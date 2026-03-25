Женщины не хотят рожать — причина оказалась не в деньгах и не в условиях

В программе "Точка зрения" заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обсуждает инициативу минздрава и причины отказа от рождения детей. Речь идёт о роли мужчин, семейных ценностях и том, почему демография зависит не от условий, а от внутреннего выбора человека.

Инициатива минздрава: помощь или давление?

— Женщин, которые не хотят иметь детей, предлагают направлять к психологу для формирования положительных установок на материнство. Одни считают это поддержкой, другие — давлением. Вы на чьей стороне?

— Я на стороне медиков и на стороне мужчин. Если жена говорит, что не хочет детей — это тревожный сигнал. Мы не говорим, что человек плохой, но это может быть признаком внутренней проблемы, в том числе психологической. Поэтому важно дать возможность получить помощь — консультацию, поддержку, корректировку поведения.

— Можно ли считать такую инициативу помощью или это всё-таки давление?

— Давление и психологическая помощь несовместимы. Давление — это уже крайние психиатрические меры. Здесь речь о протянутой руке помощи, о попытке понять причины. Давление сегодня идёт скорее со стороны общества и медиа, где навязывается образ жизни без семьи и детей.

Образ одинокого, бездетного человека часто подаётся как норма. Но это трагедия. И для мужчины, и тем более для женщины. Мы слишком часто перекладываем ответственность на женщин, хотя ключевая фигура — мужчина. Именно он даёт женщине уверенность.

Дети — это не опция. Это и есть жизнь. Если воспринимать их как нечто необязательное, через 20-30 лет нас просто заменят те, для кого дети — естественная часть жизни. Демография — жестокая наука: нет детей — нет нации.

Роль мужчины и причины отказа от детей

— Нельзя же всю ответственность возлагать на женщину. Возможно, причина в неуверенности в мужчине: разводы, отсутствие поддержки, бытовые проблемы. Может, мужчинам стоит начать с себя?

— Конечно, стало сложнее. Но я бы расширил инициативу: если не хотят детей — работать нужно с обоими. Женщина часто реагирует на поведение мужчины.

Но мужчина, который говорит "я не хочу детей", — это уже проблема. Для нормального мужчины это противоестественно. Такой человек сам нуждается в помощи.

Зачем ты живёшь, работаешь, зарабатываешь, если после тебя ничего не останется? Ни памяти, ни продолжения. Любой нормальный мужчина скажет: дети будут. И женщина, видя эту уверенность, изменит свою позицию.

Могут ли психологи вызвать обратный эффект

— Не приведёт ли вмешательство психологов к обратной реакции — сопротивлению и недоверию?

— Формулировка действительно неудачная, думаю, её изменят. Должно быть спокойное предложение помощи.

Такие решения нельзя навязать ни деньгами, ни льготами. Всё решает внутреннее убеждение человека. Можно помочь, но убедить невозможно. Люди с разным достатком живут счастливо с детьми, а обеспеченные — иногда отказываются от семьи из-за эгоизма.

Что реально влияет на рождаемость

— Что сегодня действительно может повысить рождаемость?

— Только внутренние ценности. Всё остальное — вторично. Льготы могут помочь, но если нет внутреннего решения, ничего не сработает.

Материальные условия: аргумент или оправдание

— Но ведь важны и условия: жильё, стабильность, возможность обеспечить ребёнка.

— Это ложная логика. Если ждать идеальных условий, можно не дождаться никогда. Ипотека, поездки, траты — всё это бесконечно.

Ребёнок — это не статья расходов, а смысл жизни. Я родился в коммунальной квартире, без кредитов и поездок за границу — и ничего, выросли. Если бы наши предки думали только о комфорте, нас бы просто не было.

Один ребёнок или большая семья

— Если семья может обеспечить одного ребёнка лучше, чем двоих, это разумная позиция?

— Это потребительский подход. Один ребёнок растёт в неестественной среде — ему скучно, он один.

В большой семье дети развиваются естественно, учатся общаться. Я сам отец шестерых детей и не представляю, как можно жить с одним.

Каждый ребёнок — это радость и смысл. Всё, что мы делаем — строим, защищаем, создаём — ради детей.

Дети и потребности: где граница

— Но у детей есть желания, и с возрастом они растут.

— Не надо делать из детей барчуков. Главное — любовь и внимание. Айфон последней модели не заменит семью.

В большой семье ребёнок получает главное — общение, навыки, жизнь. А в одиночестве он уходит в гаджеты, потому что ему не с кем быть.