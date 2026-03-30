Лица стали одинаковыми — причина шокирует: дело вовсе не в моде

Правда ТВ » Точка зрения

В программе "Точка зрения" кандидат психологических наук, основатель психологического театра "Мы плюс Вы" Ирина Обухова объясняет, почему современная "идеальная" внешность стала формой защиты. За яркими изменениями скрываются тревога, страх одиночества и попытка найти счастье через внимание и одобрение окружающих.

Внешность как броня

— Почему сегодня в фаворе такие заметные вмешательства, как  ресницы-щётки, утиные губы, скулы, "клыки вампира", подбородок-утюг, всевозможные импланты? Ведь можно сделать изменения незаметно и естественно. Почему теперь это считается красивым?

— Во-первых, любой каприз за ваши деньги. Во-вторых, внешность — это часть идентичности. И сейчас возникает ощущение, что она становится бронёй, защитой: "Я буду такой, как все". Очень много растиражированных лиц — узнаваемых, кукольных.

Это форма защиты. Человек прячется за внешностью. Соцсети только усиливают это: так безопаснее — не будет нападок на нос с горбинкой или тонкие губы. Всё становится как униформа — надел и носишь. Я думаю, это защита от уязвимости и стремление к унификации.

Иллюзия естественности

— Но ведь многие уверены, что это выглядит естественно. Почему у них такое восприятие?

— То, что у человека в голове, — его реальность. Если он считает себя красивым, то даже ресницы "до колен" его не смутят. Они так себя видят — и это их право.

Современная красота — это сделка на "безопасную внешность": "Хочу выглядеть как с обложки". СМИ тоже транслируют стандарты. Есть известная формулировка: красота — это обещание счастья. И женщины идут на изменения в надежде получить это обещание.

Попытка остановить время

— То есть если я буду выглядеть как успешный блогер, я стану успешным?

— Не всё так просто. Я встречала женщин в возрасте, даже психологов, с накачанными губами. Возникает вопрос — что происходит? Когда это делают молодые — одна история: поиск лучшей жизни, мужчины. Когда это делают зрелые женщины — это часто попытка остановить время. Люди боятся старости больше, чем пустоты.

Сейчас сильный сдвиг в сторону "казаться, а не быть". Я спрячусь за внешность — а вы попробуйте меня разглядеть. Это своего рода квест.

Красота на грани уродства

— Сейчас все гонятся за простотой, избегают сложности — морщин, асимметрии. А ведь настоящая красота часто на грани.

Например, актриса Фанни Ардан. У неё красота на грани уродства — крупные губы, нестандартные черты. Но в этом есть индивидуальность, харизма, сексуальность. Там личность.

Кому адресована "новая красота"

— Женщины стараются привлечь внимание. Но нравится ли это противоположному полу?

— Это надо спрашивать у мужчин. Но важно другое — какую аудиторию вы хотите привлечь?

Когда вмешательства чрезмерны, это часто про отношение к себе как к товару. Это сигнал: "смотри на меня". Но вопрос — зачем? Главное — кого я хочу, чтобы во мне увидели? И кого я хочу привлечь?

"Это вопль и запрос"

— Мне кажется, об этом не задумываются.

— Я бы поспорила. Это делается ради привлечения внимания. Но тогда возникает вопрос — каких мужчин вы привлекаете?

За этим стоит пустота, недовольство собой, иногда дисморфофобия. Это как детский крик: "обратите на меня внимание". Что ещё мне сделать, чтобы меня выбрали?

Если сказать одной фразой — это вопль и запрос.

Кризис вкуса и страх некрасивости

— Почему индивидуальная красота проигрывает шаблону? Даже доходит до того, что людей не пускают в клуб из-за внешности. Что происходит с обществом?

— Происходит кризис вкуса. Люди боятся быть некрасивыми и боятся старости.

— Откуда это взялось?

— Из тревоги. В тревожное время человек задаёт вопросы: где я буду, с кем, что со мной будет.

Внешность становится способом справиться с тревогой. Это ритуал: "Я что-то изменю — и жизнь изменится". Появляется иллюзия контроля и обещание счастья. Особенно это проявляется у одиноких женщин: "Если я стану лучше выглядеть — я найду партнёра, и тревога уйдёт".

Желание быть увиденной — и спрятаться

— Это всегда про эмоциональную потребность: быть увиденной и одновременно спрятаться. Я хочу внимания — но через внешность. А потом пусть человек "раскопает" мою глубину.

То есть это не про красоту?

— Да, это не про красоту. Это про страх остаться одной, про тревогу перед будущим.

Человек пытается заключить с собой сделку: найти алгоритм счастья. И меры уже нет — важно получить результат.

Есть мужчины, которым это может нравиться. "На каждый товар есть свой купец". Но общество всё больше делится: на тех, кому важно быть, и тех, кому важно казаться. Красота не внешняя — она изнутри. Можно наклеить ресницы, но нельзя "наклеить" взгляд.

Поиск счастья через изменения

Получается, это попытка найти алгоритм счастья и жить комфортнее.

— Да, всё вместе. Когда мы что-то меняем, мы хотим что-то получить. И иногда готовы на всё, чтобы это получить.

— Но это иллюзия.

— Да, это уже другая история.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы красота точка зрения ирина обухова

