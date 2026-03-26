Самозанятые попали под пристальный контроль — привычные схемы больше не работают

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет ключевые изменения 2026 года для самозанятых и ИП, развенчивает мифы о "дешёвых налогах" и предупреждает о рисках переквалификации и доначислений.

Самозанятость: удобство и скрытые риски

— Сегодня тема, актуальная для многих — соотношение статуса самозанятого и индивидуального предпринимателя в 2026 году. Что изменилось, чего опасаться и какие последствия могут возникнуть?

Распространённый тезис: "Становись самозанятым — налоги копеечные". Работодатели часто предлагают оформляться именно так и получать деньги на карту. Но это во многом миф.

Самозанятый платит налог на профессиональный доход: 4% — с физлиц, 6% — с юрлиц. Зарегистрироваться можно через сайт ФНС и приложение "Мой налог", фиксируя поступления и сразу уплачивая налог. Всё выглядит удобно, но есть важные нюансы.

Опасность "серых" схем и контроль налоговой

Грань возникает, когда регулярные поступления от одного лица превращаются в признак трудовых отношений. В таком случае налоговая может доначислить налоги за последние три года по ставке НДФЛ.

Сегодня обмен информацией между банками и ФНС упрощён. Движение по счетам проверяется легко, а систематические переводы быстро выявляются.

Даже если вы забыли о старых поступлениях, налоговая к ним доступ имеет. Поэтому важно внимательно следить за своими операциями и не участвовать в сомнительных схемах.

Условия для самозанятых в 2026 году

Кардинальных изменений нет:

ставка — 4% и 6%;

лимит дохода — 2,4 млн рублей;

страховые взносы не обязательны.

Но отсутствие взносов означает отсутствие пенсионных баллов. Это важно учитывать при планировании будущего.

Нововведение — добровольные больничные: можно платить взносы в Социальный фонд и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

Режим НПД продлён до 31 декабря 2028 года. При этом "серая зона" постепенно легализуется, и тем, кто получает деньги без оформления, стоит задуматься о регистрации.

Изменения для ИП: рост нагрузки

Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году изменений значительно больше.

Фиксированные взносы выросли до 57 390 рублей. Увеличен и максимальный дополнительный взнос с дохода свыше 300 тысяч рублей.

Появился НДС для упрощённой системы при доходе свыше 20 млн рублей. Основная ставка — 22%. Это серьёзно снижает прибыль.

Существенно ограничен патент: предельный доход теперь — 20 млн рублей вместо прежних 60 млн.

Также нельзя уменьшать налоговую базу на сумму страховых взносов при расчёте дополнительного взноса — нагрузка увеличивается.

Плюсы для ИП

Есть и послабления:

упрощена уплата взносов при совмещении с частной практикой;

введён мораторий на штрафы по НДС при первом нарушении;

можно не платить взносы в период военной службы;

появилась возможность вернуть переплату.

Практические выводы и выбор статуса

Самозанятым пока можно работать в прежнем режиме, но важно избегать "серых" схем и вовремя платить налоги.

Из-за технических сбоев, особенно при работе из-за границы, возможны проблемы с оплатой — за этим нужно следить.

Рост нагрузки на ИП и усиление контроля за самозанятыми усложнили систему. Теперь важно всё тщательно просчитывать.

ИП — это серьёзная финансовая нагрузка, особенно с учётом инфляции и снижения покупательной способности.

Выбор стал очевиднее:

если нужна простота и предсказуемость — самозанятость;

если планируется рост — придётся учитывать НДС и повышенные взносы.

Главный риск: ответственность и доначисления

Главное — не нарушать закон. Необоснованные переводы и отсутствие подтверждающих документов могут привести к доначислениям за три года и негативным последствиям.

Следите за своими финансами, консультируйтесь и принимайте взвешенные решения — от этого зависит ваше благополучие.