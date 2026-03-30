Игорь Шарапов

Скрытый нарыв: попытка сделать мобрезерв популярным выявила коллективный страх россиян

В программе "Казачья правда" медиатехнолог, создатель ТГ-канала "Хуже Федосеева" Ярослав Федосеев объясняет, как продвигать мобилизационный резерв без давления и страха. В центре — новые смыслы, реальные мотивы людей и роль казачества как точки входа для широкой аудитории.

Как донести идею мобилизационного резерва

— Говорим о мобилизационном людском резерве минобороны в разрезе казачьей компоненты — о том, как сделать так, чтобы о нём узнали. Главный вопрос — как продвигать мобрезерв, если само слово "мобилизация" вызывает у людей негатив?

— Ключевой месседж — "защищай свой дом дома". Все, кто хотел уехать воевать, уже там. А реклама сейчас часто подаёт тыл как что-то вторичное — это вызывает неприятные ощущения. При этом добровольный ресурс ограничен. Нужно понимать, кто ещё остаётся неохваченным.

Кого можно привлечь

— Есть люди, которые не могут уехать: семья, дети, обязательства. Но они не против участвовать. Для них формат мобрезерва — это гибрид: дежурства, работа с БПЛА, затем возвращение домой.

— То есть это аудитория, которая "хотела бы, но не может"?

— Да. И для них это триггер. Они часто говорят: "Когда призовут — пойду". А здесь появляется реальная возможность. Это проверка мотивации.

— По сути, можно защищать страну, не уезжая из дома.

— Именно. И это запускает ещё один уровень общественного диалога — кто на что готов на самом деле.

Где искать аудиторию

— Мы прекрасно знаем, где эти люди: Telegram, соцсети, офлайн-точки. Каналы коммуникации понятны. Проблемы не в этом, а в подаче.

— То есть важна не только реклама, но и смысл?

— Да. Нужны сильные, понятные нарративы. Тот же "защищай свой дом дома" — это уже готовый слоган. Такие формулы нужно тиражировать.

Социальный и экономический контекст

— В регионах сейчас сложная экономическая ситуация: сокращения, урезание бюджетов. Людям нужно применение. Даже тем же пиарщикам можно предложить новую роль — коммуникации в рамках мобрезерва.

— Но условия уже прописаны, вопрос — как их донести.

— Да, и важно, что это не просто зарплата, а ещё и обучение, навыки, подготовка.

Новые навыки и обучение

— Фактически человек получает подготовку, в том числе работу с дронами.

— Это ключевой момент. Навыки работы с БПЛА, защита от них — это уже базовая компетенция современности.

Как позиционировать участие

— Можно подавать это как участие в системе ПВО: мобильные группы, защита тыла. Не "сидишь в тылу", а реально выполняешь боевую задачу.

— Это уже вопрос смыслов.

— Да. Ты не отсиживаешься — ты защищаешь.

Роль казачества

— Казаки сами по себе мотивированы. Можно ли через них привлекать более широкую аудиторию?

— Да, казаки — это входная точка. Через них можно строить воронку. Это про традиции, про доверие, про понятную роль.

— При этом у части людей есть непонимание, кто такие казаки и чем занимаются. И здесь важно дать чёткое объяснение.

— То есть это ещё и вопрос репутации.

— Абсолютно. Нужно показать реальную работу: защита неба, конкретные задачи.

Форматы продвижения

— Какие форматы лучше использовать?

— Все. Нет одного инструмента. Это как рыбалка: много "прудов", из каждого понемногу. Telegram, новости, ТВ, ток-шоу — всё работает в комплексе.

Главное — говорить с людьми нормальным языком. Аудитория умная, она чувствует фальшь.

Тема семьи — осторожно

— Стоит ли использовать тему семьи в агитации?

— Очень аккуратно. Это сакральная тема. Не на первом этапе. Люди, которые остались в тылу, — часто индивидуалисты. Им ближе посыл: "Ты один защищаешь". Это важно учитывать.

Ключевые нарративы

— Какие акценты должны быть в кампании?

— Несколько:

  • "Защищай дом дома";
  • исторические параллели — оборона Москвы, расчёты на крышах;
  • возможность для раненых найти применение;
  • обучение и новые навыки.

Технологии и будущее войны

— Сейчас активно используются перехватчики с элементами ИИ. Это уже реальность.

— Но важно, чтобы обучение было настоящим, а не формальным.

— Да. И здесь важна этапность: сначала пилотные группы, затем масштабирование.

Что будет после войны

— Что делать с резервистами после окончания конфликта?

— Чёткого ответа нет. Всё зависит от того, как закончится война и в каком состоянии вернутся люди. Но резерв может стать механизмом адаптации.

— Плюс остаётся угроза БПЛА.

— Да, и тогда их роль сохранится.

Милитаризация и общество

— Мы живём в эпоху, где война становится частью реальности. Это меняет общество, поведение, запросы.

— Это не столько милитаризация, сколько адаптация.

— Именно.

Риски и доверие

— Какие риски у такой кампании?

— Завышенные ожидания. Если пообещали одно, а дали другое — это удар по доверию. Не заплатили, не обучили, отправили не туда — всё это критично.

— Как с этим работать?

— Через доверие. Показывать реальные примеры. Здесь казачество может выступать гарантом.

— То есть принцип "делай как я".

— Да. Повышение доверия — ключевой фактор.

Автор Игорь Шарапов
Игорь Шарапов — автор и ведущий программ "Казачья правда" в Правда ТВ.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите
Красота и стиль
Не тратьте время на фен по утрам: новый способ объёма, который работает, пока вы спите
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Экономика и бизнес
Миллиарды превратились в пыль: зарубежные активы нефтяного гиганта внезапно потеряли всякую ценность
Популярное
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Обещали мед и сахар, а выросла вода: 5 томатов, которые не оправдают ожидания
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Убили тех, кто показывал правду: трагедия журналистов всколыхнула Ливан Анхар Кочнева Возраст в документах — иллюзия: эти причины могут состарить вас на 5 лет Валерий Климов Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков
Колени просят пощады: упражнение, которое возвращает суставам легкость без вреда
Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Соседи будут уверены, что это дорого: эти бордюрные цветы создают эффект элитного сада за копейки
Последние материалы
Машина мчит — кровь застывает: один ритуал не даст долгой дороге ударить по сосудам
Живая история на сцене: спектакль Царский путь соединяет прошлое и настоящее через стихи и драму
Аккумулятор садится не сразу: как понять, что его пора заряжать и не остаться без запуска
Эти привычки убивают АКПП: ошибки, которые водители совершают каждый день
Киев предлагает перемирие после атак на Усть-Лугу. Ответ Москвы может быть неожиданным
Перегрев застал врасплох: три шага, которые спасут двигатель, если он закипел в дороге
Перегрузка нервной системы бьет по организму: на эти изменения в самочувствии нельзя закрывать глаза
Новогодние цели россиян рухнули уже к весне: какие планы оказались самыми невыполнимыми
Франкенштейн на гусеницах: западные инженеры скрещивают обломки С-300 с цифровыми органами
Город встанет на паузу: ремонт у Троицкого моста перекроет привычные пути для автомобилистов
