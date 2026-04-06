Наталья Оганова

Страховая тянет с выплатой — водители уже находят способ вернуть всё и больше

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — как добиться максимальных страховых выплат по ОСАГО, страхованию жизни и ипотеки и что делать, если страховая занижает сумму или отказывает.

Как получить максимум по ОСАГО

— В 2026 году лимиты по ОСАГО составляют до 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и до 500 тысяч рублей за вред здоровью или жизни. Эти суммы закреплены законом и долго не менялись, хотя обсуждается их увеличение. При этом даже их получить непросто: споров со страховыми компаниями много, ошибок — тоже.

Суть страхового бизнеса в том, что полисы покупают многие, а за выплатами обращаются немногие. Поэтому важно не бояться заявлять о своих правах и не верить утверждениям страховой о невозможности выплат.

Как считается лимит и что важно учитывать

Лимит в 400 тысяч рублей распространяется на каждый повреждённый объект:

  • автомобиль,
  • строение,
  • груз,
  • дорожные конструкции,
  • личные вещи (кроме антиквариата и наличных).

Если в ДТП пострадало несколько машин, страховая делит общий лимит. Например, при трёх повреждённых автомобилях выплата составит 400 тысяч рублей суммарно, а остальное придётся взыскивать с виновника через суд.

Потерпевший вправе выбрать форму компенсации: деньги или ремонт. Навязывать ремонт страховая не может, но на практике его часто предлагают, несмотря на длительные сроки.

Независимая экспертиза — ключ к выплате

Никогда не соглашайтесь на осмотр страховщика без своего эксперта. Сразу приглашайте независимого оценщика, чтобы получить собственную оценку ущерба.

Расхождение в оценках — основание для обращения в суд. Кроме страховой, требования можно предъявлять и виновнику ДТП.

Как подтверждать вред здоровью

Вред здоровью нужно доказывать: травмы, переломы, сотрясения должны быть зафиксированы медицинскими документами.

Размер выплаты рассчитывается по специальной таблице нормативов. Каждое повреждение учитывается отдельно, а суммы складываются.

Как увеличить выплату через суд

Если страховая выплатила, например, 50 тысяч рублей вместо положенных 400 тысяч, необходимо подать претензию. Если результата нет — обращаться в суд.

В суде можно взыскать:

  • недоплаченную сумму,
  • неустойку (1% за каждый день просрочки),
  • штраф,
  • расходы на экспертизу и юриста.

В итоге сумма может значительно вырасти. При серьёзных намерениях страховые часто идут на выплату до суда.

Компенсации за вред здоровью

Лимит — 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Включает лечение, утраченный заработок и компенсации в случае гибели.

Если пострадали несколько человек, каждый имеет право на выплату в пределах лимита. Компенсация рассчитывается по нормативам в зависимости от травм.

Право на выплаты имеют только признанные пострадавшими. Виновник ДТП компенсацию не получает.

Что делать при отказе страховой

Отказы случаются часто. Важно внимательно изучить договор, особенно мелкий шрифт.

Если речь о коллективном страховании, выгодоприобретателем может быть банк — в этом случае давление банка на страховую может быть эффективнее.

Также можно обратиться к финансовому уполномоченному — это обязательная бесплатная досудебная процедура для большинства споров до 500 тысяч рублей.

Судебные механизмы и экспертизы

Если отказ связан с медицинскими причинами, важно провести экспертизу и установить причину вреда или смерти.

Если финансовый уполномоченный не помог или сумма выше лимита — подавайте иск в суд.

Можно дополнительно взыскать моральный вред, судебные расходы, оплату юриста и неустойку. В большинстве случаев суды встают на сторону потребителя.

Почему важен юрист

В страховых спорах много нюансов. Экономия на юридической помощи может привести к потере значительных сумм. Поэтому в сложных ситуациях лучше сразу привлекать специалиста.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Алкоголик в семье становится общей бедой: последствия первыми догоняют близких
Курьеры превратили тротуары в гонки без правил: простое правило может резко снизить опасность
Китай ставит фильтр на ИИ: новая система может остановить ленивое мышление школьников
Бутылка теряет авторитет: почему новое поколение массово отказывается от горячительных напитков
Самокаты и курьеры зашли слишком далеко: хаос на тротуарах толкает к радикальным мерам
Сейчас читают
Косметика против возраста: как сделать взгляд моложе, играя с цветом и текстурами
Красота и стиль
Косметика против возраста: как сделать взгляд моложе, играя с цветом и текстурами
Биологическая война без масок: Буш озвучил истинную роль Киева в глазах Запада
Мир. Новости мира
Биологическая война без масок: Буш озвучил истинную роль Киева в глазах Запада
Популярное
Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома

Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.

Чужой палец на кнопке: американские фонды готовят захват контроля Газпрома
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Забыть о прореживании как о страшном сне: как посеять морковь за 20 минут и отдыхать до осени
Больше не обувь для дачи и огорода: модели резиновых сапог, которые превращают лужи в подиум
Кран перекрывают намертво: киевский режим впадает в ступор из-за планов новой власти в США
Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь Олег Артюков Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США Любовь Степушова Демократия закончилась на цене барреля: Украина внезапно ушла с радаров Юрий Бочаров
Огурцы попрут стеной и обгонят соседские: секрет подготовки грядки, о котором молчат опытные дачники
Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Геополитический покер доходит до ва-банка: Иран открывает врата ада при ударе по своей инфраструктуре
Последние материалы
Теннис в шаговой доступности: автоматизированные кубы открывают новую эру спортивного досуга в Великом Новгороде
Долгострой обретает стены: в Лахденпохье возобновили возведение дома для переселенцев
Кто во что горазд: страны ЕС решают проблемы с ресурсами, не рассчитывая на взаимопомощь
Архитектурная жемчужина на грани распада: как Храм Дружбы в Павловске едва не превратился в руины
Ультиматумы Трампа по Ормузскому проливу говорят о близкой капитуляции США
Лунный лед манит как нефть: кратеры южного полюса хранят топливо для ракет будущего
Интерес угасает не от времени: что на самом деле убивает чувства в долгих отношениях
Собака подаёт сигнал SOS: скрытые признаки боли, которые хозяева принимают за милые привычки
Билет в один конец: бесконечные перелёты и пустые улыбки больше не приносят Киеву желаемых денег
Русский воин больше не тот — новая реальность вскрылась и вызвала споры
