Страховая тянет с выплатой — водители уже находят способ вернуть всё и больше

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — как добиться максимальных страховых выплат по ОСАГО, страхованию жизни и ипотеки и что делать, если страховая занижает сумму или отказывает.

Как получить максимум по ОСАГО

— В 2026 году лимиты по ОСАГО составляют до 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и до 500 тысяч рублей за вред здоровью или жизни. Эти суммы закреплены законом и долго не менялись, хотя обсуждается их увеличение. При этом даже их получить непросто: споров со страховыми компаниями много, ошибок — тоже.

Суть страхового бизнеса в том, что полисы покупают многие, а за выплатами обращаются немногие. Поэтому важно не бояться заявлять о своих правах и не верить утверждениям страховой о невозможности выплат.

Как считается лимит и что важно учитывать

Лимит в 400 тысяч рублей распространяется на каждый повреждённый объект:

автомобиль,

строение,

груз,

дорожные конструкции,

личные вещи (кроме антиквариата и наличных).

Если в ДТП пострадало несколько машин, страховая делит общий лимит. Например, при трёх повреждённых автомобилях выплата составит 400 тысяч рублей суммарно, а остальное придётся взыскивать с виновника через суд.

Потерпевший вправе выбрать форму компенсации: деньги или ремонт. Навязывать ремонт страховая не может, но на практике его часто предлагают, несмотря на длительные сроки.

Независимая экспертиза — ключ к выплате

Никогда не соглашайтесь на осмотр страховщика без своего эксперта. Сразу приглашайте независимого оценщика, чтобы получить собственную оценку ущерба.

Расхождение в оценках — основание для обращения в суд. Кроме страховой, требования можно предъявлять и виновнику ДТП.

Как подтверждать вред здоровью

Вред здоровью нужно доказывать: травмы, переломы, сотрясения должны быть зафиксированы медицинскими документами.

Размер выплаты рассчитывается по специальной таблице нормативов. Каждое повреждение учитывается отдельно, а суммы складываются.

Как увеличить выплату через суд

Если страховая выплатила, например, 50 тысяч рублей вместо положенных 400 тысяч, необходимо подать претензию. Если результата нет — обращаться в суд.

В суде можно взыскать:

недоплаченную сумму,

неустойку (1% за каждый день просрочки),

штраф,

расходы на экспертизу и юриста.

В итоге сумма может значительно вырасти. При серьёзных намерениях страховые часто идут на выплату до суда.

Компенсации за вред здоровью

Лимит — 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Включает лечение, утраченный заработок и компенсации в случае гибели.

Если пострадали несколько человек, каждый имеет право на выплату в пределах лимита. Компенсация рассчитывается по нормативам в зависимости от травм.

Право на выплаты имеют только признанные пострадавшими. Виновник ДТП компенсацию не получает.

Что делать при отказе страховой

Отказы случаются часто. Важно внимательно изучить договор, особенно мелкий шрифт.

Если речь о коллективном страховании, выгодоприобретателем может быть банк — в этом случае давление банка на страховую может быть эффективнее.

Также можно обратиться к финансовому уполномоченному — это обязательная бесплатная досудебная процедура для большинства споров до 500 тысяч рублей.

Судебные механизмы и экспертизы

Если отказ связан с медицинскими причинами, важно провести экспертизу и установить причину вреда или смерти.

Если финансовый уполномоченный не помог или сумма выше лимита — подавайте иск в суд.

Можно дополнительно взыскать моральный вред, судебные расходы, оплату юриста и неустойку. В большинстве случаев суды встают на сторону потребителя.

Почему важен юрист

В страховых спорах много нюансов. Экономия на юридической помощи может привести к потере значительных сумм. Поэтому в сложных ситуациях лучше сразу привлекать специалиста.