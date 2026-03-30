Квартира в браке — при разводе открылась схема с родственниками: итог оказался жёстким

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, как делить имущество при разводе, если активы оформлены на третьих лиц, как доказать свои вложения и защитить права законными способами.
— Как правильно делить имущество при разводе, особенно если квартира куплена в браке на ваши деньги, но в выписке из ЕГРН неожиданно указан, например, другой правообладатель — родственник супруга.
В такой ситуации часто звучит: "Это вообще мамина квартира". Возникает ступор и непонимание, что делать дальше.
Если удаётся доказать, что деньги на покупку были общими: накопления, кредит, выплаты из семейного бюджета, — такую сделку можно признать недействительной. Важно не опускать руки и защищать свои права.
Без доказательств ничего не получится. Нужно собирать:
Только так можно подтвердить, что в объект вложены ваши средства и выйти из режима формального оформления на третьих лиц.
При разводе делятся не только метры, но и обязательства. Даже если квартира остаётся, например, жене с детьми, второй супруг может продолжать платить часть долга — до 50%.
Поэтому важно заранее понимать последствия и выстраивать стратегию.
Попытки оформить имущество на родственников или друзей больше не работают.
Судебная практика позволяет:
Более того, при выявлении сокрытия активов суд может увеличить долю добросовестного супруга — до 60-70%.
Существует несколько рабочих инструментов.
Можно заключить до брака или в браке и определить режим раздельной собственности, порядок раздела будущих активов, статус бизнеса.
Оформляется у нотариуса и позволяет избежать судебных споров.
Согласно статье 36 СК РФ, личным считается имущество, полученное:
Важно сохранять все подтверждающие документы.
Не смешивайте личные и общие деньги. Если продали добрачную квартиру и купили новую в браке — необходимо фиксировать происхождение средств.
Раздельные счета и прозрачная финансовая структура помогают защитить активы.
Если бизнес оформлен на компанию, делится не сама компания, а доля. Суд может присудить компенсацию второму супругу.
Имущество, полученное по наследству, не делится, но важно:
Грамотная стратегия — это основа успеха.
Спрятать имущество не получится. Переписать на родственников — рискованно и бесперспективно.
Честность и юридическая грамотность — лучший способ сохранить то, что вам принадлежит. Суд всегда учитывает реальные обстоятельства, а не формальные записи.
И лучше заранее договориться, чем потом разбираться в суде.
