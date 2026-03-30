Квартира в браке — при разводе открылась схема с родственниками: итог оказался жёстким

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет, как делить имущество при разводе, если активы оформлены на третьих лиц, как доказать свои вложения и защитить права законными способами.

Когда квартира оформлена на третье лицо

— Как правильно делить имущество при разводе, особенно если квартира куплена в браке на ваши деньги, но в выписке из ЕГРН неожиданно указан, например, другой правообладатель — родственник супруга.

В такой ситуации часто звучит: "Это вообще мамина квартира". Возникает ступор и непонимание, что делать дальше.

Если удаётся доказать, что деньги на покупку были общими: накопления, кредит, выплаты из семейного бюджета, — такую сделку можно признать недействительной. Важно не опускать руки и защищать свои права.

Доказательства — ключ к защите

Без доказательств ничего не получится. Нужно собирать:

банковские выписки,

переписку,

свидетельские показания.

Только так можно подтвердить, что в объект вложены ваши средства и выйти из режима формального оформления на третьих лиц.

Раздел долгов и ипотеки

При разводе делятся не только метры, но и обязательства. Даже если квартира остаётся, например, жене с детьми, второй супруг может продолжать платить часть долга — до 50%.

Поэтому важно заранее понимать последствия и выстраивать стратегию.

Почему не получится "спрятать" имущество

Попытки оформить имущество на родственников или друзей больше не работают.

Судебная практика позволяет:

признавать такие сделки мнимыми,

возвращать имущество в общую массу,

учитывать реальные источники средств.

Более того, при выявлении сокрытия активов суд может увеличить долю добросовестного супруга — до 60-70%.

Законные способы защиты имущества

Существует несколько рабочих инструментов.

Брачный договор

Можно заключить до брака или в браке и определить режим раздельной собственности, порядок раздела будущих активов, статус бизнеса.

Соглашение о разделе имущества

Оформляется у нотариуса и позволяет избежать судебных споров.

Правильное оформление личного имущества

Согласно статье 36 СК РФ, личным считается имущество, полученное:

до брака,

по дарению,

по наследству.

Важно сохранять все подтверждающие документы.

Как сохранить личные средства

Не смешивайте личные и общие деньги. Если продали добрачную квартиру и купили новую в браке — необходимо фиксировать происхождение средств.

Раздельные счета и прозрачная финансовая структура помогают защитить активы.

Бизнес и наследство при разводе

Если бизнес оформлен на компанию, делится не сама компания, а доля. Суд может присудить компенсацию второму супругу.

Имущество, полученное по наследству, не делится, но важно:

не переводить эти деньги на общий счёт,

не тратить их на совместные покупки.

Что делать, если развод уже начался

Не переоформляйте имущество в последний момент — сделки легко оспариваются.

Собирайте доказательства происхождения средств.

Пытайтесь заключить соглашение мирно — это быстрее и дешевле.

Обращайтесь к профильному юристу заранее.

Грамотная стратегия — это основа успеха.

Главный вывод

Спрятать имущество не получится. Переписать на родственников — рискованно и бесперспективно.

Честность и юридическая грамотность — лучший способ сохранить то, что вам принадлежит. Суд всегда учитывает реальные обстоятельства, а не формальные записи.

И лучше заранее договориться, чем потом разбираться в суде.