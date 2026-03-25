Любовь Степушова

Вашингтон меняет тактику — Белоруссию втянули в процесс, где есть скрытый расчёт

В программе "Точка зрения" ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак объясняет, что стоит за контактами Белоруссии и США. Речь идёт о "большой сделке", интересах Вашингтона, рисках давления и попытках повлиять на политический курс страны, а также о роли России в этой ситуации.

Контакты Белоруссии и США: "большая сделка" без деталей

Александр Лукашенко заявил, что США не хотят оторвать Белоруссию от России, но предлагают "большую сделку". При этом деталей нет. Что это может быть?

— Я тоже не в курсе деталей. Но, думаю, важнее не сама сделка, а процесс. Сближение США с Белоруссией вызывает тревогу — всё-таки это наш ближайший союзник. Однако ожидать подвоха не стоит: Лукашенко — опытный политик, много лет находится у власти.

— Можно сказать, что он руководит одним из наиболее процветающих государств Европы?

— Если говорить не о формальных показателях ВВП, а о качестве жизни и задачах государства, где важнее не прибыль, а потребности людей, то в Белоруссии люди чувствуют себя достаточно комфортно по сравнению со многими странами Европы. Это во многом заслуга руководства.

Встречи с американцами сами по себе не вызывают вопросов. Лукашенко — не тот человек, которого легко обвести вокруг пальца. Да, американцы могут говорить дипломатично, называть лидеров "хорошими парнями", но часто за этим следуют санкции или давление.

С другой стороны, нынешняя американская политика хаотична. Когда не удаётся добиться своего быстро, они отступают или меняют тактику. Поэтому можно предположить, что США предлагают Белоруссии классический набор: ослабление связей с Россией в обмен на инвестиции, снятие санкций и другие преференции. Но Лукашенко прекрасно понимает, с кем имеет дело.

В целом к этому процессу стоит относиться спокойно: Белоруссия — союзное государство, и такие контакты могут дать дополнительную информацию.

Опасность "долгой игры" США и смены власти

— Но США обычно играют вдолгую: сначала налаживают контакт, а потом дестабилизируют ситуацию. Есть ли такая угроза для Белоруссии?

— Вы правы: американцы действительно работают на перспективу. Независимо от администрации, эта стратегия сохраняется. Да, при Трампе долгосрочное планирование может быть слабее, но в целом подход остаётся прежним.

Лукашенко — из тех лидеров, которые по определению не могут нравиться США. Даже если он будет идти навстречу, при удобном случае они попытаются изменить политический строй. Таких примеров много — достаточно вспомнить Украину.

Лукашенко отстаивает суверенитет Белоруссии, ведёт самостоятельную политику, сохраняет производство и социальную модель. Именно поэтому он не устраивает США. Белоруссия — редкий пример, где не прошёл сценарий "цветной революции". Такие вещи не прощаются.

Поэтому любые предложения со стороны США будут рассматриваться внимательно и критически.

Совет Трампа и участие Белоруссии

— Зачем Лукашенко нужен "совет мира" Трампа?

— Нужно, чтобы там был наш человек.

— Но он не поехал на первое заседание, сославшись на инспекцию армии.

— Это нормальная практика. Формально участие не отвергается, но и реальной вовлечённости нет. Все стороны говорят, что идея интересная, но без конкретных обязательств.

Калий, ресурсы и интерес США

— Есть мнение, что США интересуются белорусской калийной отраслью. Насколько это вероятно?

— Вполне возможно. Калий — важный экспортный товар Белоруссии. На фоне ограничений на рынке удобрений его значение только выросло.

Не исключено, что одна из целей контактов — обсуждение этой отрасли. Тем более, что США уже снимали санкции с белорусского калия, в отличие от Европы.

— Но как тогда экспортировать в Европу?

— Через российские порты. Если не будет препятствий, это вполне рабочая схема.

В целом Белоруссия может получить определённые выгоды от общения с США, но важно понимать: такие предложения часто оказываются "морковкой". Поэтому логика простая — обсуждать можно, но с осторожностью.

Лучше, чтобы переговоры проходили на территории Белоруссии. В нынешней ситуации доверять западным партнёрам полностью нельзя.

Роль России и вопрос безопасности

— Говорят, Россия не допустит смены власти в Белоруссии. Что это означает?

— Сложно сказать, что именно имеют в виду. Хочется надеяться, что такого сценария не будет. Россия помогает Белоруссии предотвращать угрозы, в том числе связанные с возможными переворотами.

— А фактор ядерного оружия?

— Он не защищает от "цветных революций". Более того, может стать поводом для усиленного давления. Такая страна становится более значимым объектом для внешнего воздействия.

Тем не менее сотрудничество в рамках Союзного государства играет важную роль. Но стопроцентных гарантий не бывает.

Участие Белоруссии в конфликте на Украине

— Как Белоруссия участвует в спецоперации?

— Она держит западный фланг. Но это вопрос больше к военным.

— Есть информация об ударах по инфраструктуре, связанной с беспилотниками.

— Это не совсем моя тема. Но Белоруссия предоставляла площадку для переговоров и предлагала варианты урегулирования. Украина этими возможностями не воспользовалась.

Кроме того, Белоруссия принимает значительное число украинских граждан. В некоторых случаях переезд туда проще, чем в Россию. Это важный гуманитарный шаг.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы украина белоруссия точка зрения любовь степушова александр дудчак александр лукашенко

