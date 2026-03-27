Лукашенко сделал неожиданный ход — последствия этой сделки почувствуют все

Авторская программа "Личное мнение" Дарьи Митиной, историка, политика, секретаря ОКП и председателя профсоюза "Новый Труд". Речь о переговорах США и Белаоруссии, частичном снятии санкций, их причинах, скрытых интересах сторон и последствиях для России и региона.

Неожиданная реакция и реальность переговоров

— Американская администрация объявила о частичном снятии санкций с Республики Беларусь и грядущей большой сделке. Это вызвало неадекватную реакцию в российской прессе и соцсетях, будто бы речь идёт о чём-то неожиданном.

Между тем переговоры между США и Белоруссией идут уже много месяцев и проходят открыто. Российская сторона постоянно информирована, существует регулярный контакт между руководством двух стран. Никакой нервозности на уровне власти нет — она есть лишь в обществе и во многом сформирована СМИ.

Роль медиа и искажение восприятия

Российские СМИ крайне однобоко освещают происходящее в Белоруссии. Это приводит к непониманию сути переговоров: их целей, позиций сторон и реального содержания.

Возникают вопросы: о чём договариваются стороны, какие у них интересы, почему процесс активизировался именно сейчас, каковы политические и экономические параметры сделки. И главный вопрос — стоит ли доверять США.

Сравнение с российским опытом

Российский опыт переговоров с США — скорее негативный: они часто оказываются бесплодными, но при этом чрезмерно идеализируются. Символом этого стал так называемый "дух Анкориджа", смысл которого мало кто может объяснить.

В Белоруссии ситуация иная: другой лидер, другая политическая система и дипломатическая традиция. Переносить российский опыт на белорусскую реальность — ошибка.

Переговоры: история и контекст

Контакты между США и Белоруссией никогда не прекращались, менялся лишь их уровень. Лукашенко регулярно публично рассказывал о сути переговоров.

Например, американская сторона предлагала Минску извиниться перед Литвой — в чём Лукашенко резко отказал. Это показало характер переговоров и позицию Белоруссии.

Политические уступки и обмен сигналами

Недавно США сняли часть санкций, в том числе с "Белавиа".

Параллельно Белоруссия освободила группу политзаключённых. Это не единичный случай — подобные шаги происходят регулярно и являются частью переговорного процесса. Лукашенко не заинтересован в репрессиях ради репрессий — заключённые становятся элементом политического торга. На данный момент освобождено более 200 человек. Это фактически единственная публичная политическая уступка.

Масштаб и характер будущей сделки

Речь идёт о многоаспектных договорённостях — не только политических, но и экономических. Лукашенко действует прагматично, используя окно возможностей, которое может быстро закрыться.

На ситуацию влияет и глобальный контекст — в частности, ближневосточный конфликт, изменивший мировую логистику и энергобалансы.

Экономические причины: сужение рынка

Белоруссия вынуждена искать новые рынки. Российский рынок остаётся важным, но возможности на нём сокращаются из-за снижения спроса и экономических факторов.

Это признают и белорусские аналитики. Поэтому диверсификация — вынужденная стратегия.

Геополитика и интерес США

Для США Белоруссия важна как канал коммуникации с Россией. Минск уже играл ключевую роль в кризисных ситуациях.

Также США заинтересованы в восстановлении влияния в регионе и вытеснении конкурентов — России и Китая.

Логистика, санкции и калий

Ключевая проблема Белоруссии — логистика. Страна не имеет выхода к морю и зависит от соседей. Блокировка портов, прежде всего Клайпеды, наносит серьёзный ущерб.

Особое значение имеет калий — стратегический ресурс. Белоруссия входит в число крупнейших производителей, а текущие глобальные кризисы делают его ещё более востребованным.

Экономические предложения и торг

Лукашенко предложил США, в частности, купить Нежинский рудник за $3 млрд. Это один из элементов переговоров.

США также заинтересованы в возвращении своей продукции на белорусский рынок, который был потерян из-за санкций.

Политическая логика сделки

Сделка развивается поэтапно: снятие санкций, обмен жестами, постепенное расширение сотрудничества. Это обычный этап отношений, а не нечто экстраординарное. Контакты между странами сохранялись всегда, даже в худшие периоды.

Перспективы и вывод

Возможное восстановление дипломатических отношений — важный шаг для обеих сторон. Белоруссия стремится к нормализации отношений не только с США, но и с ЕС. Ситуация абсолютно логична с точки зрения геополитики и экономики. Было бы странно, если бы такие контакты не возобновились. Мы наблюдаем начало процесса, который ещё принесёт немало сюрпризов.