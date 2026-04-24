Туристические маршруты оживляют регионы — один ход решает всё: многие упускают

В программе "Турподход" соучредитель и генеральный директор Международной урбанистической лаборатории "ЦЕНТР Lab" Кетеван Хелая рассказывает, как территории превращаются в точки роста. О роли жителей, инвестициях, новых туристических проектах и неожиданных решениях, которые меняют города и регионы.

Больше, чем благоустройство: как территории становятся точками роста

— Развитие территории сегодня — это не просто укладка плитки и установка лавочек. Это сложная работа на стыке экономики, экологии, психологии и культурных кодов. Скажите, чем "новая жизнь" территории отличается от обычного благоустройства?

— Да, безусловно, благоустройство играет важную роль, но понятие комфортной городской среды гораздо шире и многослойнее. Важно, чтобы человек чувствовал себя уверенно, мог работать и развиваться. Поэтому любую территорию нужно рассматривать не только как объект благоустройства, но и как пространство развития в целом.

Как начинается работа с территорией

— С чего начинается работа вашей команды?

— Учитывая, что мы работаем по всей России, первое, что мы делаем, — это выезжаем на место. Важно получить пользовательский опыт, познакомиться с территорией, пообщаться с местными экспертами и жителями. Методика соучаствующего проектирования сегодня уже стала частью федеральной повестки. После выезда мы переходим к кабинетным исследованиям.

— Жители чаще соглашаются с проектами или выступают против?

— Существуют методики, которые позволяют выстроить диалог и даже наладить коммуникацию между группами с противоположными позициями. Наша задача — найти компромисс, который устроит большинство и будет комфортен для всех.

— То есть главное — договориться?

— Да, необходимо учитывать мнение всех и закладывать такой вектор развития, который будет удобен для жизни.

Эмоции, экономика и индекс счастья

— Можно ли измерить эмоциональную ценность среды для жителей?

— Да, для этого существуют социологические методы. Например, используется индекс счастья — он позволяет оценить удовлетворённость населения проектами и инициативами. Это важный профессиональный инструмент, который мы активно применяем.

— Это делается до реализации проекта или после?

— И до, и после. Соучаствующее проектирование позволяет заранее выявить ожидания жителей. Часто именно они предлагают неожиданные и ценные идеи. После реализации важно снова измерить эффект, чтобы понять, оправдались ли ожидания.

— Бывает ли, что сначала люди против, а потом в восторге?

— Конечно. Часто жители не понимают, какие эффекты даст проект. Скепсис — нормальная реакция. Но когда появляется положительный пользовательский опыт, отношение меняется и люди признают, что их опасения были напрасны.

Инвестиции в туризм и роль государства

— У вас есть опыт привлечения крупных инвестиций через ГЧП. Какие механизмы сегодня наиболее перспективны?

— Сегодня действует национальный проект "Туризм и гостеприимство". Многие инструменты, которые раньше были экспериментальными, сейчас доказали свою эффективность. Это сниженная ставка НДС, субсидирование, строительство инженерной инфраструктуры за счёт государства. Государство берёт на себя создание базовой инфраструктуры, а инвестор — строительство гостиниц и туристических объектов. Такая синергия делает проекты рентабельными, создаёт рабочие места и увеличивает турпоток.

Также важным инструментом является субсидирование банковской ставки. Государство снижает стоимость кредитов для инвесторов, что делает проекты более доступными. Сегодня существует широкий набор инструментов, включая возможности корпорации ТУРИЗМ РФ.

Крупные проекты и новые точки притяжения

— Есть ли сейчас масштабные проекты?

— Да, например, проект "Пять морей". Мы работали над Новой Анапой. Также развиваются территории Байкала, Азовского моря, Крыма. В эти проекты вкладываются значительные федеральные средства.

Рекультивация как новая туристическая модель

— Расскажите о проекте в Хакасии, где угольные разрезы превращают в озёра.

— Мы разрабатывали мастер-план туристской отрасли региона по заказу Фонда Мельниченко. После добычи угля остаются глубокие разрезы, которые со временем заполняются водой и превращаются в озёра.

В Алтайском районе появилась идея превратить такие объекты в туристические точки притяжения. Мы совместно с местными властями разработали приоритетный проект. Это уникальный кейс для России, хотя подобные примеры уже есть в Китае и Европе.

— С какими сложностями вы столкнулись?

— Основная сложность — необходимость присутствия специалистов, которые будут следить за безопасностью объекта. В остальном это обычный инвестиционный проект.

Баланс между туризмом и жизнью территории

— Как сохранить баланс между развитием туризма и подлинной жизнью территории?

— Очень важно изучить историю места, мнение жителей, провести глубинные интервью с ключевыми участниками. Удовлетворить все запросы невозможно, но найти баланс вполне реально.

— И вам это удаётся?

— Да.

Специфика туризма на Севере

— Есть ли особенности у туризма на Крайнем Севере?

— Конечно. Это удалённые территории, куда часто можно добраться только самолётом. Государство субсидирует перелёты, но важно учитывать сложные климатические условия, длительные маршруты, особенности инфраструктуры.

Также нужно учитывать физическую подготовку туристов, возраст и экипировку — это принципиально важно для таких поездок.

Как регионам привлечь туристов

— Что бы вы посоветовали регионам, которые хотят развивать туризм с нуля?

— Стоит ориентироваться на федеральные туристические маршруты и попытаться встроиться в них или создать новый маршрут. Важно участвовать в грантовых программах, выставках, форумах. Необходимо работать с туристско-информационными центрами, использовать маркетинговые инструменты, разрабатывать цифровые продукты. Подготовка заявок на гранты помогает по-новому взглянуть на проект и правильно расставить акценты.

— А если маршрут уже есть, но он не популярен?

— Можно организовать пресс-тур — региональный или федеральный. Публикации журналистов привлекают внимание и формируют интерес у туристов.