Поспешишь — людей насмешишь: один взгляд на градусник спасёт ваши шины от встречи с кюветом

В программе "Нам по пути" Игоря Моржаретто шинный эксперт Александр Наконечный рассказал, как правильно выбрать летнюю резину и когда менять зимнюю. В беседе — советы по покупке, хранению шин и выбору сервиса, а также риски китайских брендов и маркетплейсов.

Суровая зима и выводы сезона

— Зимний сезон наконец закончился, снег почти сошёл. Зима была на редкость суровой.

— В европейской части России снежный покров был рекордным, да и температура опускалась достаточно низко. Честно говоря, я не помню такой зимы. Даже в Белоруссии, где обычно мягко, в этом году было много снега, лёд и настоящие морозы.

— Можно ли подвести итоги — как автомобилисты справились и кто победил в споре шипованных и нешипованных шин?

— Эта зима не изменила расклад сил на рынке. Но те, кто переходил на фрикционные шины, задумались: возможно, зря. Сильные снегопады и лёд всё-таки склоняли в пользу шипов. При этом коммунальные службы во многих городах справлялись быстро, и в целом зима прошла достаточно комфортно с точки зрения дорог.

— По статистике аварийности, всплеска не было. Были бытовые сложности: морозы, снег, застрявшие машины, — но в целом сезон прошёл нормально. Что бы вы посоветовали тем, кто уже думает о следующей зиме?

— Покупать зимние шины летом может быть выгодно: распродажи, хорошие скидки. Но есть нюансы — хранение и ограниченный ассортимент. К осени выбор будет шире и будут акции на покупку. Поэтому сейчас разумнее сосредоточиться на выборе летних шин.

Когда менять резину и как хранить

— Компании к сезону ещё и новинки готовят — это тоже важно учитывать. Но главный вопрос — когда менять резину? Я обычно делаю это во второй половине апреля.

— Здесь я соглашусь. Важно ориентироваться на погоду в регионе. Переобуваться стоит, когда температура стабильно держится выше нуля, а утром — около +5 градусов. Тогда исчезает риск утреннего гололёда. Ранний переход опасен: летняя резина не работает при низких температурах и может привести к ДТП.

Лучше немного подождать, чем рисковать. Зимним шинам лишняя неделя эксплуатации не повредит.

— Как правильно хранить шины, если нет возможности оставить их в шинном центре?

— Если шины на дисках — хранить стопкой или подвешивать. Если без дисков — ставить вертикально и периодически переворачивать. Важно избегать солнца, влаги и ветра. Перед хранением шины нужно вымыть и высушить.

Как выбрать летние шины

— Сейчас многие выбирают летнюю резину. На что обращать внимание? Ассортимент большой — от бюджетных до премиальных вариантов.

— Есть три сегмента:

бюджетный, средний и премиальный.

Я бы рекомендовал обратить внимание на продукцию, произведённую в России. У нас работают современные заводы, в том числе ранее принадлежавшие известным мировым брендам, которые производят отличные шины с использованием современных технологий и обладающие действительно выдающимися характеристиками. Например, Gislaved, который получил технологии Continental и Bridgestone и уже предлагает широкую гамму моделей в большом количестве типоразмеров.

Такие шины дают хорошее сцепление, торможение, комфорт и долговечность. Современные модели сочетают безопасность и экономичность: одни рассчитаны на активную езду, другие — на спокойную и экономию топлива.

— Я тоже считаю, что российские производители сейчас предлагают лучшее соотношение цены и качества. Многие бренды сохранили технологии и опыт, даже сменив владельцев.

Китайские шины и риски рынка

— По статистике, на рынке около 320 брендов, из них более 260 — китайские. Что происходит с этой экспансией?

— Китайский рынок — очень динамичный. Многие бренды появляются и исчезают. Часто это разовые партии без истории и репутации. У большинства нет официальных представительств в России — значит, нет гарантий, сервисной поддержки и ответственности производителя.

В тестах такие шины могут показать хороший результат в одной дисциплине, например, в торможении, но провалиться в остальных. А шина — это баланс характеристик: безопасность, износ, устойчивость, комфорт.

Часто страдает ресурс, управляемость, шум и даже экологические параметры. В итоге экономия может обернуться риском для безопасности.

Покупка шин: где лучше

— Где лучше покупать шины?

— Лучший вариант — специализированные шинные центры. Там можно получить консультацию, монтаж, хранение и утилизацию.

Маркетплейсы удобны, но есть риски: подделки, восстановленные шины, разный год выпуска. Иногда экономия оборачивается дополнительными затратами — логистика, монтаж, хранение.

Если покупать онлайн, лучше выбирать проверенные магазины и официальные аккаунты шинных центров.

— Даже говорят, что иногда покупают шины по одной — и не факт, что комплект будет одинаковым.

— Такое действительно бывает: разные партии, разные даты производства. Это риск, который покупатель берёт на себя.

Как выбрать шиномонтаж

— Как выбрать шиномонтаж? На что смотреть?

— В небольших городах работает "сарафанное радио". В крупных — лучше выбирать сетевые центры: там оборудование, опытные специалисты и стабильное качество. Они могут дать рекомендации, предложить сопутствующие услуги, обеспечить правильное хранение. Это дороже, но надёжнее. Если выбирать небольшие сервисы — ориентируйтесь на отзывы.

Всесезонные шины: компромисс или ошибка

— И последний вопрос — стоит ли покупать всесезонные шины, чтобы не менять резину два раза в год?

— Всесезонные шины — это компромисс. Они рассчитаны на мягкий климат без сильных перепадов температур. В российских условиях это не работает.

Зимой они теряют сцепление уже при -10, летом быстрее изнашиваются и "плывут" на жаре. В итоге вы теряете и в безопасности, и в сроке службы.

— То есть экономии не получается?

— Нет. Вместо двух комплектов на долгий срок вы получаете один, который быстро изнашивается и хуже работает в экстремальных условиях.

Итог: когда и что делать

— Подводя итог, в средней полосе пока рано менять резину — лучше подождать. Стоит оценить состояние шин и при необходимости заранее выбрать новые. Ассортимент сейчас — большой, ажиотажа нет, можно спокойно подобрать вариант под свой стиль езды.

— Главное — не экономить на безопасности и консультироваться со специалистами.