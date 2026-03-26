Мировой сионизм, квашеная капуста как валюта и отель для Мессии: эксперт по Ближнему Востоку объясняет, кто поджёг Тегеран и чем это кончится для всех нас

В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" — эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар о расколе мусульманского мира, разных видах сионизма, квашеной капусте как альтернативе деривативам и о том, кто на самом деле управляет Америкой.

"Религиозного раскола нет. Есть политический"

— Господин Двидар, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания, Бахрейн открыли воздушное пространство для американских и израильских самолётов. Именно с их территорий наносятся удары по Ирану. Это выглядит как предательство — там и там мусульмане, а нападение на Иран произошло в священный месяц Рамадан.

— Вы сплели вместе религию и политику. В принципе это допустимо, но в этой ситуации надо понимать: это давнее противостояние политических сил, региональная проблема с глубокими корнями. Тем не менее Израиль, как и его главный союзник США, ведёт религиозную войну — не против Ирана конкретно, а против мусульман.

Никакого религиозного раскола в мусульманском обществе нет на этот счёт. Мировой сионизм приобрёл форму не только безнаказанности, как мы видели последние десятилетия, но это очевидно каждому — и христианину, и иудею. А суниты и шииты — это давний политический раскол по вопросу о том, кто станет следующим халифом после смерти пророка. У каждой группы свои ритуалы, но они никак не мешают исповедовать веру чистоты и правды. Ислам — арабское слово. В переводе на русский — смирение. Мусульмане также следуют десяти заповедям, полученным Авраамом от Всевышнего, закону Моисея.

Мы говорим о сути. А суть в том, что в религии смиренных нет посредников между верующими и Всевышним. Ты и Всевышний. Как в иудаизме. Коран передан через пророка Мухаммеда на очень простом языке — каждый может ознакомиться без всякого толкователя.

— И всё же — арабские монархии бросили своих братьев по вере. Это ли не предательство?

— Я вам скажу прямо: нет. И это не предательство. Они никогда не были союзниками. Это противники. В Иране есть политическая идея доминировать в регионе. Они не могут простить то, что когда-то арабы их победили. Ещё и религия поверх этого. Иран постоянно снабжал суннитские и шиитские группировки — вооружал и финансировал их против региональных правителей. Как можно предать, если вы изначально оппоненты? Это просто противостояние.

— Но наличие американских баз, предоставление воздушного пространства тем, кто бомбит и убивает твоих соседей — разве это не зло?

— Американские базы там находятся десятилетиями — ещё со времён нефтяной сделки в долларах США, с 1964 года, потом в 1975 весь мир перешёл на долларовые расчёты по нефти. Интересы США — это экономика Запада. Экономика Запада стоит на дешёвых энергоресурсах из стран Залива. Арабские шейхи разбогатели недавно — и забыли, кто в доме хозяин. Начали пытаться править регионом, влезать в конфликты. Американцы им напомнили, кто хозяин. А бить по Ирану — конечно, себе дороже для американцев. Но для Израиля это вполне прозрачная миссия: установление нового миропорядка в регионе и в мире. Необходимо сместить Иран. Ранее сместили Ирак — с Саддамом. Потом Каддафи. Одним словом, в проекте последняя страна — Иран. Остальные страны региона уже давным-давно лояльны новой идее.

"Проект завершается Ираном"

— Что происходит в регионе в глобальном смысле? Что это за трансформация?

— Мы имеем трансформацию политического уклада в мире в целом. Капитализм как цивилизация изжил себя — увяз в крови. Все видели, что произошло в Газе, и весь мир спокойно наблюдал, как уничтожаются и христиане, и мусульмане — все враги новой парадигмы. И сейчас то же самое — включая школу для иранских девочек. Гибнут мирные люди, ни к чему не причастные. Израиль следует этой политике, а политики мира кичатся дружбой с Нетаньяху. Тем самым поддерживают всё то, что он творит на протяжении десятилетий. Он хочет войти в историю.

Все нынешние политики очень интересные люди — все они "от Бога" и все хотят войти в историю теми или иными событиями. Этот хочет войти, подарив голубоглазым евреям из Жмеринки какую-то родину. Хотя ничего общего с сынами израилевыми они, наверное, не имеют. Достаточно посмотреть Священное Писание.

— А Израиль де-факто управляет США?

— Я не могу сказать, что Израиль на сто процентов управляет Соединёнными Штатами. Но определённое влияние на американский истеблишмент у Израиля есть — в особенности на Трампа и его команду. И Израиль де-факто уже руководит хозяином — то есть США. Регион сейчас поставлен на место. Показано, кто в доме хозяин. И кто будет от хозяина руководить — это Израиль.

— Это территория от Нила до Евфрата?

— Да, если говорить о библейской географии — от Египта до Ирака, если по новым картам. И вот эти королевские арабские дома — что их ожидает? Есть специально обученные бородатые ребята в белых накидках, которые рассказывают всякие небылицы. Слушающих дураков достаточно. Но это никак не повлияет на умозаключение народа. Народ чётко осознаёт, кто враг.

"Три сионизма"

— Советский Союз всегда говорил: сионизм — это форма фашизма, апартеид. Может, просто называть вещи своими именами?

— Вы правы, и я с вами не могу спорить — только поддержу. Но у нас эта фраза теперь запрещена. Помните конференцию в Южной Африке в 2001 году? Страны мира как раз согласовывали декларацию о том, что израильский сионизм — это апартеид. И тут случилось одиннадцатое сентября 2001 года. Конференция накрылась медным тазом. Я к тому это говорю, что о христианском сионизме мы уже знаем, откуда выходят Трамп, Хакаби, Линдси Грэм*, вся эта публика.

— Вы считаете, что существуют разные вида сионизма?

— Конечно, а верхушка — мировой сионизм. Есть еврейский сионизм — он давно посыпан пеплом исторически. Это была идея европейцев переселить иудеев куда-нибудь. У лидеров движения — не иудеев, но евреев, таких, как основатель Всемирной сионистской организации Теодор Герцль — была даже идея принять христианство и закрыть еврейский вопрос в Европе вообще. С ним не согласились верующие люди. В итоге еврейский сионизм осел в Палестине. С 1948 года это называется Израилем. И он уже давно не при делах. Есть христианский сионизм. И есть мировой сионизм — это нечто совершенно другое.

— Чем отличается христианский сионизм? Если я правильно понимаю, цель христианского сионизма — как можно быстрее соорудить апокалипсис.

— Для этого нужно сначала построить Третий храм в Иерусалиме. Они себя ставят выше Бога — Всевышний должен спустить Мессию на землю, а они хотят опередить Бога, построить храм заранее. Типа такой отель — чтобы Мессия спрыгнул с облака и было куда войти. В этот момент погибнет какое-то количество евреев — цифры разнятся от десятков со сотен тысяч. Остальные примут христианство. Вот вам и Второе пришествие. Все довольны, на земле всё хорошо. Я инженер, не психотерапевт. Но это такое верование. Их много.

— А мировой сионизм?

— Это тотальный контроль над политическими кругами, принимающими решения в странах. Эта публика не пропагандирует — она контролирует. Мы таких видим в России, в Египте, в Саудовской Аравии, в США — везде. Они занимают очень высокие посты. Пропагандируют идею, что образование людям особо не нужно, рассуждать не надо. Людям надо только давать — а от людей брать. Вот и вся установка. Почему-то ни один парламент богобоязненных стран, где авраамические религии возведены в статус государственных, не принял за основу десять заповедей. Не убивать, не воровать. Нет такого. Но они все прямо такие набожные.

— Вы говорите, что жертвами сионизма станут сами евреи. Как это понять?

— По идеологии христианского сионизма при пришествии Мессии евреи должны погибнуть или принять христианство. Вот и весь расклад. Я стараюсь разделять евреев и иудеев. Еврей имеет чёткое значение — это человек иудейской веры. Сегодня иудеи стараются дистанцироваться от новых этих так называемых евреев. Истинные иудеи — люди книги — помалкивают. Это мудрые люди. А антисемитизм и антисионизм — вещи абсолютно разные. Ничего общего.

"Коран говорит: мыслите и рассуждайте"

— Почему мусульмане в этой ситуации опасны для существующего миропорядка?

— Потому что мусульманин, который читает Коран, встречает там чёткое указание: мыслите, думайте, рассуждайте, доходите сами. Не нужно никакого толкователя посредине. Эта публика мыслит самостоятельно. Сама определяет приоритеты. Они за справедливость в первую очередь — это для них самое важное. В исламе разрешено смещать правителя, если он несправедлив. Никем он не послан, никаким богом не поставлен. В такие обряды никто там не верит, хотя им это насаждается. И вот войны идут везде. Упаковывается идея войны в любую упаковку — а она продаётся и покупается. Ничего нового в управлении массами нет. Но мусульмане, которые читают Коран, — они думают сами.

— А есть ли у авраамических религий общее экономическое учение?

— Есть, и очень чёткое. Не давать в рост. Не торговать несуществующим товаром. Валюта должна иметь реальную ценность — в золоте, зерне, нефти. Хоть в квашеной капусте — сколько бочек у тебя есть. Производитель, торговец, потребитель. Три звена. Всё. Никаких деривативов. Никаких фьючерсов — почём будет зерно через полгода. Никакой биржи — ну то есть биржа есть, но для торговли уже существующими активами. Хочешь войти в предприятие — откупай часть реальных активов, не акций. Становись дольщиком, получай прибыль. Это бизнес, он не возбраняется. Это то, что Всевышний дал в Торе, в Евангелии и в Коране. И это не исполняется. Нефтедоллар — это деривативы, биржи, фьючерсы, акции. Миф. Искусственный интеллект — люди вбухивают деньги в ожидании прибыли. Пусть плюнут в экраны своих компьютеров — но подождите, ребята, идёт время, сами немножко удивитесь происходящему.

Человечество на перепутье?

— Да. И мы на этой развилке пострадаем все — к сожалению. Кто-то будет погибать, кто-то бедствовать, кто-то богатеть — беспринципные люди. Ситуация плачевная. Никогда цивилизационные переходные периоды не обходились без крови. Конца времён не будет. Власть мирового нового гегемона повсеместна, даже в Иране. Тому подтверждение — убийство иранской верхушки. Они везде проникли, они контролируют всё и вся. Пугают простых граждан — от безработицы до цифровых денег. Я признаю честно: я не знаю, чем всё это кончится. У меня нет ни прогноза, ни решения. Потому что всё зашло слишком далеко. Куда мы придём — зависит только от нас самих. Я ни к чему не призываю. Призываю только мыслить и рассуждать.

"Ни одна страна мира не встала на защиту Ирана"

— Ни один глава государства, ни один парламент не выступил реально в защиту Ирана — как государства, как страны, как народа. Ни одна страна мира. Дипломатические заявления? Это как сидеть на кухне вечером и говорить: завтра набьём соседу морду. А утром вежливо просим его не парковать машину у подъезда. На кухне мы полны решимости. Но сосед — здоровенный мужик и чемпион по боксу. Дело не в Иране, Израиле и Америке. Дело в регионе. Региону показано, кто в доме хозяин.

Иран никогда не нападал на Израиль. Никогда не угрожал первым. Нынешние израильские раввины утверждают, что воюют с Гогом и Магогом. Иран — это Гог. А Магог — это кто, Россия что ли? Судя по всему, да. Но Иран — это страна, где живут и иудеи, и христиане, и сунниты. Это мудрые люди. Что касается пророчеств — мусульмане знают из Корана, что арабов скорее не будет после итогов войны. Самих арабов. Но не мусульман.

— Израиль уже угрожает и России напрямую?

— Да. Недавно какая-то девушка с украинским акцентом, представитель армии Израиля, угрожала российскому руководству открыто: если вы не с нами — поступим с вами так же, как с иранцами. Это говорит об одном: у этих людей тормозов нет совсем.

От Нила до Евфрата всё будет гореть. Кто-то должен остановить зло. Мыслите и рассуждайте.

*- внесен в РФ в список террористов и экстремистов.