Апокалипсис как цель: чего на самом деле хотят христианские сионисты в окружении Трампа

В авторской программе спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой "Горячие точки" — политолог, американист Малек Дудаков о расколе в команде Трампа и угрозе применения 25-й поправки.

Ястребы, изоляционисты и громкие отставки

— Джо Кент — ветеран спецназа, директор Национального центра по борьбе с терроризмом — ушёл в отставку и публично заявил, что Израиль обманул Белый дом. Вице-президент Вэнс вообще старается дистанцироваться от того, что происходит. Что это означает? Это игра на публику или это всё-таки серьёзный раскол в команде Трампа?

— Нужно понимать, что действительно на фоне нынешней эскалации в отношении Ирана мы наблюдаем очень серьёзный раскол — и в американском обществе, и в американской политике, и, конечно же, в администрации Дональда Трампа. Все отлично знают, что у него в команде есть и ястребы, и изоляционисты. Причём ястребы наиболее активно себя проявляют на иранском направлении. Это и Пит Хегсет, министр обороны, и Марко Рубио, госсекретарь.

Но есть и довольно много изоляционистов. К последним как раз относится вице-президент Джей-Ди Вэнс, Тулси Габбард, глава национальной разведки. Ну и её ставленник Джо Кент, который недавно громко хлопнул дверью и ушёл со своего поста, а теперь сливает всю внутреннюю кухню того, что происходит в администрации Трампа. Ему в ответ грозят расследованием ФБР. История крайне неприятная.

Причём я более чем уверен, что это не последняя громкая отставка. Мы видим, что затяжной конфликт пока никак не заканчивается, американцы несут серьёзные потери, энергокризис проявляется во всём мире и внутри Соединённых Штатов в том числе. Недовольство этой войной растёт — это идеальные условия для того, чтобы раскол усугублялся.

Психологический портрет Трампа

Нарциссизм, мессианство и отрыв от реальности

— С психиатрической точки зрения Трамп выглядит невменяемым. В истории мы видели, когда к власти приходили маньяки — возьмите Гитлера, который успешно руководил страной и при этом начал Вторую мировую войну. Мы видим сумасшедшие религиозные сборища в Белом доме, постоянные выкрики, истерики, безумные танцы, "Победа, мы убьём всех"… Мы имеем дело с психопатом?

— Всегда очень сложно давать такие определения, особенно если не контактируешь с пациентом напрямую — в данном случае с американским президентом. Но, безусловно, у него есть стремление к нарциссизму, которое проявлялось ещё в ту эпоху, когда он занимался шоу-бизнесом. В Америке его нередко называют эго-маньяком — человек, для которого личное эго, стремление выходить победителем из любой ситуации, нравиться аудитории превыше всего.

Понятно, что на посту президента идти от победы к победе не получается. За последние несколько месяцев мы видели огромное количество провалов в работе его администрации. С Гренландией у него ничего не получилось, с торговыми войнами — Верховный суд отменил почти все тарифы Трампа. С миграционными рейдами внутри Америки пришлось сдавать назад, выводить войска из американских мегаполисов. Ну и с Ираном теперь, как мы видим, тоже ничего особо не получается.

Мне кажется, мы наблюдаем проблему Трампа в том, что он находится в каком-то отрыве от реальности. Во-первых, ему, очевидно, не предоставляют объективную информацию. И плюс, мне кажется, он сам отказывается воспринимать ту информацию, которая не укладывается в его картину мира. Поэтому мы видим все его непонятные заявления на пресс-конференциях о том, что виноват искусственный интеллект, никаких потерь американцы не несут, никаких баз иранцы не уничтожили, и вообще всё замечательно.

— После того покушения, когда пуля просвистела около его виска и срезала кусок уха — нет ли у него комплекса Мессии, комплекса избранного? Насколько это опасно для мира, когда человек у ядерной кнопки обладает таким комплексом?

— Комплекс мессианства у него проявлялся и раньше, но после событий июля 2024 года он укрепился. Ситуация опасна вот чем: он думал, что как мессия придёт и у него всё получится — и внутри Америки, и вовне. А когда оказывается, что он везде завяз — возникает когнитивный диссонанс между тем, что он о себе думает, и тем, что происходит на самом деле. Тут он может быть готов пойти на какие-то радикальные меры.

Насчёт ядерного оружия — я бы в самой ближайшей перспективе особо не беспокоился. Даже если Трамп завтра отдаст приказ ударить куда-нибудь ядерным оружием, американский генералитет его не будет исполнять. Будет настоящее восстание среди верхов американского военного командования. Мы уже видим, сколько утечек о том, что глава Объединённого комитета начальников штабов выступал против этой войны. Каждый уже пытается спасти себя и снять с себя ответственность.

— Или они просто вызовут санитаров?

— Такая ситуация тоже теоретически возможна. Но я думаю, что это уже на следующий год станет более вероятным, потому что сейчас полгода остаётся до выборов в Конгресс. Очевидно, что республиканцы на этих выборах разгромно проигрывают. На следующий год демократы в Конгрессе, имея большинство, будут продвигать расследования, пытаться объявить импичмент Трампу. Если он будет вести себя всё хуже, я не исключаю попытки задействовать механизм 25-й поправки к американской конституции.

Она позволяет Кабинету министров большинством голосов отстранять президента в случае его недееспособности — и делать вице-президента, то есть Джей-Ди Вэнса, главой государства. Президент, конечно, с этим не согласится, и тогда последнее слово остаётся за Конгрессом. Это, по сути, аналог импичмента на уровне исполнительной власти. Ни разу пока не применялось. Но я не исключаю, что на следующий год могут попытаться что-нибудь такое устроить — если Трамп будет в том же хаосе, в каком он сейчас находится.

Тактическое ядерное оружие и чужие руки

— Вероятность применения тактического ядерного оружия Израилем возможна?

— На текущий момент Израиль в целом частично удовлетворён своим положением, потому что основной удар со стороны Ирана приходится либо по американской военной инфраструктуре, либо по странам монархий Персидского залива. По Израилю, конечно, тоже прилетает, но всё-таки значительно меньше, чем это было во время летней кампании 2025 года. Сейчас Израиль просто чужими руками расправляется с Ираном.

Применять ядерное оружие, настраивать против себя весь мир, когда и так отношение к Израилю крайне негативное, — не самый лучший вариант. Если, конечно, случится нечто форс-мажорное — Иран выпустит тысячи ракет и уничтожит крупные израильские города — тогда, наверное, такое возможно. Но пока Иран экономит запас баллистических ракет и применяет его в основном не против Израиля, а против других целей на Ближнем Востоке.

Израильское лобби и христианский сионизм

— Кто кем управляет: Израиль Америкой или Америка Израилем? Большинство людей сходится на том, что маленький Израиль контролирует политику США.

— Тут не хочется впадать ни в одну крайность. Безусловно, израильское лобби крайне влиятельное — с этим никто не спорит. Но можно ли говорить о том, что оно всем заправляет и никто не может ему противодействовать? Тоже нет. Те же монархии Залива или Турция заливают колоссальные деньги в американскую политику и тянут одеяло на себя. Хотя сейчас, в рамках этого конфликта, израильское лобби имеет преимущество.

Оно ориентируется в основном на крайне консервативную религиозную часть американских республиканцев — евангелистов, тех, кто называет себя христианскими сионистами. Они полагают, что у Америки есть священная миссия во всей внешней политике: построение Великого Израиля вплоть до библейских границ, до Евфрата — то есть на территории почти всего современного Ближнего Востока. Маргинальная точка зрения, но она доминирует среди "христианских сионистов".

В Израиле сейчас религиозно-правое правительство. Получилась смычка с американскими правыми. Это уникальная ситуация. Мы помним, какой серьёзный конфликт был у Нетаньяху с Бараком Обамой на втором сроке — тогда демократы даже пытались устроить операцию по смене режима и отстранить Нетаньяху, хоть это у них не получилось.

Среди демократов ситуация для израильского лобби, конечно, похуже. Там усиливаются левые, настроенные крайне антиизраильски. Прямо сейчас, на фоне этой войны, идут праймериз — и почти все кандидаты, которых поддерживает AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям), проигрывают. Туда заливаются миллионы долларов, а результата нет. Но власть поменяется, придут демократы, и с ними Израилю будет работать посложнее.

— У нас в России очень плохо понимают, что такое христианский сионизм. Их цель — чем быстрее придёт Армагеддон, наступит всеобщий апокалипсис, тем быстрее произойдет Второе пришествие Иисуса Христа. Так ли это?

— В принципе, да — если доводить до абсолюта. И те, кто в этом убеждены, думают довести и до апокалипсиса. Остальные просто полагают, что священная миссия США — поддерживать Израиль несмотря ни на что.

— Это же крайне опасно. Мы опускаем религиозный аспект в США, а он состоит в том, что: давайте все взорвем как можно быстрее и ускорим приход Иисуса. Это фанатики.

— Хотя мы всегда говорим о прагматичных причинах этого конфликта — борьба за влияние, ресурсы и всё остальное, — вот эта религиозная, даже сектантская составляющая тоже играет не последнюю роль при принятии решений. Особенно когда мы смотрим на людей вроде Пита Хегсета или Майкла Хакаби, нынешнего американского посла в Израиле. Эти ребята в это по-настоящему верят.

— Послушайте, Малек, это ведь сумасшествие. Мы имеем неуравновешенного президента в информационном пузыре. Мы имеем христианских сионистов, кричащих: "Пусть сильнее грянет буря". Нам всё время объясняют, что американцы — люди практичные. А оказывается к власти в США пришли настоящие сектанты-безумцы, чья цель — Третья мировая война.

— Я бы всё-таки не стал говорить, что этот региональный конфликт тянет на Третью мировую прямо сейчас в моменте — хоть, конечно, негативные предпосылки имеются.

При этом в администрации Трампа есть и другая часть, которая более прагматично смотрит на вещи и полагает: окей, мы в это втянулись, но мы на этом заработаем денег, усилим своё влияние, укрепим переговорную позицию в контактах с Китаем. Пока не получается — но это тоже остаётся правдой. Там много разных групп влияния.

Конгресс, наземная операция и пролив Ормуз

— Напомню, что по американскому законодательству президент имеет право вести боевые действия только два месяца без одобрения Конгресса. Война началась 28 февраля с атаки по объектам в Иране. Соответственно, в конце апреля наступает первая рубежная точка. Нужно будет идти на поклон в Конгресс и уговаривать, во-первых, выдать ассигнование — те самые 200 миллиардов долларов, о которых мы сейчас слышим. И во-вторых, получить формальное разрешение — так называемый AUMF, Authorization for Use of Military Force, разрешение на использование вооружённых сил.

Но сейчас демократы в целом не настроены ни за что голосовать. Да и среди республиканцев не всем эта история нравится. Тут будут проблемы. Плюс энергокризис, рост топливных цен, дефицит газа, проблемы с удобрениями в химической промышленности. Давление на Трампа усиливается.

— Наземную операцию вы рассматриваете как возможную?

Малик Дудаков: Да, мы сейчас много информации слышим по этому поводу. Не исключаю, что американцы могут попытаться высадиться на островах — либо это остров Харк, где располагается основная экспортная инфраструктура Ирана, либо небольшие острова в Ормузском проливе. Я себе представляю операцию так: на конвертопланах они долетают, высаживаются, закрепляются. Теоретически это возможно.

Конвертоплан — это нечто среднее между самолётом и вертолётом, с возможностью вертикальной посадки, но при этом летит значительно быстрее обычного вертолёта. Американцы их активно применяют с 2008 года, ничего нового.

Другое дело, что по этим островам потом начнёт прилетать много неприятного с иранской стороны. Потери среди американских военных могут быть весьма серьёзными. Поэтому я не уверен, что эта история была бы выигрышной для администрации. Последние опросы, кстати, тоже показывают: лишь 7% американцев поддерживают сухопутную операцию. Тема крайне непопулярна.

— Если я правильно понимаю, поскольку время поджимает — всего два месяца без разрешения Конгресса, — наземную операцию надо начинать как можно быстрее?

— Да, Пентагон торопится. Изначально никаких планов по поводу наземной операции не было — думали, что можно победить Иран и так. Теперь спешно направляют бригады морской пехоты — с Окинавы и других баз США. Через одну-две недели они подтянутся к берегам Омана, где у американцев есть военно-морская база. Оттуда и попытаются реализовать операцию. Ближе к концу марта.

Если провалится или американцы не рискнут — в апреле ситуация для них будет крайне нехорошей. По-другому разблокировать Ормузский пролив, похоже, уже не получается. Попробуют такую сухопутную авантюру. Но если придётся уходить с большими потерями, это будет катастрофа для администрации. Я не уверен, что Трамп это сможет пережить политически.