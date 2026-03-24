Безнадзорность в России растёт — дети бегут из дома: что на самом деле происходит

В программе "Точка зрения" обсуждается рост безнадзорности детей в России. Председатель правления РОО "Право ребенка" Борис Альтшулер объясняет причины тревожной тенденции, говорит о провалах системы профилактики и слабой работе с семьями, а также предлагает меры, которые могут изменить ситуацию.

Рост безнадзорности: тревожная статистика

— За последние пять лет в России зафиксирован первый рост числа беспризорных и безнадзорных детей. Если раньше статистика постепенно улучшалась, то теперь тенденция изменилась. В 2025 году сотрудники МВД выявили более 57 тысяч несовершеннолетних, оказавшихся вне контроля взрослых. Это не только дети без дома, но и подростки вне системы — не учатся, не живут полноценно дома и фактически предоставлены сами себе. Что стоит за этими цифрами — реальные изменения или особенности учёта?

— Мы, правозащитники, существуем уже 30 лет. И в начале нашей деятельности вместе со всей Россией столкнулись с гораздо более масштабным явлением. В конце 90-х — начале 2000-х число безнадзорных детей составляло от 1 до 3 млн. Улицы, вокзалы были ими переполнены. Они были везде — попрошайничали, курили, нюхали какие-то наркотические вещества на глазах милиции. Это была огромная проблема.

Конечно, 57 тысяч сегодня — это не тот масштаб, но цифра тоже вызывает тревогу. При этом слово "беспризорник" не совсем уместно. Это термин времен Гражданской войны, когда дети действительно оставались без всего. Сейчас у этих детей, как правило, есть семья или детский дом, откуда они убежали.

Почему система не работает

— Мы тогда писали огромное количество обращений. В конце 2000 года направили письмо президенту. Через месяц нас пригласили в администрацию, поручение было — "разобраться". Год шла работа, встречи с МВД, проверки. Но по сути ничего не изменилось.

Здесь есть парадокс. После принятия закона о профилактике безнадзорности в 1998 году страну захлестнула новая волна безнадзорных детей. Причина — полиция перестала забирать детей с улиц. Правоохранители подключаются только при наличии правонарушения. Ребёнок ночью на улице, нюхает токсичные вещества — но если он ничего не нарушил, на него не реагируют.

Были даже случаи, когда дети специально разбивали витрины, чтобы их задержали и они могли попасть в тепло и получить еду.

Попытки исправить ситуацию

— В 2002 году ситуация начала меняться: было создано межведомственное взаимодействие, полиция снова начала забирать детей. Их доставляли в отделения, затем в больницы и социальные центры. Это дало результат — детей стало меньше на улицах.

Но ключевая проблема осталась: детей возвращали в те же условия, из которых они бежали. Профилактической работы с семьями фактически не велось. И это напрямую связано с теми самыми десятками тысяч детей, которых сегодня выявляет МВД.

В большинстве случаев причина — неблагополучие в семье.

Формальный подход вместо помощи

— Что сегодня не так в системе профилактики?

— За последние годы в законы внесли важные изменения. В Семейном кодексе появилось понятие помощи семье — социального, психологического сопровождения. То же закреплено в законе о социальном обслуживании.

Но на практике это почти не работает. Вводятся понятия "трудная жизненная ситуация", "социальный контракт", но система действует формально.

Следователи часто сталкиваются с трагедиями: убийства, насилие, — и потом выясняется, что о неблагополучии в семье знали все. Это системная проблема.

Комиссии по делам несовершеннолетних формально считаются координаторами профилактики, но на деле их работа сводится к штрафам и предупреждениям. Реальной помощи нет.

Даже когда принимаются решения, они игнорируются — нет санкций за их неисполнение.

Что нужно менять

— Необходимо сделать приоритетом работу с семьёй по месту жительства. Социальные службы должны приходить в семью, а не ждать, пока родители сами придут в центр.

Нужны участковые социальные работники, которые знают каждую неблагополучную семью и работают с ней.

Комиссии должны реально стать координаторами, как это прописано в законе. Для этого нужно обеспечить их кадрами и финансированием.

Важно ввести должность куратора индивидуальной профилактической работы — человека, который ведёт конкретную семью.

Есть успешный региональный опыт — например, в Пермском крае. Там работает система с горячими линиями, оперативным реагированием, индивидуальными планами помощи. Большинство конфликтов удаётся гасить на ранней стадии.

Но на федеральном уровне это не закреплено, и это большая проблема.

Риски для общества

— Есть ли риск роста подростковой преступности?

— Риски есть. Уже сейчас наблюдаются проблемы в школах. Это требует системной работы. Очень важно, чтобы приоритетами государственной политики снова стали семья и дети.

— Всё начинается в семье?

— Конечно, родители должны создавать условия, чтобы ребёнок не хотел уходить. Но семьи разные. Мы говорим о тех, где этого не происходит.

И здесь важно не разрушать семью, не изымать детей, а помогать — восстанавливать, поддерживать. Такие технологии есть, они известны. Нужно лишь внедрить их системно.

Региональное неравенство как фактор риска

— Какие регионы наиболее уязвимы?

— Конкретно назвать сложно, но есть очевидная тенденция: уровень жизни в Москве значительно выше, чем в остальной России. Это серьёзная социальная диспропорция.

В регионах: и в малых, и во многих крупных городах, — ситуация значительно хуже. Люди уезжают в Москву на заработки, оставляют детей. Это массовое явление. Фактически большая часть страны находится в положении, которое резко отличается от столичного уровня жизни. В других странах такого разрыва нет. И именно оттуда чаще всего дети оказываются на улице.