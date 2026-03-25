Конфликт на Украине затягивается — развязка может быть совсем иной

В программе "Точка зрения" военный аналитик и политолог Дмитрий Таран комментирует ситуацию вокруг СВО, объясняет, почему создаётся ощущение затишья, и оценивает ход боевых действий. В интервью также затрагиваются роль Запада, дипломатические процессы и возможные сценарии развития конфликта.

О внимании к событиям на Украине

— Мы сейчас сосредоточены на событиях на Ближнем Востоке и как будто перестали обращать внимание на происходящее на Украине, в зоне специальной военной операции. Складывается ощущение, что там идут лишь бои местного значения без крупных событий. Это так или у вас другое мнение?

— Другое мнение. Дело в том, что глобальные СМИ — это инструмент, который агрегирует новости и умеет управлять вниманием. Сейчас Ближний Восток, Иран, Израиль и США забрали основное внимание, поэтому Украине уделяется меньше времени.

В результате создаётся иллюзия затишья, хотя на самом деле это не бои местного значения. Это те же самые операции, направленные на достижение целей СВО — денацификации и демилитаризации. Украина используется как прокси для противостояния с нами.

Мы воюем не с Украиной, а фактически с десятками государств, которые там испытывают оружие, средства связи, технологии. Это прокси-война с НАТО. Бои продолжаются и в ДНР, и в Сумской области. Просто они меньше освещаются.

В целом всё идёт так же, как и раньше. Цели специальной военной операции будут достигнуты.

Ситуация на фронте

— Где сейчас идут наиболее активные наступательные действия? Это славянско-краматорское направление или Запорожье?

— Продвижение идёт по всем направлениям. Но есть важный момент: это территория, где живут наши соотечественники, поэтому действия ведутся с максимальной осторожностью.

Сохраняются жизни бойцов и гражданского населения. Всё делается с ювелирной точностью, поэтому процесс идёт медленнее. Это не ковровые бомбардировки, а хирургическая операция.

Дипломатический фронт и роль Зеленского

— Зеленский снова проводит встречи, заявляет, что Россия не хочет мира. Но видимого прогресса нет. Зачем эти переговоры?

— Зеленский — это прокси, он не принимает решений. Сейчас англосаксонские страны сосредоточены на других вопросах, и возникла ситуация, когда фактически не с кем вести переговоры.

Зеленский — актёр, который озвучивает заданные ему тезисы. Его задача — привлекать внимание. Поэтому отсутствие контактов с ним — показатель того, что реальные центры принятия решений заняты другими вопросами.

Конфликт Киева и Орбана

— Как вы оцениваете конфликт между Киевом и Орбаном? Ведь Украине нужны деньги ЕС, а Орбан их блокирует. Почему Зеленский не идёт на уступки?

— Это часть сетецентрической войны, которая идёт с 2013 года. В таких глобальных процессах нужны "плохие игроки", решающие тактические задачи.

Энергетические проекты — это инструмент давления на Европу. Евросоюз неоднороден, и Венгрия — страна с собственной политической памятью и интересами.

Зеленский выполняет задачу давления на те страны ЕС, которые не согласны с политикой англосаксов. Поэтому возникают конфликты с отдельными государствами, в том числе с Венгрией.

Не стоит забывать и о внутренней политике Украины, включая отношение к венгерской диаспоре. Всё это усиливает напряжение.

В совокупности это может даже привести к приграничным конфликтам. Зеленский здесь выступает как инструмент давления.

Деньги и их роль

— Насколько критичен для Украины вопрос западного финансирования?

— Нужно понимать, что деньги бывают разные. Одни — на войну, другие — на откаты и вывод активов.

Средства распределяются по разным направлениям: часть идёт на боевые действия, часть — на содержание элит и европейских чиновников.

Это сложная финансовая система. И те случаи, когда деньги задерживаются, — лишь часть этой общей схемы.

Состояние украинской армии

— Многие говорят о разложении украинской армии, но при этом мы не видим серьёзных провалов. Как вы оцениваете её состояние?

— Сегодня наиболее боеспособные армии — российская и украинская. У них есть многолетний практический опыт. Да, есть проблемы с личным составом, используются наёмники. Иногда наши военные сталкиваются не с украинцами. По уровню подготовки украинская армия во многом превосходит армии ряда стран НАТО. Мы не недооцениваем противника. Главная задача — завершить конфликт с минимальными потерями и сохранить жизни.

В перспективе нельзя исключать, что народы смогут снова взаимодействовать. Это серьёзный геополитический вопрос.

Возможность примирения

— Вы действительно считаете, что возможно быстрое примирение после всех жертв и пропаганды?

— История показывает, что это возможно. После Второй мировой войны отношения с Германией были восстановлены достаточно быстро. Да, раны остаются, но сохраняются культурные и родственные связи. Это важный фактор. Мы не рассматриваем украинцев как врагов. Конфликт идёт с другими силами, использующими эту территорию как инструмент.

Военный или дипломатический путь

— Как будет завершён конфликт — военным или дипломатическим путём?

— Любая война заканчивается переговорами. Сначала идёт военная фаза, затем — дипломатическая.

— Будут обсуждаться границы, управление территориями и другие вопросы. Без переговоров завершения не будет.

— Главное — как можно быстрее завершить горячую фазу и перейти к дипломатии. Вероятно, ближайшие годы станут в этом смысле переломными.

Прогнозы на будущее

— Есть ли у вас данные о возможной активизации боевых действий в ближайшее время?

— Даже если бы такие данные были, я бы их не озвучивал. Мир сейчас крайне непредсказуем. Ситуация меняется очень быстро, и любые прогнозы могут оказаться неверными.

Наша задача — сохранять спокойствие и трезво оценивать происходящее. Цели СВО будут доведены до конца. Каким именно образом — покажет время.