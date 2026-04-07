Доставка разогналась до опасной скорости — пешеходы в шоке: власти уже приняли меры

В программе "Точка зрения" директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев объясняет, почему курьеры всё чаще нарушают правила и чем это опасно для города. Речь идёт о причинах, ответственности сервисов и мерах, которые могут изменить ситуацию.

Усиление контроля за курьерами

— В России усиливают контроль за курьерами служб доставки. Только в Москве уже отстранены от работы 15 тысяч человек за нарушение правил дорожного движения. Жалобы горожан становятся поводом для проверок, а самих курьеров либо исключают из сервисов, либо отправляют на переобучение. Но проблема остаётся: в погоне за скоростью курьеры выезжают на тротуары, игнорируют правила и создают опасные ситуации для пешеходов. Можно ли навести порядок на дорогах и при этом не разрушить рынок доставки?

Системная проблема или временный всплеск

— Насколько масштабна проблема нарушений среди курьеров? Это системная история или временный рост?

— Я думаю, что ответ "да" на оба варианта. Это быстро растущая и одновременно системная проблема. Маркетплейсы стремительно развиваются — это новая экономическая инфраструктура. Она называет себя информационной, но на деле вполне материальна, и курьеры — её ключевая часть.

Доставка, во многом рождённая "ковидом" и ставшая нормой, вдруг превратилась в проблему, которую пока не все осознали. Участники дорожного движения должны быть встроены в общие правила — те самые, которые написаны авариями, кровью и убытками. Пора этим заняться.

Почему курьеры нарушают правила

— Почему сами курьеры идут на нарушения, причина в личной ответственности или условиях работы?

— Главная причина — нарушен баланс между выгодой и риском. Курьер зарабатывает больше, доставляя больше заказов, а наказание за нарушения либо слабое, либо плохо контролируется.

Кроме того, сами правила не до конца адаптированы. Никто не предполагал, что по тротуарам будут на высокой скорости перемещаться не только велосипеды, но и самокаты, моноколёса и другие средства передвижения.

Нет достаточного контроля — у нас просто не хватит сотрудников, чтобы отслеживать всё это на тротуарах. Нет и эффективной системы финансового воздействия.

Вспомните, как Москва приучала водителей пропускать пешеходов. Раньше люди перебегали дорогу, а теперь большинство водителей останавливаются. Это результат системной работы. Здесь потребуется аналогичная воспитательная кампания.

Закон и контроль

— То есть сейчас такие нарушения формально не считаются нарушением закона?

— На мой взгляд, считаются. Ограничения есть, но проблема в их контроле и обеспечении. Закон должен подкрепляться инструментами — как это произошло с камерами на дорогах.

Если нарушение фиксируется автоматически и неизбежно наказывается, поведение меняется. Либо должны появиться такие же инструменты контроля, либо штрафы должны быть настолько серьёзными, чтобы бизнес сам начал дисциплинировать сотрудников.

Размер штрафа должен превышать выгоду от нарушения — иначе система не работает.

Возможные последствия ужесточения

— Не приведёт ли это к нехватке курьеров?

— Приведёт. И для нас как потребителей, и для бизнеса это означает конец дешёвой доставки.

Либо мы будем платить больше, либо начнём чаще ходить в магазин сами. Возможно, увеличится использование роботов-доставщиков — они двигаются аккуратно и никого не сбивают.

— Но и с ними бывали инциденты.

— Возможно, их тоже нужно дорабатывать.

Побочные эффекты и цели

— Может ли это привести к тому, что люди станут больше двигаться и чаще выходить из дома?

— Возможно, но это побочный эффект. Главная цель — безопасность и снижение ущерба от нарушений.

Ответственность бизнеса

— Должны ли сервисы нести ответственность за курьеров?

— Безусловно. Они обязаны обучать сотрудников и объяснять правила поведения. Мы же предъявляем претензии строительной компании, если её работники не огородили опасную зону. То же самое и здесь: это ответственность бизнеса за своих сотрудников. Именно с бизнесом нужно вести диалог в первую очередь.

Будущее рынка доставки

— Что ждёт рынок доставки: ужесточение правил или новые модели работы?

— Я бы не говорил об ужесточении. Речь о модификации правил с учётом новой реальности.

Когда правила создавались, не было такого количества курьеров и электросамокатов. Невозможно предусмотреть всё заранее, но когда проблема стала очевидной — её нужно решать. Важно фиксировать масштаб, анализировать и постепенно внедрять решения.

Полный запрет — самый простой, но разрушительный вариант. Он ударит и по бизнесу, и по потребителям. Москва сейчас выступает как первый сигнал — за ней последуют другие регионы.

Конкретные меры

— С чего бы вы начали в первую очередь?

— Я бы запретил движение по тротуарам со скоростью выше пешеходной — категорически, с серьёзным штрафом.

И второе — запретил бы движение по встречной стороне дороги. Курьеры часто пользуются этим, потому что там нет заторов, но последствия могут быть крайне опасными.

Также нужно чётко определить ответственность бизнеса за поведение доставщиков.