пока останутся небольшой тайной.

