Брачный договор ломает привычные представления о браке — вот в чём дело

Программа "Правда о праве" с практикующим юристом, к.ю.н., доцентом Финансового университета при Правительстве РФ Натальей Огановой. В выпуске — как правильно составить брачный договор, зачем он нужен обычным людям и какие риски скрываются за формулировками.

Брачный договор: защита или риск

— Как правильно составить брачный договор, если вы столкнулись с такой ситуацией. Бывает, что его предлагают заключить за день до свадьбы — и возникает вопрос: это инструмент защиты или минное поле? Стоит ли задумываться, любит ли вас партнёр?

Мы привыкли считать, что брачные договоры заключают только состоятельные люди, которым есть что делить. Однако обычным парам тоже важно понимать их плюсы и минусы, а также возможные юридические последствия.

Зачем брачный договор обычной паре

Брачный договор — это мощный инструмент, который позволяет защитить себя. В частности, он помогает избежать ответственности по долгам партнёра, которые могут возникнуть в браке.

Ещё одна важная функция — защита бизнеса. Без договора доли в бизнесе могут дробиться при разводах и повторных браках, что негативно сказывается на его устойчивости. В некоторых случаях ограничения на раздел долей закрепляются даже в уставах компаний — на это обязательно нужно обращать внимание.

Брачный договор — это взрослая позиция

Заключение договора до свадьбы — это не про отсутствие любви. Это про осознанный подход: договориться заранее, пока есть взаимное уважение. На эмоциях при разводе прийти к соглашению гораздо сложнее.

Брачный договор защищает не от партнёра, а от возможных негативных последствий — в том числе, от долгов и судебных разбирательств.

Основные условия договора

В брачном договоре выделяют имущественные условия, которые требуют особого внимания:

режим раздельной собственности на доходы и вклады;

отказ от компенсации за вложения в чужое имущество;

гарантии жилья или денежной компенсации при разводе;

порядок раздела имущества при виновном поведении.

Формулировки должны быть максимально точными: с указанием сумм, сроков и алгоритмов расчёта.

Как прописать последствия измены

Само слово "измена" в договоре не используется. Вместо этого применяется формулировка "недостойное поведение", включающая, например, супружескую измену или злоупотребление алкоголем.

Важно: нельзя обязать супруга хранить верность — это личное неимущественное право. Но можно прописать имущественные последствия такого поведения. Например, можно установить компенсацию морального вреда в фиксированной сумме или изменить доли при разделе имущества — например, 70% добросовестному супругу и 30% виновному.

Жилье и финансовые гарантии

Нельзя напрямую обязать предоставить квартиру, но допустимы:

единовременная выплата (отступные);

компенсация аренды на определённый срок;

ежемесячные выплаты с учётом рыночной стоимости жилья.

Все суммы должны индексироваться, чтобы не терять актуальность.

Ошибки и недопустимые условия

Суд не признает условия, которые:

нарушают личные права (например, "супруг обязан любить");

ставят одну сторону в крайне неблагоприятное положение;

являются кабальными (подписаны под давлением или в тяжёлых условиях).

Нельзя полностью лишать супруга имущества — важно сохранять баланс интересов.

Главное правило

Брачный договор — это не попытка контролировать личную жизнь, а способ урегулировать имущественные последствия.

Нельзя оставлять одного из супругов без средств к существованию. Только баланс интересов сторон делает договор устойчивым и защищает от оспаривания в суде.

В идеале, конечно, лучше жить в любви и не сталкиваться с необходимостью применять такие механизмы. Но если уж договор заключается — он должен быть составлен грамотно.