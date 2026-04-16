Сделал это во время остановки — и избежал серьёзной опасности в дороге

В авторской программе Игоря Моржаретто "Нам по пути" доктор медицинских наук, профессор Александр Шмигельский объясняет, как правильно подготовиться к долгой дороге. Когда нужно останавливаться, чем опасна усталость и какие лекарства стоит взять с собой — практичные советы для безопасного путешествия.

Как подготовиться к поездке и не навредить здоровью

— Какие советы вы бы дали водителям перед долгой поездкой? Ведь длинное путешествие — это стресс и нагрузка. Сколько вообще можно находиться за рулём без остановки?

— Это зависит от многих факторов:

возраста,

здоровья,

выносливости.

Но есть базовые рекомендации — каждые четыре часа нужно делать остановку: пройтись, размяться, выпить воды или кофе. Лучше ориентироваться именно на них.

— Да, это правило для профессиональных водителей, но и обычным людям его стоит соблюдать. У кого-то предел — три часа, у кого-то — больше, но ориентир понятен. А когда лучше выезжать — днём или ночью?

— Это индивидуально. Есть "совы" и "жаворонки", и каждому комфортно своё время. Но важно учитывать световой день: летом легче ехать утром, а осенью и весной даже раннее утро может быть тёмным. Всё зависит от сезона и биоритмов.

— Я, например, зимой люблю ехать ночью — пустая дорога. А летом выезжаю рано утром, чтобы максимально использовать световой день.

Остановки в дороге: зачем они нужны и что делать

— Что делать во время остановки? Я обычно пью кофе, делаю лёгкую разминку.

— Обязательно нужно нагружать ноги — делать приседания или просто активно ходить. В положении сидя возникает застой крови в ногах, а движение помогает её циркуляции. Это особенно важно для людей с варикозом — у них могут возникнуть тромбозы, которые опасны для жизни.

— Я ещё делаю наклоны, разминаю спину.

— Это тоже важно. Проблемы со спиной не так опасны для жизни, но могут сильно испортить поездку.

Кофе, энергетики и усталость за рулём

— Многие в дороге пьют кофе, а кто-то злоупотребляет энергетиками. Они действительно помогают дольше ехать?

— Нет. Кофеин действует по-разному на каждого человека — это зависит от генетики и особенностей организма. Но он не заменяет отдых. Более того, эффект — временный: сначала бодрость, а потом резкий спад.

— То есть на практике это означает, что каждому подходит своё — кому-то кофе, кому-то чай?

— Да, но важно помнить: кофеин лишь временно блокирует сонливость. Когда его действие заканчивается, усталость накрывает резко.

— Я всегда говорю: если вы почувствовали, что засыпаете — никакие методы не помогут. Нужно остановиться. Лучше поспать хотя бы 30-40 минут или передать руль другому. Самые страшные аварии происходят, когда водитель засыпает на секунду.

— Абсолютно согласен. Это невозможно "перетерпеть" — организм всё равно возьмёт своё.

Что должно быть в дорожной аптечке

— Стандартная автомобильная аптечка есть у всех, но у каждого должен быть и личный набор. Что в него входит?

— В первую очередь — лекарства, которые человек принимает постоянно. Они должны быть с запасом. Также важно предусмотреть возможные проблемы: аллергии, инфекции, желудочные расстройства.

Я бы рекомендовал иметь средства от ожогов, например, пантенол. Это редкая, но важная ситуация.

— Я обычно беру жаропонижающее, обезболивающее, средства для желудка.

— Да, препараты для ЖКТ обязательно нужны. Например, средства, которые останавливают диарею, могут помочь доехать до безопасного места. Но важно понимать: они не лечат причину, а лишь временно снимают симптомы.

— И, конечно, антигистамины — аллергия сейчас у многих.

— Да, но важно выбирать препараты без седативного эффекта. Некоторые вызывают сонливость и противопоказаны за рулём.

Обработка ран и первая помощь

— Стоит ли брать йод и зелёнку?

— Да, но использовать их нужно правильно. Йод нельзя заливать в глубокие раны — он повреждает ткани. Лучше обрабатывать только края. Для самой раны подойдут перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин.

Важно уметь правильно закрыть рану: стянуть края пластырем, чтобы потом врачу было проще наложить швы.

Какие лекарства нельзя принимать за рулём

— Есть список препаратов, которые запрещены для водителей. На что обратить внимание?

— В первую очередь — препараты с кодеином, фенобарбиталом (например, корвалол), некоторые обезболивающие и антигистамины. Также опасны некоторые средства от давления и простуды.

Фенобарбитал, например, может сохраняться в организме до двух недель. Даже однократный приём может привести к проблемам при проверке.

— Поэтому важно читать инструкцию и уточнять у врача, можно ли принимать препарат за рулём.

— Да, и помнить: назначение врача не освобождает от ответственности.

Путешествия и медицинская готовность

— Вы много путешествуете. Насколько важна медицинская подготовка?

— Очень важна, особенно в удалённых местах. Нужно заранее понимать, где можно получить помощь и сколько времени потребуется, чтобы до неё добраться.

Итоги: как сделать дорогу безопасной

— Главное — не рисковать: регулярно останавливаться, не переоценивать силы, не пытаться перебороть сон. Пусть аптечка будет под рукой, даже если она не пригодится.

— И если есть проблемы со здоровьем, особенно с венами, стоит заранее проконсультироваться с врачом. Иногда требуется профилактика — например, приём специальных препаратов.