Родители договорились, но забыли одно — ребёнка развернули прямо на границе

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, как работает запрет на выезд ребёнка за границу, почему он может сорвать поездку и какие есть законные способы решения таких ситуаций.

Когда запрет становится неожиданностью

— Выезд детей за границу с одним из родителей часто вызывает стресс и неожиданные сюрпризы. Многие узнают о проблемах только на паспортном контроле.

Существует ситуация, когда отец не общается с ребёнком, не платит алименты и вдруг выясняется, что он запретил выезд. Сделать уже ничего нельзя. Бывает и обратная ситуация: отец боится, что ребёнка увезут навсегда без его согласия.

Почему возникает запрет

Обиды родителей напрямую влияют на судьбу детей. Если отец опасается, что больше не увидит ребёнка, он может оформить запрет на выезд.

Важно понимать: незнание закона не освобождает от последствий. Лучше заранее разобраться и задать вопросы, чем столкнуться с проблемой в момент поездки.

Главное правило закона

Жёсткая норма: наличие согласия второго родителя может быть обязательным.

Если запрет есть — выезд невозможен. Даже долги по алиментам не лишают родителя права его установить. Более того, запрет имеет приоритет над согласием.

Поэтому отсутствие общения между родителями часто приводит к неприятным сюрпризам.

Можно ли оспорить запрет

Если запрет носит манипулятивный характер и не связан с безопасностью ребёнка, его можно оспорить через суд и получить разрешение на выезд.

Но это требует времени и денег. Быстро решить вопрос перед поездкой не получится. Возможны иски об определении места жительства ребёнка, об отмене запрета и другие меры защиты.

Как оформить запрет

Если родитель хочет предотвратить вывоз ребёнка, он может подать заявление в МВД или пограничную службу с указанием причин и срока.

Заявление подаётся лично:

в России — в подразделение МВД,

за границей — в консульство.

Информация передаётся в базу уже на следующий день. Даже если поездка полностью оплачена, ребёнка не выпустят.

Как снять запрет

Отозвать запрет может только тот, кто его наложил. Это делается через то же ведомство.

Фактически ситуация может превращаться в постоянное "наложили — сняли", что нередко используется как способ давления.

Если договориться не удаётся, остаётся суд. При доказательстве нарушения прав ребёнка запрет могут отменить.

Судебные и абсурдные случаи

Иногда ситуация доходит до крайностей. Бывали случаи, когда запрет наложил отец, который впоследствии умер. Снять ограничение оказалось крайне сложно: суды длились более года.

Часто запреты используются как инструмент давления в имущественных спорах между родителями.

Когда согласие нужно, а когда нет

Если запрета нет, ребёнок может выезжать с одним из родителей, зачастую даже без нотариального согласия.

Но если ребёнок едет с третьими лицами, согласие обязательно.

При наличии запрета никакие нотариальные документы не помогут — выезд будет невозможен.

Почему важно проверять всё заранее

Даже если родители договорились и есть нотариальное согласие, но запрет не снят — он всё равно сработает.

Поэтому необходимо доводить процесс до конца и официально снимать ограничения.

Итог: закон важнее эмоций

Дети и граница — это зона, где эмоции сильны, но закон остаётся жёстким.

Пограничники не учитывают обстоятельства: ни лечение, ни оплаченные билеты не имеют значения.

Если вы планируете поездку — заранее урегулируйте вопрос со вторым родителем и убедитесь в отсутствии запрета.

Главное в любом споре — интересы ребёнка.