Самозанятые попали под пристальный контроль — привычные схемы больше не работают

В программе "Правда о праве" практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова объясняет ключевые изменения 2026 года для самозанятых и ИП, развенчивает мифы о "дешёвых налогах" и предупреждает о рисках переквалификации и доначислений.

Самозанятость: удобство и скрытые риски

— Сегодня тема, актуальная для многих — соотношение статуса самозанятого и индивидуального предпринимателя в 2026 году. Что изменилось, чего опасаться и какие последствия могут возникнуть?

Распространённый тезис: "Становись самозанятым — налоги копеечные". Работодатели часто предлагают оформляться именно так и получать деньги на карту. Но это во многом миф.

Самозанятый платит налог на профессиональный доход: 4% — с физлиц, 6% — с юрлиц. Зарегистрироваться можно через сайт ФНС и приложение "Мой налог", фиксируя поступления и сразу уплачивая налог. Всё выглядит удобно, но есть важные нюансы.

Опасность "серых" схем и контроль налоговой

Грань возникает, когда регулярные поступления от одного лица превращаются в признак трудовых отношений. В таком случае налоговая может доначислить налоги за последние три года по ставке НДФЛ.

Сегодня обмен информацией между банками и ФНС упрощён. Движение по счетам проверяется легко, а систематические переводы быстро выявляются.

Даже если вы забыли о старых поступлениях, налоговая к ним доступ имеет. Поэтому важно внимательно следить за своими операциями и не участвовать в сомнительных схемах.

Условия для самозанятых в 2026 году

Кардинальных изменений нет:

  • ставка — 4% и 6%;
  • лимит дохода — 2,4 млн рублей;
  • страховые взносы не обязательны.

Но отсутствие взносов означает отсутствие пенсионных баллов. Это важно учитывать при планировании будущего.

Нововведение — добровольные больничные: можно платить взносы в Социальный фонд и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

Режим НПД продлён до 31 декабря 2028 года. При этом "серая зона" постепенно легализуется, и тем, кто получает деньги без оформления, стоит задуматься о регистрации.

Изменения для ИП: рост нагрузки

Для индивидуальных предпринимателей в 2026 году изменений значительно больше.

Фиксированные взносы выросли до 57 390 рублей. Увеличен и максимальный дополнительный взнос с дохода свыше 300 тысяч рублей.

Появился НДС для упрощённой системы при доходе свыше 20 млн рублей. Основная ставка — 22%. Это серьёзно снижает прибыль.

Существенно ограничен патент: предельный доход теперь — 20 млн рублей вместо прежних 60 млн.

Также нельзя уменьшать налоговую базу на сумму страховых взносов при расчёте дополнительного взноса — нагрузка увеличивается.

Плюсы для ИП

Есть и послабления:

  • упрощена уплата взносов при совмещении с частной практикой;
  • введён мораторий на штрафы по НДС при первом нарушении;
  • можно не платить взносы в период военной службы;
  • появилась возможность вернуть переплату.

Практические выводы и выбор статуса

Самозанятым пока можно работать в прежнем режиме, но важно избегать "серых" схем и вовремя платить налоги.

Из-за технических сбоев, особенно при работе из-за границы, возможны проблемы с оплатой — за этим нужно следить.

Рост нагрузки на ИП и усиление контроля за самозанятыми усложнили систему. Теперь важно всё тщательно просчитывать.

ИП — это серьёзная финансовая нагрузка, особенно с учётом инфляции и снижения покупательной способности.

Выбор стал очевиднее:

  • если нужна простота и предсказуемость — самозанятость;
  • если планируется рост — придётся учитывать НДС и повышенные взносы.

Главный риск: ответственность и доначисления

Главное — не нарушать закон. Необоснованные переводы и отсутствие подтверждающих документов могут привести к доначислениям за три года и негативным последствиям.

Следите за своими финансами, консультируйтесь и принимайте взвешенные решения — от этого зависит ваше благополучие.

Автор Наталья Оганова
Наталья Оганова — практикующий юрист, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы юрист налоги

Американский поводок порвался: почему Израиль действует вопреки интересам своих покровителей
Освобождение заключённых в Беларуси запускает многоходовку: ставки выходят за пределы политики
Крах западного порядка близок: новая модель глобализации может напугать элиты
Гордость дороже санкций: жёсткий отказ Лукашенко стал частью более тонкой игры с США
Сионизм меняет маски: как старую идею переселения подменили новыми смыслами
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Прибалтика
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Садоводство, цветоводство
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Овощи рвутся вверх по лестнице: базовый набор продуктов в Саратове обретает вкус роскоши
Битва за стены в Тверской области: прокуратура вернула бабушке квартиру, отобранную властью
Самозанятые попали под пристальный контроль — привычные схемы больше не работают
Дорогой улов в Ярославле: спасатели час гнали технику, чтобы выписать штрафы экстремалам
Исчезающая натура Севера: почему Архангельск избавляется от деревянного наследия
Весна несет Нижнему Новгороду стихийную Венецию: лужи и подтопления блокируют городские артерии
Соцзащита на проводе обернулась грабежом: в Воронеже день принёс антирекорд мошенничества
Домашний уют вместо СИЗО: в Воронеже смягчили участь куратору стройки скандального амфитеатра
В Госдуме оценили перспективы полного запрета электронных сигарет в России
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
