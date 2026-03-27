Пурим, Рамадан и ядерный реактор в Димоне — почему удар по Ирану именно сейчас это не случайность, а архаическое сознание ультраправых в Израиле

В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" — президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде — о том, почему план Нетаньяху по расколу Ирана провалился, чего на самом деле хотят арабские монархии и когда Ближний Восток восстанет из пепла войны.

"Иранские азербайджанцы консолидированы вокруг самого Ирана"

— Нетаньяху призвал персов, курдов, белуджей и азербайджанцев сбросить иго тирании и поднять восстание. Вы сами азербайджанец по происхождению. Эта ставка на этнический раскол Ирана — реальна?

— Я неоднократно бывал в Иране и говорю не то, что прочитал — а то, что видел. Иранские азербайджанцы достаточно сильно консолидированы вокруг самого Ирана. Во-первых, надо понимать: они там не ущемлены, как это пытаются преподнести западные медиа. Во многих провинциях с азербайджанским большинством — например, в Тебризе — люди говорят на своём языке, общаются, учатся вшколах. Говорить о каких-то репрессиях — это ложь пропаганды. Я был во всех этих городах. Люди занимаются своей жизнью. Неважно, с кем общаешься — с персом, курдом, арабом. Даже в Исфахане живёт одна из крупнейших еврейских диаспор на всём Ближнем Востоке.

— Евреи в Иране? Это неожиданно.

— До двухсот тысяч человек. Самая большая компактная еврейская диаспора на Ближнем Востоке — и только в Иране. Нигде больше такого нет. Есть даже представители в парламенте. Они себя вполне хорошо чувствуют. У некоторых часть родственников переехала в Израиль — связь сейчас поддерживать тяжело из-за войны. Но само по себе наличие такой диаспоры говорит о многом. Исламская Республика не признаёт государство Израиль — и государство Израиль жёстко относится ко всему, что связано с Исламской Республикой Иран. При этом люди живут, и живут нормально.

— А курды, белуджи — с ними ситуация другая?

— Белуджи — да, там есть напряжённость. Они живут на востоке Ирана, на границе с Афганистаном, периодически бывают перестрелки, теракты. С курдами ситуация тоже сложная. Достаточно давно курды активно сотрудничали с Израилем — и иракские, и турецкие. В период правления Саддама Хусейна Израиль активно поддерживал курдов, потому что Саддам тогда был главной угрозой. В начале нынешней фазы войны говорили, что курдские отряды пойдут наступать на Иран. Пять партий, Альянс Восточного Курдистана — радикально-сепаратические движения, часть сидит в Европе, часть в Ираке. Им через дырявые границы контрабандой завозили оружие, постоянно подогревали против Тегерана. Что делали официальные власти? Проводили контртеррористическую операцию. Знающие люди видят определённые сравнения с другими странами, которые борются за территориальную целостность, а Запад в очередной раз финансирует террористические группировки и называет их борцами за свободу.

"Это идеология или просто борьба за региональное лидерство?"

— Если мы говорим о целях Израиля в регионе — это именно то, чтобы Израиль был единственным крупным гегемоном. Посмотрите на историю. В Ирано-Иракской войне Израиль, как это ни удивительно, вооружал Иран — потому что тогда главным врагом считался Саддам Хусейн с его большой армией. Потом Саддам был устранён. За ним — Каддафи. Последняя страна в проекте — Иран. Это не про религию. Это про то, кто будет доминировать от Нила до Евфрата. Ультраправые в Израиле говорят прямо — Великий Израиль, восстановление земель, обещанных в Торе. Это Саудовская Аравия, часть Египта, Иордания, Сирия, Ирак, Йемен. Вот вся карта их амбиций.

— Это сионизм?

— Ультраправый национализм, который сегодня в Израиле называется сионизмом. Я хочу сразу отметить — я всегда против антисемитизма. В самом Израиле значительная часть населения не поддерживает то, что происходит. Ортодоксальные евреи не поддерживают. И ряд светских граждан Израиля тоже. Это повестка ультраправых. Эти люди открыто говорят, что палестинцев можно истребить, потому что они не люди. Они говорят про Великий Израиль. Нетаньяху, кстати, сам не такой уж ультраправый и не особо религиозный — но у него коалиция с фанатиками, которые его тащат вперёд. Посол США в Израиле Хакаби защищает интересы Израиля, а не США. Рубио, Линдси Грэм* - они вообще не думают об интересах американского народа.

— Трамп заявил, что служит еврейскому народу. И это президент Соединённых Штатов.

— Тогда надо его выслать в Израиль. Дать гражданство — пусть живёт там. Серьёзно — это звучит абсурдно. Ты президент США. Служи американскому народу.

"Они думали, что заплатят — и будут в безопасности"

— Арабские монархии Персидского Залива — они в шоке от происходящего?

— В абсолютном шоке. Они долгое время считали: платим американцам за безопасность, являемся финансовыми центрами, роскошным оазисом — и всё хорошо. Нападение на Иран показало им: вчера Иран, завтра мы. Они прекрасно считали, что можно не делать выбора, просто платить. Сейчас придётся выбирать. Иран сейчас поставил перед выбором все аравийские монархии.

Посмотрите, как арабы встречали Байдена — публично унижали, ни во что не ставили. Трамп прилетел — торжественный приём, обещание трёх триллионов долларов. Но меморандум о намерениях — это не значит заплатить. Это называется: сделай человеку приятное. Мы торжественно тебе говорим: Трамп, ты молодец. А потом — извини, у нас форс-мажор.

— Хитрость Востока?

— Восточные люди очень хорошо чувствуют и читают характер людей. Они думают: давайте польстим ему, он скоро уйдёт, второго срока не будет. Если будет Вэнс — с ним можно делать дела, он адекватный. Они именно так на это смотрят. При этом понимают: Трамп неконтролируемый абсолютно. Злить его опасно. Поэтому — инвестиции, торжественные приёмы. Надо купить время. А там посмотрим.

Эту схему давления ещё раньше показали британцы. Когда в 2016–2017 годах начались сложности между Лондоном и Эр-Риядом, парламент Великобритании резко приостановил продажу уже законтрактованного оружия — вспомнили о правах женщин, о Йемене. Потом быстро всё забыли, потому что подписали новые контракты. Никаких ценностей у Запада нет. Только политические и национальные интересы. Всё остальное — упаковка. И все говорили: как можно воевать в священный месяц Рамадан? Воюют. А для иранцев очень важен праздник Весны и Нового года Навруз. Они его тоже встретили в трагических обстоятельствах.

"Главная глупость Ирана — что он до сих пор без ядерного оружия"

— Нападение на Иран именно в Рамадан — просчёт американцев или сознательная провокация?

— С израильской стороны был очень сильный религиозный оттенок — всё началось в период Пурима. По книге Эсфирь — это канун праздника победы, когда им позволили напасть и убить семьдесят пять тысяч персов. Для них это всё символично — в их совершенно архаическом мире ультраправых. А для иранцев Рамадан — это культ мученичества, шахиды, смерть за родину в священный месяц считается высшим счастьем. Нападая в Рамадан, они лишь укрепили желание иранцев сражаться. Это либо сознательная провокация, либо колоссальный просчёт. В США есть разведка, есть аналитики. Директор Национальрной разведки Тулси Габбард говорила Трампу: Иран не представляет угрозы. Трамп ответил: она ничего не знает. Слушают ли там разведку — вопрос риторический.

— Иранская система оказалась непробиваемой?

— Один мой знакомый побывал в Иране в начале 2000-х годов. Человек, максимально настроенный против иранского режима. Смотрел и говорил: этому режиму осталось два-три года. Сейчас мы в 2026году. Спустя двадцать три года — режим стоит. Американцы и израильтяне пытались разыграть этническую карту — не получилось. Пытались создать социально-экономический кризис — не получилось. Убили Хаменеи — думали, всё развалится. Иранская система оказалась непробиваемой. Они могут выиграть войну, могут разрушить всё. Но выиграть мир — выиграть поствоенное урегулирование, чтобы народ с симпатией относился к Западу, — никогда. Они могут устраивать только разруху. Иранцы это понимают. Весь Ближний Восток это видел на примере Ирака, Ливии. А про Ливан вообще никто не говорит — его разрушают у нас на глазах, захватывают территории, бомбят. Но все медиа молчат. Нефти там нет, и Ливан никого не интересует.

— Ядерное оружие у Ирана — было бы благом для региона?

— Простите меня, иранские коллеги и друзья, но это главная глупость, что они до сих пор его не получили. Это создало бы определённый баланс — пусть краткосрочный. Да, потом Турция и Саудовская Аравия тоже захотят. Это неизбежно — но это уже следующий уровень. После нападения на Иран каждый понял: пока нет ядерного оружия — ты не в безопасности. Вот что показала эта война.

— Мы приближаемся к ядерному порогу?

— Даже не обязательно применение ядерного оружия. Удары по ядерным объектам — уже катастрофа. Согласно соглашениям о ядерной безопасности, взрыв ядерного объекта по последствиям равнозначен применению ядерного оружия. Взрыв иранской АЭС — несколько Чернобылей одновременно. Если попадут по реактору в Димоне в Израиле — Восточное Средиземноморье станет непригодным для жизни. Люди как будто потеряли страх. Они не понимают, к чему всё это идёт. А мы с вами — я был на фронтовых, и на новых территориях — мы это понимаем. Война — это не компьютерная игрушка.

"Поколение, не видевшее ядерного гриба"

— Профессор Сергей Караганов говорит: европейские элиты потеряли инстинкт. Почти семьдесят лет не видели войны. Они не видели ядерного гриба, не видели испытаний. Мы выросли с тем, что нам показывали ядерный гриб — мы представляем, как это выглядит и чем заканчивается для всех. А выросло поколение политиков, для которых война — абстракция. Капитализм, индивидуализм, потребление — вот их ценности.

— А у людей с постсоветского пространства другое ощущение?

— Меня часто спрашивают заграницей, почему русские так зациклены на параде Победы. Мы проводим парад не для того, чтобы восхищались нашим оружием. Мы это делаем, потому что помним, какой ценой это досталось нашим предкам. Вся моя семья участвовала в военных действиях. Друзья со всего постсоветского пространства, — их семьи боролись против фашизма. Для нас война — это не просто кто-то пошёл, пострелял. И то, что сейчас происходит на Украине — для меня это трагедия. Мы понимаем, что Украину заставили это сделать. Возможно, были и наши дипломатические упущения изначально. Может, надо было превентивно жёстче реагировать. Но мы понимаем, что это война. А в Европе этого не понимают. Появился определённый безнравственный подход даже к семейным ценностям. Это их путь, — я не осуждаю. Но я живу в иных координатах.

Всю свою сознательную часть жизни я прожил в Москве, среди разных народностей и религий. Бог один — важно разделять ценности тех людей, которых любишь. Вот что такое Россия, вот что такое Ближний Восток — разные этноконфессиональные группы в диалоге. Запад пытается всё это перемолоть и сделать единым. Поэтому они не понимают, почему иранцы консолидировались, почему готовы умирать.

"Феникс поднимется из пепла"

— Что будет с арабским миром после всего этого? Пузырь иллюзий лопнул?

— Лопнул, да. Самолёты не летают, туристов нет, нефть не качается, бизнес встал. Но запас прочности есть. Страны думают о диверсификации. Нельзя в один момент сказать американцам и британцам: убирайтесь, ваши базы нам не нужны. Кто поможет с оружием? Американский зонтик безопасности позволял им жить стабильно. Сегодня времена поменялись. Это не просто кризис безопасности — это кризис всей экономической модели. Активно обсуждается исламский пакт — Саудовская Аравия, Пакистан, Турция, Египет. Египет и Турция вкладывают в совместный истребитель пятого поколения. Потому что нет никаких вот этих вечных шиитско-суннитских противоречий среди обычных людей. Я это видел в Ираке, в Иране, в Азербайджане. Обычные шииты и сунниты могут в одну мечеть зайти. Раскол раздувается искусственно Западом.

— Разлом или единство — что победит?

— Президент Ирана Пезешкиан — кстати, этнический азербайджанец, вот вам и ответ про ущемление национальностей в Иране, — как-то сказал очень красивую вещь. Почему европейцы могут сесть в Берлине на экспресс и оказаться в Мадриде? Почему мы не можем сесть в Кабуле и через Тегеран, Анкару, Багдад доехать до Мекки и Медины? Просто надо покончить с расколом ближневосточного мира. И как ни парадоксально — эта война США и Израиля против Ирана может помочь решить этот вопрос. Если, конечно, всё не закончится ядерным Армагеддоном.

— Вы верите, что единство исламского мира возможно?

— Есть символ — птица Феникс. Из этого пепла войны Ближний Восток может восстать единым. Израильское общество устанет. Власти устанут. Произойдёт определённый катарсис — и этим разногласиям будет положен конец. Большой интегрированный регион, где разные маршруты, разные культуры, разные народы в диалоге. Это утопия? Может быть. Но такое хотелось бы видеть. Ренессанс. Чтобы всё это в конце концов удалось наладить. Американцы сами разрушили всю систему международных отношений, механизм международного права, наднациональные институты, включая ООН. Нет никаких правил. Гегемон слишком много захотел. И сейчас он сам загнан в угол — как зажатое в угол животное, которое агрессивно отстаивает позиции. Они рассчитывали загнать в угол Иран. Оказалось — загнали себя.