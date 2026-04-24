Туристические маршруты оживляют регионы — один ход решает всё: многие упускают

В программе "Турподход" соучредитель и генеральный директор Международной урбанистической лаборатории "ЦЕНТР Lab" Кетеван Хелая рассказывает, как территории превращаются в точки роста. О роли жителей, инвестициях, новых туристических проектах и неожиданных решениях, которые меняют города и регионы.
— Развитие территории сегодня — это не просто укладка плитки и установка лавочек. Это сложная работа на стыке экономики, экологии, психологии и культурных кодов. Скажите, чем "новая жизнь" территории отличается от обычного благоустройства?
— Да, безусловно, благоустройство играет важную роль, но понятие комфортной городской среды гораздо шире и многослойнее. Важно, чтобы человек чувствовал себя уверенно, мог работать и развиваться. Поэтому любую территорию нужно рассматривать не только как объект благоустройства, но и как пространство развития в целом.
— С чего начинается работа вашей команды?
— Учитывая, что мы работаем по всей России, первое, что мы делаем, — это выезжаем на место. Важно получить пользовательский опыт, познакомиться с территорией, пообщаться с местными экспертами и жителями. Методика соучаствующего проектирования сегодня уже стала частью федеральной повестки. После выезда мы переходим к кабинетным исследованиям.
— Жители чаще соглашаются с проектами или выступают против?
— Существуют методики, которые позволяют выстроить диалог и даже наладить коммуникацию между группами с противоположными позициями. Наша задача — найти компромисс, который устроит большинство и будет комфортен для всех.
— То есть главное — договориться?
— Да, необходимо учитывать мнение всех и закладывать такой вектор развития, который будет удобен для жизни.
— Можно ли измерить эмоциональную ценность среды для жителей?
— Да, для этого существуют социологические методы. Например, используется индекс счастья — он позволяет оценить удовлетворённость населения проектами и инициативами. Это важный профессиональный инструмент, который мы активно применяем.
— Это делается до реализации проекта или после?
— И до, и после. Соучаствующее проектирование позволяет заранее выявить ожидания жителей. Часто именно они предлагают неожиданные и ценные идеи. После реализации важно снова измерить эффект, чтобы понять, оправдались ли ожидания.
— Бывает ли, что сначала люди против, а потом в восторге?
— Конечно. Часто жители не понимают, какие эффекты даст проект. Скепсис — нормальная реакция. Но когда появляется положительный пользовательский опыт, отношение меняется и люди признают, что их опасения были напрасны.
— У вас есть опыт привлечения крупных инвестиций через ГЧП. Какие механизмы сегодня наиболее перспективны?
— Сегодня действует национальный проект "Туризм и гостеприимство". Многие инструменты, которые раньше были экспериментальными, сейчас доказали свою эффективность. Это сниженная ставка НДС, субсидирование, строительство инженерной инфраструктуры за счёт государства. Государство берёт на себя создание базовой инфраструктуры, а инвестор — строительство гостиниц и туристических объектов. Такая синергия делает проекты рентабельными, создаёт рабочие места и увеличивает турпоток.
Также важным инструментом является субсидирование банковской ставки. Государство снижает стоимость кредитов для инвесторов, что делает проекты более доступными. Сегодня существует широкий набор инструментов, включая возможности корпорации ТУРИЗМ РФ.
— Есть ли сейчас масштабные проекты?
— Да, например, проект "Пять морей". Мы работали над Новой Анапой. Также развиваются территории Байкала, Азовского моря, Крыма. В эти проекты вкладываются значительные федеральные средства.
— Расскажите о проекте в Хакасии, где угольные разрезы превращают в озёра.
— Мы разрабатывали мастер-план туристской отрасли региона по заказу Фонда Мельниченко. После добычи угля остаются глубокие разрезы, которые со временем заполняются водой и превращаются в озёра.
В Алтайском районе появилась идея превратить такие объекты в туристические точки притяжения. Мы совместно с местными властями разработали приоритетный проект. Это уникальный кейс для России, хотя подобные примеры уже есть в Китае и Европе.
— С какими сложностями вы столкнулись?
— Основная сложность — необходимость присутствия специалистов, которые будут следить за безопасностью объекта. В остальном это обычный инвестиционный проект.
— Как сохранить баланс между развитием туризма и подлинной жизнью территории?
— Очень важно изучить историю места, мнение жителей, провести глубинные интервью с ключевыми участниками. Удовлетворить все запросы невозможно, но найти баланс вполне реально.
— И вам это удаётся?
— Да.
— Есть ли особенности у туризма на Крайнем Севере?
— Конечно. Это удалённые территории, куда часто можно добраться только самолётом. Государство субсидирует перелёты, но важно учитывать сложные климатические условия, длительные маршруты, особенности инфраструктуры.
Также нужно учитывать физическую подготовку туристов, возраст и экипировку — это принципиально важно для таких поездок.
— Что бы вы посоветовали регионам, которые хотят развивать туризм с нуля?
— Стоит ориентироваться на федеральные туристические маршруты и попытаться встроиться в них или создать новый маршрут. Важно участвовать в грантовых программах, выставках, форумах. Необходимо работать с туристско-информационными центрами, использовать маркетинговые инструменты, разрабатывать цифровые продукты. Подготовка заявок на гранты помогает по-новому взглянуть на проект и правильно расставить акценты.
— А если маршрут уже есть, но он не популярен?
— Можно организовать пресс-тур — региональный или федеральный. Публикации журналистов привлекают внимание и формируют интерес у туристов.
