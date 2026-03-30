Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
История, которая меняет взгляд на жизнь: чему учит подвиг Марии Египетской

Правда ТВ » Разговоры о религии

30 марта Церковь вспоминает преподобную Марию Египетскую — святую, чья судьба стала одним из самых ярких примеров покаяния и внутреннего преображения. О смысле её подвига и его актуальности для современного человека рассказывает отец Андрей (Сапунов) в программе "Разговоры о религии".

По словам священника, история Марии Египетской — это прежде всего рассказ о борьбе человека с собственным эгоизмом и страстями. В юности она вела жизнь, подчинённую плотским желаниям, стремясь к лёгким удовольствиям и не задумываясь о последствиях. Однако переломный момент наступил неожиданно: оказавшись среди паломников, она не смогла войти в храм. Это событие заставило её впервые всерьёз взглянуть на свою жизнь.

"Она осознала, что живёт во грехе, и это стало точкой невозврата", — отмечает отец Андрей. После этого Мария Египетская оставила прежний образ жизни и ушла в пустыню, где провела десятилетия в покаянии и духовной борьбе.

Священник подчёркивает, что эта история остаётся актуальной и сегодня. Современный человек, как и Мария в юности, часто стремится получить всё быстро и без усилий, не задумываясь о последствиях своих поступков. При этом осознание ошибок нередко приходит слишком поздно — в моменты болезни или жизненных кризисов.

"Мы часто говорим: "Я бы всё изменил”, но возможность изменить жизнь есть уже сейчас — сегодня", — обращает внимание он.

Отдельно отец Андрей говорит о неспособности человека справляться даже с простыми ограничениями — будь то питание, режим или забота о здоровье. По его словам, если человек не может управлять базовыми желаниями, ему сложно говорить о более глубоких духовных качествах — терпении, любви и смирении.

Священник напоминает и слова апостола Павла: "Всё мне позволительно, но не всё полезно". Эта мысль, по его мнению, напрямую связана с личной ответственностью человека за свой выбор. Возможности у человека широки, но именно он решает, каким путём идти.

Особое внимание в наставлении уделяется теме личного примера. Взрослые часто стремятся учить других, в том числе детей, однако собственное поведение нередко противоречит этим словам. Это, как отмечает священник, может иметь долгосрочные последствия, поскольку ошибки и грехи передаются "по цепочке" — из поколения в поколение.

История Марии Египетской, по словам отца Андрея, — это пример решительного выбора: "В какой-то момент она сказала: "Хватит. Я буду жить иначе”. Такой шаг требует не только отказа от прежнего, но и изменения внутреннего стремления человека.

При этом священник предостерегает от иллюзии быстрых перемен. Попытки резко изменить себя часто приводят к разочарованию. Настоящие изменения требуют времени, усилий и осознанности.

Главный вывод, который предлагает сделать отец Андрей, — необходимость начать с себя. Человеку важно честно ответить на вопрос, способен ли он справиться со своими желаниями и привычками. И если нет — искать помощи, в том числе духовной.

"Начало всегда в нас самих. Нужно искренне захотеть измениться", — подчёркивает он, добавляя, что при таком стремлении человек получает поддержку через людей, обстоятельства и собственный жизненный опыт.

Читайте полный текст наставления отца Андрея (Сапунова)

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы православие мария египетская православный календарь

EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.