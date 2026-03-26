Самозанятые попали под пристальный контроль — привычные схемы больше не работают

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет ключевые изменения 2026 года для самозанятых и ИП, развенчивает мифы о "дешёвых налогах" и предупреждает о рисках переквалификации и доначислений.
— Сегодня тема, актуальная для многих — соотношение статуса самозанятого и индивидуального предпринимателя в 2026 году. Что изменилось, чего опасаться и какие последствия могут возникнуть?
Распространённый тезис: "Становись самозанятым — налоги копеечные". Работодатели часто предлагают оформляться именно так и получать деньги на карту. Но это во многом миф.
Самозанятый платит налог на профессиональный доход: 4% — с физлиц, 6% — с юрлиц. Зарегистрироваться можно через сайт ФНС и приложение "Мой налог", фиксируя поступления и сразу уплачивая налог. Всё выглядит удобно, но есть важные нюансы.
Грань возникает, когда регулярные поступления от одного лица превращаются в признак трудовых отношений. В таком случае налоговая может доначислить налоги за последние три года по ставке НДФЛ.
Сегодня обмен информацией между банками и ФНС упрощён. Движение по счетам проверяется легко, а систематические переводы быстро выявляются.
Даже если вы забыли о старых поступлениях, налоговая к ним доступ имеет. Поэтому важно внимательно следить за своими операциями и не участвовать в сомнительных схемах.
Кардинальных изменений нет:
Но отсутствие взносов означает отсутствие пенсионных баллов. Это важно учитывать при планировании будущего.
Нововведение — добровольные больничные: можно платить взносы в Социальный фонд и получать выплаты по временной нетрудоспособности.
Режим НПД продлён до 31 декабря 2028 года. При этом "серая зона" постепенно легализуется, и тем, кто получает деньги без оформления, стоит задуматься о регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году изменений значительно больше.
Фиксированные взносы выросли до 57 390 рублей. Увеличен и максимальный дополнительный взнос с дохода свыше 300 тысяч рублей.
Появился НДС для упрощённой системы при доходе свыше 20 млн рублей. Основная ставка — 22%. Это серьёзно снижает прибыль.
Существенно ограничен патент: предельный доход теперь — 20 млн рублей вместо прежних 60 млн.
Также нельзя уменьшать налоговую базу на сумму страховых взносов при расчёте дополнительного взноса — нагрузка увеличивается.
Есть и послабления:
Самозанятым пока можно работать в прежнем режиме, но важно избегать "серых" схем и вовремя платить налоги.
Из-за технических сбоев, особенно при работе из-за границы, возможны проблемы с оплатой — за этим нужно следить.
Рост нагрузки на ИП и усиление контроля за самозанятыми усложнили систему. Теперь важно всё тщательно просчитывать.
ИП — это серьёзная финансовая нагрузка, особенно с учётом инфляции и снижения покупательной способности.
Выбор стал очевиднее:
Главное — не нарушать закон. Необоснованные переводы и отсутствие подтверждающих документов могут привести к доначислениям за три года и негативным последствиям.
Следите за своими финансами, консультируйтесь и принимайте взвешенные решения — от этого зависит ваше благополучие.
