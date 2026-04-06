Двенадцатилетние дети просятся на войну, а иранцы со всего мира летят домой: почему народ, воспитанный на смерти, не знает поражений

В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" эксперт по Ближнему Востоку и иранист Маис Курбанов — о том, почему в шиизме невозможен терроризм, кто такой скрытый имам, зачем иранские дети просятся на войну и почему эту битву невозможно выиграть против народа, который не боится смерти.

"Религиозной войной это нельзя назвать — но религиозный аспект очень силён"

— Три стороны конфликта говорят на языке религии. Министр войны США объявил войну христианским крестовым походом. Аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад. В израильском правительстве заговорили о Великом Израиле от Нила до Евфрата. Мы вернулись в эпоху религиозных войн? И как вообще возможна победа в религиозной войне — ведь там другие категории: торжество веры, возмездие, справедливость?

— Эту войну нельзя назвать религиозной в чистом виде. Здесь Америка воюет в интересах Израиля — не по религиозным мотивам прежде всего. Здесь идёт война сионизма против остального мира. Хотя религиозный аспект — да, он очень силён. К власти в США пришли христианские сионисты. Они читают молебны, устраивают торжественные молитвы, цитируют Ветхий Завет. Из-за этого страдают и православные, и католики — потому что протестантский христианский сионизм, это особая извращенная конструкция. Все мы гои, иудеи избраны Богом для управления нами, и для тех, кто верит в Иисуса, все средства хороши для победы и торжества их веры, включая войну. В православии такого нет. В исламе тем более. В исламе, даже если ты молишься всю жизнь, — если ты кому-то должен и тебя не простили, ты будешь гореть в аду. Перед Богом отвечаешь за каждый поступок перед людьми.

— А что касается шиизма — в нем есть особая защита от радикализации?

— Среди шиитов за все годы не поймали ни одного террориста-экстремиста. Потому что их не существует. Почему? Потому что у нас духовный лидер — живой. У суннитов духовные лидеры умерли тысячу лет назад. Сегодня нужно новое толкование. И поэтому на место проповедников внедряются агенты — террористы Аль-Багдади, Аль-Завахири, которых американцы и европейцы воспитывают, обучают, потом они становятся лидерами для части мусульман. Это как ваххабизм. ИГИЛ* - его же создали американцы, и с его помощью напали на Сирию и победили. Потом Израиль захватил 25 процентов сирийских территорий и весь оружейный арсенал, который Сирия копила сто лет. Сирия для Израиля сейчас практически не представляет опасности. Вот результат. С шиитами эта система не работает.

"Только тот, в чьих жилах течёт кровь Пророка"

— Объясните систему шиизма. Двенадцать имамов, скрытый имам — как это работает?

— После Пророка Мухаммада вести его дело могут только потомки его семьи. Пророк говорил: я — город знания, а Али — его врата. Али — двоюродный брат и зять Пророка, воспитывался в его семье, родился внутри священной Каабы в Мекке. Он первый имам. Ни одного вопроса не оставил без ответа. Сам Али говорил: небесные дороги я знаю лучше, чем-то, что происходит на Земле. Потом шли внуки пророка Хасан и Хусейн — их всех убили вместе с членами их семей. Одиннадцатый имам — Хасан аль-Аскари. Его жена Наргиз — дочь римского императора, христианка. Это означает, что ислам и христианство объединяются в их сыне, в двенадцатом имаме. И двенадцатый имам скрылся от преследований — он живой и скрыт уже 1200 лет. Все шииты убеждены: им помогает именно двенадцатый имам — Махди.

— Почему шиитских духовных лидеров невозможно уничтожить?

— Потому что они наместники двенадцатого имама. Любой их указ, любая фетва — это не просто человеческое решение. Это от Бога, через линию наместничества. Убивают одного лидера — второй уже готов. Система продолжает работать. Именно поэтому сейчас нынешний духовный лидер находится в подземном городе. А в Иране таких городов — с тысячелетней историей — множество. На острове Киш, например, есть подземный город на двадцать тысяч человек, восемнадцать-двадцать метров под землёй. Иранские военные заводы — в скальных породах на пятьсот метров глубины. Туда ядерное оружие не доберётся.

"В шиизме все битвы — оборонительные"

— Вы говорите, что в шиизме традиционно нет нападения?

— В традиции Пророка и имамов — нападений не было. В Коране есть аят: нет принуждения в религии. Шииты говорят: нельзя пойти захватить, забрать чужое, потому молитвы твои не принимаются. Нельзя убить одного невинного человека — в Коране это приравнивается к убийству всего человечества. Спасти одного невинного — это спасти всё человечество. А в исламе знание выше всего. Час учения равнозначно семидесяти годам беспрерывного поклонения Богу. Чернила учёного перевешивают семьдесят мучеников. Вот на этой традиции воспитаны шииты — наука, знание, справедливость. Не принуждение. Не завоевание.

— А знаменитая битва при Кербеле, при которой были убиты 72 члена семьи Пророка — она стала основой всего шиитского воспитания?

— Кербела — это школа. Власть захватил Язид — пьяница, по всем меркам ислама человек недостойный. Хусейну, внуку Пророка, сказали: признай Язида или умри. Хусейн ответил: если религия моего деда выживет только ценой моей головы — рубите. Если я сегодня не пойду против тиранов и узурпаторов, то до Судного дня никто против них не пойдёт. Вот эта фраза — основа всего.

Каждый год в месяц Мухаррам, в день Ашура, несколько миллионов шиитов со всего мира собираются в Кербеле оплакивать имама. Они закаляются духом: мы умрём, но будем защищать. Нет больше Хусейна — но есть наместник Махди. Его слово равнозначно слову Хусейна. Убийство духовного лидера — равнозначно убийству имама Хусейна. Они спать не могут, успокоиться не могут. Никакие переговоры это не снимут.

"Иранцы со всего мира возвращаются на Родину"

— Вы говорите, что Иран готов к этой войне лучше, чем думает весь остальной мир.

— Иран существует шесть тысяч лет. Кто туда только не входил — греки, тюрки, сельджуки — все ассимилировались и стали иранцами. И они любят Иран больше, чем сами иранцы. Они заранее готовились к нападению США и Израиля. Иранские заводы — в скалах на глубине пятьсот метров. Собственное производство — баллистические ракеты, гиперзвуковые, дроны. Иран ни у кого ничего не покупает, а производит сам.

Железный купол уже пробит. Куда надо — туда Иран и бьёт. В Израиле сейчас огромный хаос. Ормузский пролив закрыт — Иран контролирует нефть. Иран сейчас зарабатывает больше, чем раньше. Весь мир из-за нехватки энергоресурсов поднимется против Трампа. Кто он такой, чтобы решать за весь мир? Он ведёт эту войну в одиночку.

— А правда ли, что иранские дети просятся на войну?

— Это факт. Двенадцатилетние дети в Иране просят снизить призывной возраст. Говорят: дайте нам оружие, мы хотим воевать. Их невозможно остановить. И ещё - смотрите: когда где-то война, все убегают. В Иране наоборот. Иранцы со всего мира возвращаются на Родину. Такой системы, такого правления в мире нигде нет. Это Школа Хусейна. Против узурпаторов — надежда на скрытого имама Махди.

"Саудовская Аравия говорит о войне — но не пойдёт"

— Арабские Эмираты заявили о готовности вступить в войну против Ирана. Арабские монархии реально выступят?

— С чем они пойдут? Бахрейн не пойдёт — там восемьдесят процентов шиитов. Кувейт тоже. В Саудовской Аравии почти двадцать процентов шиитов. И главное — пресная вода у них только из опреснителей. Уничтожат опреснители — шестьдесят миллионов человек останутся без воды. Представьте их в блокаде на месяц — у них ничего не растёт, ничего не производитя. Песок. Они понимают, чем рискуют. Могут говорить — но не пойдут. Тем более, Трамп заявил, что принц Саудовской Аравии будет его — ну, целовать в определённое место. Для мусульманина, хранителя двух святынь Мекки и Медины, услышать такое — немыслимое унижение. И промолчали.

Суннитско-шиитский раскол — он исчезает перед лицом общей угрозы?

— Все разногласия между шиитами и суннитами практически исчезли. Народы арабского мира, над которыми сионисты издевались сотни лет, — они радуются, что наконец кто-то встал и заступился. Они ещё не выступили открыто — ещё кусать не начали, как говорится. Но настроения народов — на стороне Ирана. На уровне правительств и монархий — страх и подчинение. Но подчиняться вечно невозможно. Испания, Италия — они не пойдут против Ирана, потому что понимают: это им ничем не поможет.

"У них другого выхода не было"

— Почему Трамп вообще начал эту войну — аналитики же говорили: не надо?

— Аналитики говорили. Глава разведки Тулси Габбард говорила, что Иран не представляет угрозы. Что Трамп ответил? Она ничего не знает. Их цель — приблизить то, что они называют Армагеддоном. Посмотрите на остров Эпштейна — что там творилось. Это ритуальная сатанинская система. Они конкретно знают, что делают. Аллах говорит: Сатана день и ночь старается сбить вас с истинного пути. Готовьтесь. Никогда не расслабляйтесь. Посмотрите на доллар — там масонские символы, символы сатанистов. Посмотрите на ритуалы перед Олимпийскими играми, на парады Евровидения.

Иран для сатанистов — главное препятствие.

— Значит, эта война — не про нефть и не про геополитику?

— Не только про это. Они хотят, чтобы весь мир им подчинился. Ислам говорит: не подчиняйтесь никому, кроме только Бога. Того Бога, который дал вам свободу. Не давайте им вашу нефть и ваши богатства. Это и есть корень конфликта. Америка сегодня должна тридцать триллионов долларов — но это не долг, это украдено у людей со всего мира. И это оружие, которое они накопили годами — для чего? Чтобы уничтожить тех, кто идёт к Богу. Тех, кто хочет поднять флаг справедливости.

"Ядерная бомба у Ирана — давно есть"

— Израиль может нажать на ядерную кнопку?

— Израиль готов на всё. Если не Россия, не Китай, не Северная Корея — израильтяне готовы уничтожить весь мир. Но они понимают одно: Иран достанет их не только на Ближнем Востоке. По всему миру.

И ещё - посмотрите, Россия доставляет гуманитарную помощь через маршрут Север — Юг, через Азербайджан. Израиль уже атаковал порт Энзели на Каспии, через который идёт необходимый материал. Китай помогает — разведданными, спутниками. Они не скажут об этом публично. Но помощь идёт.

— А у самого Ирана есть ядерная бомба?

-Я думаю, не сейчас появилась — давно есть. Почему бы и нет? Они прекрасно знают, на что способны американцы — Хиросима, Нагасаки. Знают, на что способен Израиль. Они готовились. Духовный лидер Хаменеи издал фетву, запрещающую производство ядерного оружия — это было нужно, чтобы выиграть время. Фетва перед миром говорила одно. А центрифуги крутились. Обогащать уран при наличии центрифуг — не так уж сложно. Самое главное — степень обогащения. Создать атомную бомбу — это не самое трудное. Фетва пока действует — нынешний лидер её не отменял. Но заметьте — не обязательно объявлять: мы создаём ядерное оружие. Что происходит в подземных городах на пятьсот метров глубины в скальных породах — это другой вопрос.

"Россия объединяет всех свободолюбивых людей"

— У нас в России с Ираном общие друзья и общие враги. Враг моего врага — мой друг. Посмотрите, кто поддерживает Украину — Америка и Европа. Кто воюет против Ирана — те же самые. Один к одному. Зло, с которым мы боремся, — одно. Корни его — одни. Иран и Россия — разные государства, разные культуры, разные религии. Но бьём на одном фронте. Я гражданин России, я считаю себя россиянином. И я благодарю Россию, особенно Владимира Владимировича Путина, за то, что семейные ценности здесь имеют большое значение. Семейные ценности — это сегодня самый главный рычаг для того, чтобы жить в мире и согласии.

— Как относятся к России в мусульманском мире?

— Уважение к России среди мусульман сильно растёт. Потому что Россия объединяет всех свободолюбивых людей на свете. Если Иран говорит что-то — в Европе скажут, а, это фанатичные мусульмане. Когда Россия говорит — у нее многонациональный голос. Россия не может говорить ради чьей-то религии, — она говорит ради справедливости. Вот почему её слышат.

— Вы считаете, что в этой войне победит Иран?

— Не только я так считаю — весь мир, все мусульмане. Иран готовился к затяжной войне. Хорошо готовился. Не на словах. Враг настолько алчный и подлый, что пойдёт на всё. Но Иран готов. Эту школу невозможно победить. Школу Хусейна. Где каждый иранец знает: умри, но не подчинись тирану. И в конце — придёт Махди. Победит Сатану. Наступит золотой век. Бедных не будет. Люди захотят отдать милостыню — и не найдут, кому отдавать, — столько будет изобилия на Земле. Мусульмане в это верят. Каждый день. Во время каждой молитвы. Миллионами уст одновременно.