Курды знают правила игры: их используют — и бросают. Но в этот раз они не спешат

В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" курдско-турецкий эксперт Икбаль Дюрре о том, почему курды не пойдут за лозунгами Нетаньяху, зачем Трампу была нужна эта война и почему ядерная бомба для Ирана уже опоздала.
— Господин Дюрре, Нетаньяху призвал персов, курдов, азербайджанцев "сбросить иго тирании" в Иране. Вы сами курд. Эта ставка на этнический раскол Ирана — она реальна?
— Во-первых, надо понять, насколько это серьёзная ставка. Как далеко сам Нетаньяху готов пойти за этой идеей? Он говорил те же слова, когда сирийские события были на подъёме — про курдов и так далее. Посмотрите, что сейчас происходит в Сирии и каково там положение курдов. Он говорил то же самое во время референдума о независимости в Иракском Курдистане. Референдум прошёл, люди голосовали за независимость — а дальше, где был Нетаньяху? Поэтому, может быть, чисто теоретически интересы Израиля и курдов совпадают. А на деле курды этого никогда не ощущали. Тупо идти за лозунгами Нетаньяху курды не станут. Опыт слишком горький.
— Курдов всё время используют — и бросают. В Сирии курды сделали ставку на американцев против Башара Асада- и американцы их кинули, когда привели к власти исламиста аш-Шараа. И сейчас американцы снова пытаются сделать ставку на курдов как на пехоту против Ирана. Я надеюсь, сейчас у курдов хватит здравого смысла не быть пешками в чужой игре.
— Курды ничего сейчас не делают. И это разумно. Курды исторически всегда ищут варианты — когда интересы региональных или мировых держав не совпадают, когда есть лазейка. Это их право. Это право самоопределения любого народа. Не всегда они это делали удачно — но накопили достаточный опыт, чтобы в этот раз использовать его разумно. Если будут возможности для укрепления своего статуса — используют момент. Как и все остальные.
— Однажды в Диярбакыре в 2015 году, когда его расстреливали турки, я шла по мертвому старому городу ночью с моим переводчиком-курдом. Он мне показал дом, где жили армяне, и сказал: мой прадедушка участвовал в геноциде, потому что турки пообещали — если вы убьете армян, то получите своё государство и армянские земли. Я спросила: вас и тогда использовали? Он ответил: нас всё время используют.
— Послушайте, это и так, и не так. Геноцид армян — это очень тяжёлая история, у которой не две, а десять сторон медали. Да, есть курдские племена, которые в этом участвовали. Но это не было их политикой — это была государственная политика, в которую их втянули. При этом были армянские группировки, которые нападали на курдские поселения. Были курдские семьи, которые спасали армян. Многие курды воюют и против других курдов. Курды-мусульмане убивали и езидов. В истории много подобного было. Курды и армяне исторически жили нормально — в одних городах, дружно, особых проблем не было до известных событий. Мы осуждаем тех, кто участвовал в геноциде. Так нельзя делать.
Но вопрос уже не стоит так — получить независимость завтра или послезавтра. Вопрос стоит иначе: минимальные жертвы и максимальное укрепление статуса. Как карта ляжет. Ни один разумный курд сейчас не мечтает о Большом Курдистане завтра. Турецкие курды вообще не хотят разделения Турции, — они интегрированы. Сирийские тоже уже не хотят отделения. Иранские — там есть свои настроения. Но вопрос стоит практически: меньше жертв и больше статуса. Вот так.
— Сергей Лавров говорил, что курдский джинн не должен выходить из бутылки. Почему другие джинны могут выходить, а курдский не должен? Потому что если курды добьются своего — надо будет переписать историю. Всю историю Ближнего Востока. Потому что она построена на лжи. Курдский фактор полностью игнорирован — и вместо него каждое государство создало свою версию истории. Иди и меняй. Из этого выходят и другие истории — вплоть до Европы. Поэтому огромное количество сил не только регионального, но и мирового масштаба не заинтересовано в том, чтобы курдский вопрос был решён. Это слишком много всего придётся пересмотреть.
— И всё же — что курды приобрели за эти годы, пока их, уж извините за выражение, все время "кидали"?
— Посмотрите на изменения. Раньше в Сирии курдов вообще людьми не считали, паспортов не давали. Сейчас в каких-то городах есть статус, образование, своя милиция, маленькая армия. В Ираке появилась федеративность. В Турции раньше считали, что курдов вообще нет — называли горными турками. Сейчас есть частные курдские школы. Вопрос не решён — но это не тот вопрос, который был двадцать лет назад. Не так страшен чёрт. Плохо идёт дело — да. Но идёт.
Благодаря Советскому Союзу у иранских курдов был опыт государственности. В 1946 году была создана Мухабадская республика — независимое курдское государство в Иране. Советский Союз поддержал. Просуществовала, к сожалению, только одиннадцать месяцев. Нормальное государство было — Иранский Курдистан. Вот откуда опыт государственности. И этот опыт не забыт.
— Расскажите об иранских курдах. Действительно ли ставка Израиля и США на их восстание была реальной?
— История иранских курдов и их взаимоотношений с Тегераном всегда была проблематичной. Нельзя рассматривать это только исходя из последних событий. Как будто бы курды всегда жили хорошо — и вот сейчас появилась возможность, и они хотят воспользоваться. Это же не так. Как будто бы не сорок процентов всех арестованных в Иране — курды. Как будто двадцать процентов казнённых — не курды. Это не вчера началось.
— И что сейчас?
— В этот раз курды смотрят, хотят договариваться с Тегераном. Ну, там уже особо не с кем договариваться — руководство уничтожено. Но у них есть требования. И у всего населения тоже. Я уверен, что как минимум шестьдесят процентов населения Ирана недовольны режимом. Но это не значит, что они пойдут за американскими знамёнами. Иран не развалится. Я не думаю, что кто-то реально этого хочет — даже американцы. Может, Израиль хочет. Американцам важно не кто там у власти, а работает этот режим на них или нет.
— Как в Венесуэле?
— Если придёт кто-то и скажет: всё, я с вами — хорошо. Хиджаб, не хиджаб — ваше дело. Курды, не курды — разбирайтесь сами. Если бы они были так заинтересованы в демократических режимах, они бы в Сирии не привели к власти джихадиста. И в Саудовской Аравии была бы демократия.
— Вы сказали, что Иран оказался там, где он есть, из-за своих ошибок. Какая главная?
— Главная — это фетва о том, что нельзя иметь ядерное оружие. Они говорили: мы никогда не будем его иметь. Ядерное оружие — это единственное оружие, которое, если ты однажды утром объявишь, что оно у тебя есть, становится политическим. Ты становишься ядерной державой — иди проверяй. Ты можешь за ночь поменять позицию, но подготовка идет годами. Если бы Иран однажды утром сказал: у нас есть ядерное оружие — я бы сказал: молодцы! Десять лет тянуть и потом довести до объявления — это была бы игра. Не сыграли.
— А вторая ошибка?
— Ормузский пролив. Это слишком большой кусочек, чтобы одному его проглотить. Так не бывает. Даже Босфор, даже Суэцкий канал — хотя эти территории принадлежат одной стране — проходы там регулируются международными конвенциями. Ормузский пролив — это мировая артерия. Нельзя говорить: это всё моё. Нужно было выстраивать международно-правовую систему. Не выстроили. И вот где мы сейчас.
— Не согласна. Это их оружие. Они защищаются.
— Многие политологи говорят, что Иран загнал в угол США. Вы не согласны?
— Не согласен. США в выигрышной позиции. В конце концов они будут контролировать Персидский залив. Или договорятся с Ираном на своих условиях — или додавят. На результат смотрите. Как может несильный победить сильного?
— Побеждают сильные духом. Вьетнам. Афганистан.
— Во Вьетнаме на стороне Вьетнама были Советский Союз и Китай, советские лётчики. Это было не просто сопротивление — это была война двух блоков. А в Афганистане американцы получили всё, что им было нужно, — начиная с наркотрафика. Они ушли, получив своё. Думаете, талибы вечно там будут рулить? Они даже Север своей страны не контролируют. Американцы вернутся.
— Тогда Трамп — это случайность или система?
— Трамп вообще на белом свете случайно живёт. Помните пулю? Мы говорим о стране, которая убила трёх своих президентов. Четвёртым мог стать этот товарищ. Не стал. Неужели вы думаете, что тридцать пять крупнейших американских компаний сидят и думают: пришёл какой-то тупой человек и всех нас обанкротил? Нет. Если бы не Трамп — завтра кто-нибудь другой сделал бы то же самое. Трамп — удобный инструмент. Один человек не может решать судьбу Соединённых Штатов.
Он пытался уйти из Сирии и не смог. Через неделю: ой, извините, оказывается не уходим. Ему объяснили. Система его держит. И если бы он сейчас не начал эту операцию против Ирана,- он бы точно всё потерял. Личную власть. Там много факторов — эпштейновские истории, его личный бизнес. Но он понял: не начнёшь — потеряешь всё. Начал.
— Тогда что это на самом деле — война с Ираном?
— Это последний этап большой битвы — косвенно с Китаем. Конкретно — чтобы уменьшить, ограничить, контролировать влияние России на Ближнем Востоке, может быть, на Кавказе. Иран был гарантом статус-кво, установленного после мировых войн. Тегеран, Анкара, Лондон. Этот статус-кво, с которым смирилась и Москва. И конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Вроде бы всех всё устраивало. Теперь против этого статус-кво начала действовать коалиция Тель-Авива с Вашингтоном. Лондону говорят: всё, хватит, уходи. Так же было в 1956 году — Суэцкий кризис. Тогда американцы выдавили британцев из Египта. Сейчас то же самое, только масштабнее.
— Это называется Большая игра.
— Раньше это была Большая английская игра. Сейчас начинается американская версия. При чём здесь Трамп? Не было бы Трампа — выиграют это дело всё равно. Посмотрите — Россия занята Украиной. В Сирии американцы всё сделали, что нужно. Зангезурский коридор, который должен соединить Азербайджан и Турцию через Армению — уже называют Мостом Трампа. Все потихоньку переименовывают. Это же не вчера началось. Поэтому в конце концов, когда закончится спецоперация на Украине и Россия вернётся в том виде, в каком она должна быть, тогда будет другой разговор. На данном этапе американцы не отступят. Уже половина Ливана под Израилем. И что? Все молчат.
— А Китай где во всём этом?
— Китаю нужны энергоресурсы — и этого достаточно. Конечно, Китай не хотел бы потерять Иран, — через Иран идёт связь с Европой. Американцы пришли именно, чтобы эту связь прервать. Обрезать ресурсы Китая. Но активно воевать за Иран Китай не будет. Они мыслят другими категориями. Им выгоднее наблюдать.
— Восстание внутри Ирана — вы его ждёте?
— Югославию три месяца бомбили, — восстания не было. А потом через год бульдозерная революция против Милошевича.
— Организованная ЦРУ.
— Не будет того Ирана, который был. Вот о чём я говорю. Американцы будут диктовать условия — либо через договорённость с новым режимом, либо через постепенное ослабление.
— А если Иран всё же получит ядерную бомбу?
— Уже поздно. И главное — кто заинтересован в том, чтобы Иран её получил? Если бы было такое государство, — оно бы уже появилось. Россия — у неё с Ираном отношения хорошие. Но она не заинтересована. Турция не заинтересована. Арабский мир не заинтересован. Никто. Если ядерное оружие появится — тогда да, всё изменится. Но тут проблема. В случае, если Иран приобретёт ядерное оружие, тогда и Турция захочет, и Саудовская Аравия. Начнётся цепная реакция. И тогда до следующего прецедента — уже ядерной войны. Будем надеяться, что этого не увидим.
— А мир после всего этого каким будет?
— Мир будет разделён между тремя гегемонами — США, Россией и Китаем. На данном этапе американцы не могут сказать: до свидания, уходим. Этот период придёт — но это будет в конфликте не с Ираном. Это будет с Китаем. С участием России. Вот тогда расклад изменится по-настоящему. Но этот этап не завтра. А пока Большая игра продолжается. Иранский раунд — только начало.
Большая игра продолжается. Курдский джинн сидит в бутылке и ждёт. Иранский раунд ещё не сыгран.
