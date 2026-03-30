Скрытый нарыв: попытка сделать мобрезерв популярным выявила коллективный страх россиян

В программе "Казачья правда" медиатехнолог, создатель ТГ-канала "Хуже Федосеева" Ярослав Федосеев объясняет, как продвигать мобилизационный резерв без давления и страха. В центре — новые смыслы, реальные мотивы людей и роль казачества как точки входа для широкой аудитории.

Как донести идею мобилизационного резерва

— Говорим о мобилизационном людском резерве минобороны в разрезе казачьей компоненты — о том, как сделать так, чтобы о нём узнали. Главный вопрос — как продвигать мобрезерв, если само слово "мобилизация" вызывает у людей негатив?

— Ключевой месседж — "защищай свой дом дома". Все, кто хотел уехать воевать, уже там. А реклама сейчас часто подаёт тыл как что-то вторичное — это вызывает неприятные ощущения. При этом добровольный ресурс ограничен. Нужно понимать, кто ещё остаётся неохваченным.

Кого можно привлечь

— Есть люди, которые не могут уехать: семья, дети, обязательства. Но они не против участвовать. Для них формат мобрезерва — это гибрид: дежурства, работа с БПЛА, затем возвращение домой.

— То есть это аудитория, которая "хотела бы, но не может"?

— Да. И для них это триггер. Они часто говорят: "Когда призовут — пойду". А здесь появляется реальная возможность. Это проверка мотивации.

— По сути, можно защищать страну, не уезжая из дома.

— Именно. И это запускает ещё один уровень общественного диалога — кто на что готов на самом деле.

Где искать аудиторию

— Мы прекрасно знаем, где эти люди: Telegram, соцсети, офлайн-точки. Каналы коммуникации понятны. Проблемы не в этом, а в подаче.

— То есть важна не только реклама, но и смысл?

— Да. Нужны сильные, понятные нарративы. Тот же "защищай свой дом дома" — это уже готовый слоган. Такие формулы нужно тиражировать.

Социальный и экономический контекст

— В регионах сейчас сложная экономическая ситуация: сокращения, урезание бюджетов. Людям нужно применение. Даже тем же пиарщикам можно предложить новую роль — коммуникации в рамках мобрезерва.

— Но условия уже прописаны, вопрос — как их донести.

— Да, и важно, что это не просто зарплата, а ещё и обучение, навыки, подготовка.

Новые навыки и обучение

— Фактически человек получает подготовку, в том числе работу с дронами.

— Это ключевой момент. Навыки работы с БПЛА, защита от них — это уже базовая компетенция современности.

Как позиционировать участие

— Можно подавать это как участие в системе ПВО: мобильные группы, защита тыла. Не "сидишь в тылу", а реально выполняешь боевую задачу.

— Это уже вопрос смыслов.

— Да. Ты не отсиживаешься — ты защищаешь.

Роль казачества

— Казаки сами по себе мотивированы. Можно ли через них привлекать более широкую аудиторию?

— Да, казаки — это входная точка. Через них можно строить воронку. Это про традиции, про доверие, про понятную роль.

— При этом у части людей есть непонимание, кто такие казаки и чем занимаются. И здесь важно дать чёткое объяснение.

— То есть это ещё и вопрос репутации.

— Абсолютно. Нужно показать реальную работу: защита неба, конкретные задачи.

Форматы продвижения

— Какие форматы лучше использовать?

— Все. Нет одного инструмента. Это как рыбалка: много "прудов", из каждого понемногу. Telegram, новости, ТВ, ток-шоу — всё работает в комплексе.

Главное — говорить с людьми нормальным языком. Аудитория умная, она чувствует фальшь.

Тема семьи — осторожно

— Стоит ли использовать тему семьи в агитации?

— Очень аккуратно. Это сакральная тема. Не на первом этапе. Люди, которые остались в тылу, — часто индивидуалисты. Им ближе посыл: "Ты один защищаешь". Это важно учитывать.

Ключевые нарративы

— Какие акценты должны быть в кампании?

— Несколько:

"Защищай дом дома";

исторические параллели — оборона Москвы, расчёты на крышах;

возможность для раненых найти применение;

обучение и новые навыки.

Технологии и будущее войны

— Сейчас активно используются перехватчики с элементами ИИ. Это уже реальность.

— Но важно, чтобы обучение было настоящим, а не формальным.

— Да. И здесь важна этапность: сначала пилотные группы, затем масштабирование.

Что будет после войны

— Что делать с резервистами после окончания конфликта?

— Чёткого ответа нет. Всё зависит от того, как закончится война и в каком состоянии вернутся люди. Но резерв может стать механизмом адаптации.

— Плюс остаётся угроза БПЛА.

— Да, и тогда их роль сохранится.

Милитаризация и общество

— Мы живём в эпоху, где война становится частью реальности. Это меняет общество, поведение, запросы.

— Это не столько милитаризация, сколько адаптация.

— Именно.

Риски и доверие

— Какие риски у такой кампании?

— Завышенные ожидания. Если пообещали одно, а дали другое — это удар по доверию. Не заплатили, не обучили, отправили не туда — всё это критично.

— Как с этим работать?

— Через доверие. Показывать реальные примеры. Здесь казачество может выступать гарантом.

— То есть принцип "делай как я".

— Да. Повышение доверия — ключевой фактор.